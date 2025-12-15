Γιορτές στο πολύχρωμο σύμπαν του Βίνσεντ Βαν Γκογκ - Real.gr

Πήγαμε στην έκθεση “Van Gogh: The Immersive Experience”, όπου τέχνη και τεχνολογία δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό εικαστικό θέαμα με πρωταγωνιστή τον μυθικό ζωγράφο και συμπρωταγωνιστές τους επισκέπτες

Της Μαρίνας Τσικλητήρα - Φωτογραφίες: Μαρίνα Τσικλητήρα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ελάχιστοι μπορούν να αντισταθούν στην τέχνη του πρωτοπόρου, εκρηκτικά δημιουργικού όσο και τραγικού Ολλανδού καλλιτέχνη Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853-1890), ο οποίος στην σύντομη, ταραγμένη διαδρομή του αντιμετώπισε, μεταξύ άλλων, βαριά ψυχολογικά προβλήματα και, μέχρι να κόψει ο ίδιος το νήμα της ζωής του, στα 37, είχε πουλήσει μόνο έναν πίνακα. Όμως, ο επισκέπτης της εντυπωσιακής έκθεσης “Van Gogh: The Immersive Experience” στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Κτίριο Β02), θα γεμίσει κυρίως γνώση και ευφορία, αφού θα βυθιστεί κυριολεκτικά σε ένα πολύχρωμο, παλλόμενο ζωγραφικό σύμπαν.

Η έκθεση προσφέρει μια φαντασμαγορική τρισδιάστατη εμπειρία και αποτελεί ιδανική ευκαιρία για όσους θέλουν να πάρουν μια γενική, αλλά συναρπαστική ιδέα για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου και να αποτελέσουν, χάρη στη μαγεία της σύγχρονης τεχνολογίας, μέρος του κόσμου του.

Η περιήγηση ξεκινά με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την οικογένεια του Βαν Γκογκ, τη σχέση με τον αδελφό, τις αδελφές του και τον φίλο του, επίσης ζωγράφο, Πολ Γκογκέν, τη διαμονή του στο άσυλο, τις αστρονομικές τιμές με τις οποίες πωλήθηκαν έργα του τα οποία δεν γνώρισαν την παραμικρή επιτυχία όσο ζούσε, αλλά, κυρίως, για όσα τον ενέπνευσαν- από τα πρόσωπα, τα λουλούδια, τους αγρούς, τα χωριά, τα νερά και τα αστέρια που τον γοήτευσαν, μέχρι την ιαπωνική τέχνη που του τράβηξε έντονα την προσοχή.

Προχωρώντας, ο επισκέπτης θα αντικρίσει από το δωμάτιό του στην πόλη Αρλ της Γαλλίας όπου ο ζωγράφος κατέφυγε για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως τα μεγάλα έργα του – “Έναστρος ουρανός”, “Ανθισμένη αμυγδαλιά”, “Ιριδες”, “Ηλιοτρόπια”. Θα μάθει έκπληκτος ότι τα λαμπερά χρώματα που χρησιμοποίησε ο Βαν Γκογκ δεν ήταν αυτά που γνωρίζουμε στους διάσημους πίνακές του, αφού με τα χρόνια αλλοιώθηκαν (το μοβ έγινε μπλε, το ροζ λευκό), ενώ στη διάρκεια της περιήγησης θα τον συνοδεύει η φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη, σε ρόλο ξεναγού.

Στη συνέχεια, τον επισκέπτη περιμένει μια υπνωτιστικά μαγευτική εμπειρία: μέσα σε μια πελώρια αίθουσα, οι θεατές γέρνουν σε αναπαυτικές σεζ λονγκ και παρακολουθούν ένα υπερθέαμα. Χιλάδες πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες μεταμορφώνονται σε έναν μαγικό καμβά από 60 προβολείς υψηλής ανάλυσης. Τα διαχρονικά αριστουργήματα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ συντίθενται και αποσυντίθενται, “λιώνουν” το ένα μέσα στο άλλο, ή αναδύονται το ένα μέσα από το άλλο. Οι πίνακες ζωντανεύουν σε τοίχους και πατώματα και ο θεατής, καθηλωμένος, νιώθει να ενσωματώνεται σε ένα περιβάλλον εκτυφλωτικών ή απαλών αποχρώσεων και σε έναν κόσμο καταρρακτών και ψαριών, τρένων και αστεριών, λιβαδιών και νεφών, που μεταλλάσσεται διαρκώς. Μια καταπληκτική εμπειρία, σχεδόν ψυχοθεραπευτική.

Αμέσως μετά, ο επισκέπτης κάνει ένα μικρό διάλειμμα και γίνεται ο ίδιος… Βαν Γκογκ. Κάθεται σε ένα θρανίο, παίρνει κηρομπογιές και, βασισμένος στη φαντασία του, χρωματίζει εικόνες με διάφορα γνωστά έργα του Βαν Γκογκ, οι οποίες θα “εκτεθούν” στον τοίχο με ειδική ψηφιακή επεξεργασία, που τις προσαρμόζει ελαφρώς στην αισθητική του μυθικού ζωγράφου. Μαγική και χαλαρωτική δραστηριότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους.

Ένα ακόμα πολύ δυνατό σημείο της έκθεσης “Van Gogh: The Immersive Experience” είναι η επίσκεψη στο Δωμάτιο Εικονικής Πραγματικότητας όπου, με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών, βουτάμε εικονικά στην εποχή και την δημιουργική πορεία του ζωγράφου, στις σκέψεις και τις αναζητήσεις του, μέσα από αφήγηση αλλά, κυρίως, επειδή μας περιβάλλουν ζωντανές εικόνες, πρόσωπα και εντυπωσιακά τοπία, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία που θέλει κανείς να ζήσει ξανά και ξανά.

Την έκθεση “Van Gogh: The Immersive Experience” έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 12 εκατομμύρια επισκέπτες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Βαρκελώνη και στο Βερολίνο. Ειδικά για την περίοδο των γιορτών (23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου) υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου ανοιχτής ημερομηνίας-μια όμορφη ιδέα για δώρο στα αγαπημένα μας πρόσωπα.