Η Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου στην Ελλάδα

Έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφορμή τα 50 χρόνια συνεργασίας της Ελλάδας με την Royal Academy of Dance.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η επέτειος 50 χρόνων συνεργασίας της Ελλάδας με την Royal Academy of Dance γιορτάζεται στις 17-20 Οκτωβρίου στις αίθουσες του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και την συνεργασία του British Council, με οργανωτική ευθύνη της χορογράφου και καθηγήτριας χορού Μάγιας Σοφού.

Η Royal Academy τιμά και βραβεύει την Μάγια Σοφού για την προσφορά της στην τέχνη του χορού με την ανακήρυξη της σε «Fellow of the Royal Academy of Dance»- η υψηλότερη διάκριση που απονέμει η Ακαδημία σε καθηγητές χορού.

Η συνεργασία στην διάρκεια μισού αιώνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο αγγλικό ακαδημαϊκό ίδρυμα αναδεικνύεται σε ένα τετραήμερο επετειακών εκδηλώσεων όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται μεγάλη έκθεση με ντοκουμέντα από τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και την προσφορά των ελληνικών σχολών μπαλέτου στην χώρα μας, που εισήγαγαν εκατοντάδες παιδιά στον μαγικό κόσμο του χορού. Τον σχεδιασμό της έκθεσης ανέλαβαν οι Παρασκευή Γερολυμάτου και Ανδρέας Γεωργιάδης από τη «Μικρή Άρκτο».

Η έκθεση στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής θα είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 18 έως 20 Οκτωβρίου, από τις 10.00 έως τις 21.00.

Επίσης, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου οι Διευθυντές της RAD Λονδίνου και οι Ακαδημαϊκοί Διευθυντές θα ενημερώσουν το κοινό, τους καθηγητές και τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές και χορευτές για τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, τις νεότερες εξελίξεις και τις δυνατότητες ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε audition για την αποδοχή τους στο πρόγραμμα ΒΑ (Hons) Ballet Education, η οποία γίνεται στο Λονδίνο και κατ’ εξαίρεση θα γίνει στην Αθήνα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων.