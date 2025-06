Φεστιβάλ στη λίμνη - Real.gr

Επιστροφή στη φύση με καλή μουσική, δραστηριότητες και πολλή διασκέδαση στο Plastiras Lake Festival, από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου

Με φόντο την υπέροχη λίμνη, με μουσική, δραστηριότητες και τριήμερο camp στη φύση, το Plastiras Lake Festival επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι, 11 με 13 Ιουλίου, στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου, για μια εμπειρία που συνδυάζει τα πάντα. Όσοι το επισκέφθηκαν πέρσι, συνέλλεξαν τις πιο υπέροχες αναμνήσεις.

Η μαγευτική θέα αλλά και η δροσερή πρωινή βουτιά είναι ό,τι χρειάζεται για να καθαρίσει το μυαλό από έγνοιες και να αφεθεί στην εμπειρία. Στο camp προσφέρονται ωραίες υποδομές, καλό φαγητό και ανέσεις, ενώ για τους πιο περιπετειώδεις υπάρχουν διάφορες επιλογές: πεζοπορίες, ποδήλατο βουνού, αναρρίχηση, κανό, καγιάκ, υδροποδήλατα, τοξοβολία, ιππασία, γιόγκα, εργαστήρια και, φυσικά, υπάρχουν και τα μεσημεριανά γλέντια το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί όπου η παράδοση γίνεται πάρτι και οι χοροί έρχονται αβίαστα – ακόμα και για όποιον δεν γνωρίζει τα βήματα. Όλα αυτά, οι επισκέπτες του φετινού Plastiras Lake Festival μπορούν να τα ζήσουν μόνοι, με την παρέα τους, τα παιδιά τους, ακόμα και το κατοικίδιό τους.

Όσον αφορά το μουσικό μέρος; Την Παρασκευή 11 Ιουλίου εμφανίζονται οι Social Waste, Εθισμός, Ιουλία Καραπατάκη και Κωσταντής Πιστιόλης. Το Σάββατο 12 Ιουλίου υπάρχει μεσημεριανό γλέντι με τους Banda Entopica και ακολουθούν οι Novel 729, Planet of Zeus, Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Γκιντίκι. Την Κυριακή 13 Ιουλίου, μεσημεριανό γλέντι με τους Farra Trio + και ακολουθούν οι Σκιαδαρέσες, Pan Pan x Years Of Youth, Νατάσσα Μποφίλιου και Bloody Hawk.

Η Λίμνη Πλαστήρα απέχει με αυτοκίνητο 3,5 ώρες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν οδηγούν, υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με ΚΤΕΛ μέχρι την Καρδίτσα και λεωφορείο προς τον χώρο του φεστιβάλ. Για τους κατόχους 3ημέρου εισιτηρίου, προσφέρεται 50% έκπτωση στα ΚΤΕΛ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων για το δρομολόγιο προς Καρδίτσα (προπώληση: more.com).

Οι χώροι του φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία και έχουν προβλεφθεί ειδικές διευκολύνσεις ώστε κάθε επισκέπτης να νιώθει ασφαλής, ευπρόσδεκτος και να απολαύσει την εμπειρία ισότιμα. Η κατασκήνωση προσφέρεται για 700 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Είναι υποχρεωτική η κράτηση ανά σκηνή με την αγορά εισιτηρίου. Μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και μαγιό!