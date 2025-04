Φύση, άνθρωποι και παραμύθια - Real.gr

Μια επιλογή από τις καλύτερες εκθέσεις που φιλοξενούνται τώρα (ή θα φιλοξενηθούν σύντομα) σε γκαλερί και μουσεία.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

* Μια πρωτότυπη έκθεση θα ξεκινήσει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στις 15 Μαΐου, με τίτλο “Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή”, σε επιμέλεια της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Κατερίνας Γρέγου. Τα ερωτήματα που θα εξερευνήσουν οι περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες από 25 χώρες, μέσα από τα πάνω από 200 έργα που θα παρουσιαστούν, αφορούν τη σχέση μας με τα ζώα σήμερα, τον τρόπο και τις αιτίες που περιθωριοποιηθήκαν και το αν μπορούμε να συζητάμε για την κλιματική́ δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ παραλείπουμε τη μη ανθρώπινη ζωή από τη συζήτηση. Αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, η έκθεση “Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή” είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανώσει το ΕΜΣΤ μέχρι σήμερα και αποτελεί την πρώτη μεγάλη έκθεση με θέμα την ευημερία των ζώων διεθνώς.

* Από τα ζώα περνάμε στον φυτικό κόσμο, μέσα από την έκθεση “Η σιωπηλή γλώσσα των φυτών”, που παρουσιάζεται έως τις 3 Μαΐου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε επιμέλεια Νίνας Φραγκοπούλου. Τριάντα καταξιωμένοι καλλιτέχνες, μέσα από ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, βίντεο και εγκαταστάσεις, επιχειρούν να αναδείξουν τη διαρκή προσφορά των φυτών στην ισορροπία της φύσης και να ενισχύσουν την αίσθηση της ευθύνης για την προστασία του φυσικού κόσμου.



* Μια καταπληκτική έκθεση φιλοξενείται, έως τις 24 Μαΐου στην Γκαλερί Ελένη Κορωναίου, με τίτλο “Warm Waters”. Ο Πάνος Παπαδόπουλος φιλοτέχνησε 7 μεγάλους πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν μορφές που συναντώνται στη φύση, όπως σύννεφα, δέντρα ή ακτίνες φωτός, και παραπέμπουν σε φυσικά φαινόμενα, όπως το λυκόφως, η ομίχλη ή οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Αν και οι πίνακες συνολικά δίνουν την εντύπωση ενός μάλλον σκοτεινού συνόλου, καθένας από αυτούς ξεκινά από το φως, με την εφαρμογή μιας ζωντανής και «ηχηρής» στρώσης χρώματος – κίτρινου, κόκκινου ή πράσινου. Σταδιακά, πιο σκούρες στρώσεις έρχονται να σιγήσουν τα φωτεινά χρώματα και έτσι δημιουργείται ένα σαγηνευτικό παιχνίδι φωτός και σκιάς. Καμία φωτογραφία δεν μπορεί να απεικονίσει την υπνωτιστική γοητεία που ασκούν τα έργα του Παπαδόπουλου στον θεατή όταν βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους και βυθίζεται στον μαγικά ρευστό κόσμο τους.

* Η Χριστίνα Μήτρεντσε είναι δι-επιστημονική καλλιτέχνις, που ενσωματώνει στην πρακτική της στοιχεία από την έρευνά της στη δασολογία και τη μυκητολογία, εξ ου και η έκθεσή της “The Wood Wide Web” μεταμορφώνει την Citronne Gallery σε ένα ιδιότυπο δασικό περιβάλλον, το οποίο απαρτίζεται από ζωγραφικά έργα και γλυπτά κατασκευασμένα από παλαιούς τόμους, κολάζ με “αμφιλεγόμενα” βιβλία και δηλητηριώδη μανιτάρια κ.α. Καλλιεργεί, επίσης, σπόρους μανιταριών στα τετράδια που περιέχουν τις δασολογικές μελέτες του παππού της, συγκροτώντας ένα δια-γενεακό έργο εν εξελίξει. Έως Τις 31 Μαΐου.

