Γιορτή του σινεμά στον Βόλο - Real.gr

Γιορτή του σινεμά στον Βόλο

16:15, 09/12/2025
Η αφίσα της 15ης διοργάνωσης

Το 15ο Argo Film Festival θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου με μικρού μήκους ταινίες και εκλεκτούς προσκεκλημένους 
Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Το Argo Film Festival επιστρέφει για τη 15η επετειακή του διοργάνωση, από τις 12 έως τις14 Δεκεμβρίου, στο “Volos Palace” του Βόλου, συνεχίζοντας να υποστηρίζει νέους δημιουργούς και να αναδεικνύει την ελληνική μικρού μήκους ταινία για δεκαπέντε συνεχή χρόνια.

Η φετινή κριτική επιτροπή στελεχώνεται από σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως:

H αγαπημένη μας καταξιωμένη ηθοποιός, Μαρία Καβογιάννη. Η δις βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Μελίνα Κανακαρίδη (“CSI:NY”, “Providence”). Ο οσκαρικός διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ (“Nebraska”, “Ford v Ferrari”). Και ο, επίσης οσκαρικός, ηθοποιός και σκηνοθέτης Fisher Stevens (“Succession”, “The Grand Budapest Hotel”, “Ripley”). Η επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις νικητήριες ταινίες από το φετινό Official Selection των 12 ταινιών μικρού μήκους.

Μαρία Καβογιάννη

 

Μελίνα Κανακαρίδη

 

Fisher Stevens

 

Φαίδων Παπαμιχαήλ

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Opening Meet & Greet (16.00–19.00). Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι προβολές των ταινιών μικρού μήκους (15.00–18.00) και το πάρτι του φεστιβάλ (από τις 18.00). Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα γίνει η τελετή λήξης (17.00–20.00).

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο “Volos Palace”.

 

 

