«MAMI»: Από την Αθήνα στην Αβινιόν - Real.gr

Το έργο του Μάριο Μπανούσι, μια παράσταση-ύμνος για όλες τις γυναίκες που μας μεγάλωσαν, συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, θα παρουσιαστεί στο εμβληματικό Φεστιβάλ της Αβινιόν.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ο Μάριο Μπανούσι αναδύθηκε στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα από την πρώτη στιγμή που πάτησε στη σκηνή του ελληνικού θεάτρου. Σήμερα, στα 26 του χρόνια, κατακτά ακόμα μια κορυφή, καθώς η παράστασή του, «ΜΑΜΙ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ταξιδεύει τον Ιούλιο στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθέτης αλβανικής καταγωγής παρουσιάζει έργο του στο εμβληματικό φεστιβάλ της Γαλλίας και της Ευρώπης. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή της Στέγης στη σπουδαία αυτή διοργάνωση, έπειτα από τον «Κυκλισμό του Τετραγώνου» του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά (2014), το «6 a.m. How to disappear completely» των Blitz theater group (2016) και τον «Μεγάλο Δαμαστή» του Δημήτρη Παπαϊωάννου (2017).

Στη σχετική συνέντευξη τύπου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ της Αβινιόν, Τιάγκο Ροντρίγκεζ, ανέφερε: «Πιστεύω πως το έργο του θα αποτελέσει μία από τις πιο όμορφες ανακαλύψεις αυτού του Φεστιβάλ. Ο Μάριο Μπανούσιi, ένας 26χρονος Αλβανός καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί στην Αθήνα, είναι ένα νεαρό ταλέντο που δημιουργεί ένα ανατρεπτικό, ονειρικό, εικαστικό θέατρο. Με ελάχιστες εμφανίσεις εκτός Ελλάδας, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το θέατρό του θα παρουσιαστεί στο γαλλικό κοινό. Η πιο πρόσφατη δημιουργία του, “MAMI”, αποτελεί έναν πολυδιάστατο φόρο τιμής στη μητρική φιγούρα».

Μετά την Αβινιόν, που είναι συμπαραγωγός στην παράσταση, το έργο θα συνεχίσει το ταξίδι του σε κορυφαία θέατρα και οργανισμούς της Ευρώπης – και όχι μόνο.