Η Diana Ross μάγεψε το Καλλιμάρμαρο - Real.gr

Μια μυθική, αξέχαστη βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και μουσική μαγεία χάρισε η μυθική Diana Ross χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, κατακτώντας για ακόμη μια φορά τις καρδιές του ελληνικού κοινού, δίνοντας πολύ φως και «Ελπίδα», καθώς μέρος των εσόδων, από τη συναυλία, θα διατεθεί για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Η ντίβα της soul και της pop σκηνής, με την αύρα μιας αληθινής σταρ, απέδειξε ότι παραμένει διαχρονικά συγκλονιστική. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, το στάδιο «σήκωσε κύμα» αποθέωσης, με το κοινό, που ξεπέρασε τις 11.000! να τη χειροκροτεί ασταμάτητα και να τραγουδά μαζί της κάθε εμβληματική επιτυχία.

Η συναυλία ήταν ένα υπερθέαμα, με εντυπωσιακά βίντεο, από τα οποία πέρασε όλη της η ζωή, εμπνευσμένα μηνύματα ελπίδας και ενότητας, και μια αίσθηση ότι κάτι ιστορικό εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια των θεατών. Η Diana Ross, με την αξεπέραστη φωνή και την αριστοκρατική παρουσία της, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σχεδόν ονειρική.

Το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από συναισθήματα, φώτα και μουσική, σε μια βραδιά που θύμιζε κάτι από τα «χρυσά χρόνια» της παγκόσμιας showbiz, αποδεικνύοντας πως οι θρύλοι δεν ξεθωριάζουν, απλώς λάμπουν αιώνια.

Το κοινό την αποθέωσε επανειλημμένα, με standing ovations και συνθήματα αγάπης, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική της αξία, αλλά και το μήνυμα ζωής που πρεσβεύει: «Love is always the answer».

Αποθεωτική και η υποδοχή στην Ελληνίδα Number One, Έλενα Παπαρίζου που άνοιξε τη συναυλία ερμηνεύοντας, με τον δικό της μοναδικό τρόπο, παγκόσμιας αποδοχής τραγούδια των: Μαντόνα, ABBA, Τίνα Τέρνερ, Σελίν Ντιόν, Τζον Μπον Τζόβι και άλλων καθώς και τα δύο δικά της τραγούδια με τα οποία έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision! Η εξαιρετική Έλενα Παπαρίζου ήταν η καλύτερη επιλογή για να καλωσορίσει στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου τον θρύλο Diana Ross.

«Είμαι σήμερα πάρα πολύ συγκινημένη. Είναι η πρώτη εκδήλωση της ΕΛΠΙΔΑΣ για το φετινό καλοκαίρι και όλοι όσοι είμαστε εδώ, συμβάλουμε σε αυτό το σπουδαίο έργο. Και βέβαια είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα θα τραγουδήσω με αυτόν τον θρύλο της μουσικής: τη Diana Ross» ανέφερε συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου στο άνοιγμα της συναυλίας αφού η χθεσινοβραδινή γιορτή δεν ήταν μόνο μία μοναδική μουσική εμπειρία, αλλά και μία πράξη στήριξης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Με τον ίδιο ενθουσιασμό μίλησε και η Diana Ross ευχαριστώντας προσωπικά στην ιδιοκτήτρια της Galaxias Live Productions Άντρη Ορφανίδου, που υπέγραψε κι αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία, λέγοντάς της χαρακτηριστικά : «Η Αθήνα ήταν από τους καλύτερους σταθμούς της φετινής περιοδείας μου ,με άψογη διοργάνωση και ενθουσιώδες ελληνικό κοινό».

Η παρουσία εκπροσώπων του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών που βρέθηκαν στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη της αείμνηστης Ιδρύτριας της ΕΛΠΙΔΑΣ Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, καθώς και η παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του πολιτικού, δημοσιογραφικού, επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας, μελών και φίλων της ΕΛΠΙΔΑΣ και αποθεραπευμένων παιδιών έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για ένα μέλλον με περισσότερη φροντίδα, ελπίδα και στήριξη για κάθε παιδί που δίνει τον δικό του αγώνα.

H Diana Ross έγραψε ιστορία στην Αθήνα και αυτή η βραδιά θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων.