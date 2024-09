Κινηματογραφική μαγεία στην Πάτρα

Το Real.gr βρέθηκε στον ιστορικό, παραμυθένιο χώρο του Castro Clauss και παρακολούθησε το KinoFest - Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε με δωρεάν προβολές ταινιών, μέρος των οποίων θα προβληθούν και στην Αθήνα.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, ο μαγευτικός χώρος του Castro Clauss στην Πάτρα μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά, με προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, στο πλαίσιο του KinoFest - Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Φέτος, η διοργάνωση απέκτησε και διαγωνιστικό τμήμα, στο οποίο συμμετείχαν 8 ταινίες από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Το βραβείο κέρδισε δίκαια το υπέροχο «When it will be again like it never was before» της Σόνια Χάις, παραγωγή Γερμανίας, που μας μεταφέρει στις δεκαετίες του ΄70, του ΄80 και του ΄90 καθώς ακολουθεί την οικογένεια ενός διευθυντή πρωτοποριακής γερμανικής κλινικής, που κατοικεί σε μια βίλα στην καρδιά του ψυχιατρείου. Η δράση ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια του μικρότερου γιου.

Η ταινία είναι μια καλογυρισμένη, διεισδυτική ιστορία ενηλικίωσης όχι μόνο του νεαρού ήρωα, αλλά ολόκληρης της οικογένειας. Με πινελιές χιούμορ, ευαισθησία και θαυμάσιες ερμηνείες, το «When it will be again like it never was before» μας θυμίζει ότι ο χρόνος δεν συγχωρεί και ότι το παρελθόν δεν είναι πάντα τόσο ρόδινο όσο θέλουμε να θυμόμαστε.

Το θερινό open air φεστιβάλ πρόβαλλε περίπου 30 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, και περιλάμβανε, επίσης, ένα αφιέρωμα στα 70 χρόνια της German Films, ένα αφιέρωμα “Στην Επόμενη Γενιά” και ένα ακόμα για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Φραντς Κάφκα.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν ήταν, επίσης, το «Franky Five Star» της Μπίργκιτ Μόλερ: αυτή η συμπαραγωγή Φινλαδίας και Γερμανίας είναι η πρωτότυπη ιστορία μιας 20χρονης που αιωρείται ανάμεσα σε πολλές διαστάσεις και προσωπικότητες. Επίσης, απολαύσαμε το ξεκαρδιστικό «Bonjour Switzerland» του Πέτερ Λουίζι, μια ελβετική παραγωγή που σατιρίζει τρυφερά την πολύγλωσση Ελβετία και την άποψη πολλών ότι σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα συναρπαστικό, και, πιο αιχμηρά, το πολιτικό σύστημα.

Η ταινία ακολουθεί έναν ντροπαλό, χαμηλών τόνων αστυνομικό ο οποίος ξεπερνάει τον εαυτό του όταν η χώρα του εμπλέκεται σε δίνη έπειτα από ένα δημοψήφισμα. Φροντισμένη παραγωγή με πολύ καλές ερμηνείες, το “Bonjour Switzerland” έκλεισε το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, χαρίζοντάς μας το γέλιο και την ελαφράδα που τόσο έχουμε ανάγκη, και απέσπασε το Βραβείο Κοινού.

To KinoFest ξεκίνησε ως μια σκέψη να μετατραπεί, για λίγες μέρες το χρόνο, σε κινηματογραφικό κέντρο ο παραμυθένιος χώρος του Castro Clauss: πρόκειται για το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας, το οποίο ίδρυσε ο Βαυαρός Γουστάβος Κλάους πριν από 163 χρόνια.

Η ξενάγηση στο οινοποιείο είναι, κυριολεκτικά, ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία αυτού του εμβληματικού τοπόσημου της Πάτρας, το οποίο κρύβει στα κελάρια του, μεταξύ πολλών άλλων εκθεμάτων, γιγάντια βαρέλια γεμάτα παλαιό, πολύτιμο κρασί, αφιερωμένα σε προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και του αθλητισμού- από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο μέχρι τον Θάνο Μικρούτσικο και από την αυτοκράτειρα Σίσσυ μέχρι τη Νάντια Κομανέντσι. Παράλληλα, οι άνθρωποί του έχουν, όπως διαπιστώσαμε, σταθερά το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.