* “Αντιμετωπίζω τη ζωγραφική σαν μια μεγάλη επιφάνεια που μπορεί να φιλοξενεί κατασκευές και επεισόδια, έναν ξύλινο φάρο, τα φώτα μιας επαρχιακής οδού, πυροτεχνήματα σε πτώση”, σημειώνει ο Ζήσης Μπλιάτκας, με αφορμή την έκθεσή του “Forecasting, Οι μέρες ως επιφάνειες”, που παρουσιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Ρεβέκκα Καμχή έως τις 23 Μαϊου. “Η περιπέτεια κατασκευής μιας εικόνας γίνεται και η αφορμή μιας πρόβλεψης, μιας ήσυχης και στατικής αφήγησης του φωτεινού γίγνεσθαι”.

* Επτά καλλιτέχνες (Τάσος Μαντζαβίνος, Τάσος Μισούρας, Μανταλίνα Ψωμά, Στέφανος Ρόκος, Δημήτρης Τάταρης, Αχιλλέας Πιστώνης και Itsmi) εξοστρακίζουν τον ορθολογισμό και τη λογική, προβάλλοντας την πλήρη απελευθέρωση του νου στην έκθεση “Η μαγεία του παράδοξου”, που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου έως τις 24 Μαΐου.

* Η γκαλερί Ζουμπουλάκη φιλοξενεί την έκθεση της Ιωάννας Ράλλη «Τα παπούτσια που λιώναν στον χορό», μια εγκατάσταση βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Μεταξύ άλλων, “η εγκατάσταση με τα 24 ζευγάρια χειροποίητα πλεκτά γυναικεία παπούτσια με σύρμα, υφάσματα και κλωστές, υποδηλώνει την ελεύθερη βούληση και την αυτοδιάθεση των ανθρώπων καθώς και την ελευθερία του καλλιτέχνη να εκφραστεί με κάθε μέσο», όπως σημειώνει η επιμελήτρια Ελένη Κυπραίου. Διάρκεια μέχρι τις 24 Μαΐου.

Πρόσωπα

* Η έκθεση «Catch Me», που μπορείτε να δείτε στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή μέχρι τις 18 Μαΐου, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο και την ιστορία του Νικόλα Κονταξή, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη που έχει μετατρέψει τις προκλήσεις της ζωής του σε μια εκρηκτική καλλιτεχνική γλώσσα γεμάτη δύναμη, συναίσθημα και αισιοδοξία. Ζώντας με σοβαρές σωματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες και έχοντας βιώσει περισσότερες από 75.000 επιληπτικές κρίσεις, ο Νικόλας χρησιμοποιεί την τέχνη ως το μοναδικό του εργαλείο έκφρασης, δημιουργώντας έργα μεγάλης κλίμακας που μεταφέρουν ένα παγκόσμιο μήνυμα αντοχής και έμπνευσης.

* Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτση, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει, έως τις 31 Οκτωβρίου, τη μεγάλη αναδρομική έκθεση “Η Εμμονή του Βλέμματος”, αφιερωμένη στο έργο του. Ζωγράφος, χαράκτης, δάσκαλος και ακαδημαϊκός, ο Π. Τέστης υπήρξε από εκείνους που διαμόρφωσαν την ελληνική μεταπολεμική ζωγραφική. Στην πλούσια και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική έκθεση περιλαμβάνονται 160 έργα-πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, ακουαρέλες και παστέλ.



* Το έργο των κορυφαίων ζωγράφων Περικλή και Ντίκου Βυζάντιου, πατέρα και γιου, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά μαζί, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, έως τις 21 Σεπτεμβρίου. “Σκοπός και των δύο ήταν η τέχνη τους να εκφράζει μια νέα μορφοπλαστική πρόταση, μια Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, με βαθιές ρίζες που αγγίζουν την ουσία του σήμερα”, σημειώνει ο Τάκης Μαυρωτάς, επιμελητής της έκθεσης “Ζωγραφικές συγγένειες και αντιθέσεις”.

* Τον Μάρτιο του 2025 συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη, μιας ισχυρής προσωπικότητας του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, επιτελικού παραγωγού και σκηνοθέτη της θρυλικής εκπομπής “Παρασκήνιο”, συγγραφέα, διανοούμενου, ενεργού καλλιτέχνη και πολίτη για 60 περίπου χρόνια. Το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 παρουσιάζει το συγκινητικό αφιέρωμα “Λάκης Παπαστάθης, Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα”, σε επιμέλεια Γιώργου Σκεύα, επιχειρώντας να εξερευνήσει μια πολυσχιδή, αξέχαστη προσωπικότητα. Έως τις 20 Ιουλίου.