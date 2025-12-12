Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ - Real.gr

Quantcast
20:15, 12/12/2025
Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης θεατρικής παράστασης «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου και λάμψη από αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Η παράσταση, που ανεβαίνει με χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού από την πρώτη στιγμή και επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα.

Το θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Ντέιβιντ Άιρλαντ δημιουργεί, στα 88 λεπτά της διάρκειάς του, μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου, από τη γέννηση έως τον θάνατο, με τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών, Παντελή Δεντάκη και Θάνου Τοκάκη, να αποσπούν ενθουσιώδη σχόλια από το κοινό.

Η βραδιά είχε έντονο κοσμικό χαρακτήρα, καθώς στο θέατρο έδωσαν το «παρών» πολλά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Καβογιάννη και ο σκηνοθέτης της παράστασης, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος
O Κώστας Μπερικόπουλος και η Χάρις Αλεξίου

