Ιταλία: Αγάλματα, νομίσματα, κοσμήματα και ανέπαφα... αυγά βρέθηκαν στις θερμές πηγές του Σαν Κασιάνο ντέι Μπάνι

Οι ανασκαφές στο Σαν Κασιάνο ντέι Μπάνι, μια κωμόπολη που απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης, ξεκίνησαν το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια οι αρχαιολόγοι βρήκαν στην περιοχή πολλούς σημαντικούς θησαυρούς.

Το Σαν Κασιάνο, που είναι σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου, είχε ένα ιερό το οποίο συνδεόταν με τις θερμές πηγές που τις χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς από τον 3ο αιώνα π.Χ., ανέφερε το υπουργείο. Ετρούσκοι και Ρωμαίοι συνήθιζαν να αφήνουν αναθήματα εκεί, τα οποία τώρα έρχονται στο φως.

Σε βάθος σχεδόν 5 μέτρων, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μπρούτζινα αγάλματα ανδρών και γυναικών, μεταξύ των οποίων και ένα που ήταν κομμένο κατά μήκος. Βρήκαν επίσης χιλιάδες νομίσματα, ένα χρυσό στέμμα και ένα δαχτυλίδι, πολύτιμους λίθους και πολλά γλυπτά φιδιών. Το ένα από αυτά έχει μήκος περίπου ένα μέτρο και πιστεύεται ότι απεικονίζει τον Αγαθοδαίμονα, έναν γενειοφόρο θεό, με μορφή φιδιού και κέρατα, της ελληνικής μυθολογίας. Η θεότητα αυτή ενδέχεται να ήταν ο προστάτης των πηγών, σύμφωνα με το υπουργείο.

