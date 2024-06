Φόρος τιμής στους θρυλικούς Queen στον Λυκαβηττό

Λίγο πριν η συναυλία-γιορτή του Queen Symphonic επιστρέψει στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου, ο διακεκριμένος μουσικός και μαέστρος Ρίτσαρντ Σίντγουελ μιλά στο Real.gr

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Μετά από εκατοντάδες sold-out σε περισσότερες από 60 πόλεις σε όλο τον κόσμο, η συναυλία- γιορτή με τα θρυλικά τραγούδια των Queen και του Φρέντι Μέρκιουρι επιστρέφει στην Αθήνα: την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 21.00, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας περιοδείας σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ιαπωνία, το Queen Symphonic θα βρεθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Τα τραγούδια θα τα ερμηνεύσουν οι τραγουδιστές- πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου, ενώ μαζί τους, επί σκηνής, θα βρεθεί βρετανική ροκ μπάντα και η Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Βρετανού αρχιμουσικού Ρίτσαρντ Σίντγουελ.

Ο μαέστρος του Queen Symphonic ξεκίνησε την καριέρα του ως τρομπετίστας, δουλεύοντας με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Blur, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, οι Duran Duran, οι Pet Shop Boys, ο Μπόι Τζορτζ, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ και η Πέγκι Λι. Ως ενορχηστρωτής και διευθυντής ορχήστρας έχει συνεργαστεί, επίσης, με μερικές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, όπως η BBC Concert Orchestra και η BBC Big Band.

Το καλοκαίρι του 2019, το Queen Symphonic είχε βρεθεί στο Ηρώδειο, με δύο sold out συναυλίες. Όπως μας πληροφορεί ο Ρίτσαρντ Σίντγουελ, από εκείνη την εμφάνισή τους στην Αθήνα μέχρι σήμερα, έχουν ταξιδέψει -είτε στο πλαίσιο περιοδείας, είτε με μεμονωμένες εμφανίσεις- στην Ιαπωνία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στον Καναδά, στο Βέλγιο, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία και στον Λίβανο.

Τι θυμάστε από την προηγούμενη εμφάνισή σας στη χώρα μας;

Ρίτσαρντ Σίντγουελ:Οι συναυλίες μας στο Ηρώδειο ήταν εκπληκτικές- αν και θυμάμαι, επίσης, το άγχος που μας είχε προκαλέσει μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην Αθήνα, δυο ώρες πριν ξεκινήσουμε! Ευτυχώς, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και το κοινό μας ήταν υπέροχο! Αυτό που παρουσιάζουμε είναι ένα ολοκληρωμένο ροκ σόου με ορχήστρα, όχι μια κλασσική εκδοχή των τραγουδιών των Queen, κι έτσι ο κόσμος καταλήγει να τραγουδάει και να χορεύει κι εμείς λατρεύουμε την έξαψη και τον ενθουσιασμό τους.

Ως μαέστρος του Queen Symphonic, τι προσπαθείτε να προσδώσετε στα τραγούδια των Queen;

Ρίτσαρντ Σίντγουελ: Ουσιαστικά, έχω διασκευάσει τα κομμάτια και τα έχω οργανώσει για την ορχήστρα, την οποία επίσης διευθύνω. Αυτό το πρότζεκτ δημιουργήθηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια, περίπου. Η ιδέα ήταν να εκπροσωπήσουμε τη μουσική των Queen με τέσσερεις τραγουδιστές, μια πενταμελή ροκ μπάντα και μια συμφωνική ορχήστρα, η οποία βρίσκεται εκεί για να ενισχύσει, να εμπλουτίσει και να χρωματίσει τη θαυμάσια ποικιλομορφία των Queen. Είναι μια ευκαιρία να συστήσουμε τη μουσική τους σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Κάποιοι από το κοινό μας δεν είχαν ποτέ ακούσει συμφωνική ορχήστρα, άλλοι, οπαδοί της κλασσικής μουσικής, δεν είχαν ακούσει και πολλή ροκ. Είναι, λοιπόν, υπέροχο να φέρνεις αυτούς τους δύο κόσμους κοντά.

Τα τραγούδια των Queen έχουν αγγίξει πολλές γενιές. Ποιο είναι το μυστικό που τα έκανε διαχρονικά;

Ρίτσαρντ Σίντγουελ:Πιστεύω ότι, επειδή τα μέλη των Queen υπήρξαν ή εξακολουθούν να είναι καταπληκτικοί τραγουδοποιοί και ιδιαίτερα έξυπνοι μουσικοί, δημιούργησαν μια μεγάλη ποικιλία τραγουδιών. Από την όπερα μέχρι τη ντίσκο και από το κλασσικό ροκ μέχρι το φλαμένκο, κάλυψαν πολύ έδαφος και έφτιαξαν κάτι για τον καθένα. Η σπουδαία μουσική είναι αιώνια και η δική τους μουσική είναι σίγουρα σπουδαία. Η εμβάθυνση στην αρμονία και στις ιδέες, οι πανέμορφες μελωδίες, ο ενδιαφέρων στίχος, όλα συνέβαλλαν. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα τραγούδια τους ταιριάζουν τόσο άψογα σε μια πλήρη ορχήστρα!

Θα λέγατε ότι το κοινό διαφέρει από χώρα σε χώρα;

Ρίτσαρντ Σίντγουελ: Έχουμε εμφανιστεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι... Δεν μπορώ να πω ότι παρατήρησα κάποια σημαντική διαφορά στις αντιδράσεις του κοινού. Για παράδειγμα, περιμέναμε ότι οι Ιάπωνες θα ήταν αρκετά συγκρατημένοι, αλλά είδαμε χιλιάδες κόσμο να χορεύει σε όλες μας τις συναυλίες εκεί.

Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν το κοινό τραγουδάει μαζί μας. Μερικές φορές οι τραγουδιστές σταματούν να ερμηνεύουν και αφήνουν να αναλάβει ο κόσμος! Αυτό, λοιπόν, μας έχει συμβεί παντού, από την Όπερα του Σίδνεϊ μέχρι το Αμφιθέατρο Red Rocks στο Ντένβερ του Κολοράντο και το Coliseum στο Λονδίνο.

Τι θα δούμε και θα ακούσουμε στον Λυκαβηττό;

Ρίτσαρντ Σίντγουελ: Οι δύο τραγουδιστές μας είναι εκείνοι που είχαμε και στο Ηρώδειο, οι εκπληκτικοί Πιτ Έλντριτζ και Τζον Μπόιντον. Έχουμε, όμως, δύο διαφορετικές τραγουδίστριες. Στην ομάδα μας ήρθε τώρα η Τζένα Λι Τζέιμς, η οποία μόλις ολοκλήρωσε τον ρόλο της Έλσα στην παράσταση «Frozen», η οποία παίχτηκε στο West End του Λονδίνου. Συμπτωματικά, είναι η μοναδική κυρία που έχει ερμηνεύσει και τους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους στο μιούζικαλ των Queen «We Will Rock You»! Δίπλα της θα βρίσκεται η εξαιρετική Ντανιέλ Στιρς, μία ακόμα πρωταγωνίστρια του West End, η οποία επίσης έπαιξε στο «We Will Rock You».

Τους τραγουδιστές μας θα τους πλαισιώσει το πενταμελές συγκρότημά μας (δύο κιθάρες, πλήκτρα, μπάσο και ντραμς), που αποτελείται από κορυφαίους ροκ μουσικούς του Λονδίνου. Θα παίξουμε με την υπέροχη Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, με την οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί. Είναι πάντα ωραίο να δουλεύεις με ορχήστρες που απολαμβάνουν τη μουσική και καταλαβαίνουν το μουσικό είδος και το στιλ- και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα μέλη της Φιλαρμόνια.

Στον Λυκαβηττό, λοιπόν, θα συμπεριλάβουμε τις μεγαλύτερες από τις πάμπολλες επιτυχίες των Queen, όμως θέλουμε να «ανακατέψουμε» λιγάκι το σόου κι έτσι θα υπάρξουν και ορισμένα νέα τραγούδια , όπως τα «No One But You», «Tear It Up», «You’re My Best Friend» και άλλα.