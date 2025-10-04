Μαγεία δια χειρός Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Ηρώδειο - Real.gr

Το Real.gr βρέθηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για τη νέα παράσταση “This That Keeps On”, μια μεγάλη παραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που δημιούργησε ο διακεκριμένος χορογράφος για μία βραδιά.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ήταν συγκινητικό να βρίσκεσαι στο Ηρώδειο, γνωρίζοντας ότι σε λίγο καιρό θα κλείσει τις πύλες του για το κοινό,τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο προσωρινός αποχαιρετισμός μεταξύ εσού και του εκπληκτικού αυτού μνημείου πραγματοποιήθηκε μέσα από τις μυστηριακές, μαγευτικές εικόνες που συνέθεσε επί σκηνής ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με την παράσταση “This That Keeps On”, που δόθηκε στο πλαίσιο μια μοναδικής fundraising εκδήλωσης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η βραδιά αυτή, της 3ης Οκτωβρίου, σηματοδότησε την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του μουσείου και του ταξιδιού της «Μεταμόρφωσής» του.

Για τη δημιουργία αυτής της εμβληματικής παραγωγής, ο διεθνής χορογράφος, σκηνοθέτης και performer ένωσε θραύσματα από αγαπημένα του έργα και ενσωμάτωσε στη σύνθεση νέες ιδέες , καταλήγοντας σε μια πρωτότυπη δραματουργία. Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του Παπαϊωάννου, ενεργοποιώντας τον χώρο με το ξεχωριστό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας. Ανάμεσα σε γλυπτικά, κινούμενα στοιχεία, το ανθρώπινο σώμα έγινε και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του. Έσμιξε με άλλα κορμιά και χωρίστηκε από αυτά, μεταμορφώθηκε και μετασχηματίστηκε, σύρθηκε και υψώθηκε στον αέρα, σκαρφάλωσε σε τοίχους και σκοτεινά “βουνά”, βάδισε σε μικρές, περιορισμένες θάλασσες και τυλίχτηκε στο ασθενικό φως ενός τρεμάμενου λαμπτήρα ή ενός ονειρικού ηλιοβασιλέματος. Το έργο του Παπαϊωάννου, πάντα με αναφορές σε σύμβολα και σε εικόνες παγκόσμιες και οικείες, γαλήνιες ή απόκοσμες, παραμένει πάντα βαθιά εικαστικό. Χωρίς να απαιτεί ερμηνεία, σε προσκαλεί πάντα να βυθιστείς σε έναν κόσμο απρόσμενο και μυσταγωγικό, όπου η αρχαία μνήμη συνομιλεί με το σήμερα για να αναδείξει τις έννοιες της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της καταγωγής και της αέναης εξερεύνησης.

Με την παράσταση αυτή, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θέλησε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μουσείο του μέλλοντος οφείλει να λειτουργεί εντός της δημόσιας σφαίρας. Στη fundraising εκδήλωση συμμετείχαν χιλιάδες θεατές, με την πολύτιμη υποστήριξη των οποίων το μουσείο και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου προσέφεραν 2000 εισιτήρια δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές κρατικών σχολών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και καλών τεχνών, όπως και σε σπουδαστές χορού ΑμεΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Μουσείο δημιούργησε μια συλλεκτική έκδοση 176 σελίδων με φωτογραφικό υλικό και κείμενα για την παράσταση και την πρωτοκυκλαδική τέχνη, αλλά και μια σπάνια συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη σχέση του με τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Από τη Δευτέρα 6 Oκτωβρίου, η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο www.cycladic.gr.