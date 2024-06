Γκράφιτι της Τέιλορ Σουίφτ στα σκαλιά του στάδιου Γουέμπλεϊ - ΦΩΤΟ

Η τοιχογραφία, που μετονομάστηκε σε «Swiftie Steps», έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό θαυμαστών που θέλουν να ποζάρουν για μια selfie και τα αποκαλυπτήρια του έργου έγιναν από τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

If you're lucky enough to have a ticket, we hope you have an 'Enchanted' evening! ????????? #TaylorSwift#TheErasTour#WembleyPark#SwiftieSteps

??(4/4) pic.twitter.com/BKrAUuAb6C