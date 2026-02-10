Φεστιβάλ στη Στέγη - Real.gr

Περισσότεροι από 40 ξένοι και Έλληνες καλλιτέχνες ετοιμάζουν μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής στο διήμερο STEGI.RADIO Takeover 2026.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Για τρίτη χρονιά το STEGI.RADIO κάνει τη Στέγη αγνώριστη. Μέσα από ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών σε τέσσερα διαφορετικά stages, με πάνω από σαράντα διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες ετοιμάζει μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας και μια σπάνια εμπειρία ακρόασης, με ασύγκριτο ήχο που, κυριολεκτικά, μεταμορφώνει το κτίριο.

Το STEGI.RADIO Takeover 2026 ξετυλίγεται στις 13 και 14 Φεβρουαρίου και ρίχνει φως στις αναπάντεχες συνδέσεις μεταξύ της ιστορικής σκηνής του Ντιτρόιτ και της ζωηρής σύγχρονης μουσικής της Γαλλίας, του ρυθμού των ξέφρενων πάρτι στις γειτονιές της Τανζανίας και της ρέγκε και νταμπ κουλτούρας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της εκστατικής μουσικής παράδοσης της Συρίας και της ποικιλόμορφης μουσικής της Αθήνας.

H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε χορευτική πίστα και συναυλιακό χώρο μαζί, τα φουαγέ μεταμορφώνονται από χώρους ακρόασης μέχρι χώρους ανάπαυσης με εγκαταστάσεις, το-1 γίνεται κλαμπ, τα ασανσέρ λειτουργούν ως μικρά ηχητικά στούντιο και οι μουσικές προτάσεις δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν από άκρη σε άκρη του κτιρίου. Το Stegi.Radio Takeover δεν αλλάζει απλώς τον χώρο της Συγγρού, αλλάζει τον τρόπο που ακούμε μουσική. Ένα φεστιβάλ για να ανακαλύψεις νέες συνθήκες ακρόασης και νέους ήχους, από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται, απλώς συμβαίνει.

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: “Για δύο ημέρες, το STEGI.RADIO μεταφέρει το αθηναϊκό κοινό σε μια παράλληλη διάσταση, όπου συνυπάρχουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής, τονίζοντας την έμπνευση, την επιρροή και το διάλογο μεταξύ εποχών, ειδών, σκηνών και γεωγραφικών σημείων. Μια διάσταση γεμάτη χρώμα, ήχο και εκπλήξεις. Στη γιορτή του έρωτα, το Takeover 2026 γιορτάζει την αγάπη για τη Μουσική, για τη διαχρονική και ανεξάντλητη ουσία της που μας φέρνει κοντά και μας καλεί να χαθούμε στον στρόβιλό της”.

Τα εισιτήρια είναι ημερήσια. Διασφαλίζουν την είσοδο στο κτίριο της Στέγης και ισχύουν για όλες τις επιμέρους εκδηλώσεις της κάθε ημέρας βάσει της διαθεσιμότητας. Πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.onassis.org