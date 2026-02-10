Με καινούριο βλέμμα - Real.gr

Πορτρέτα της Ειρήνης Παππά και του Ψαραντώνη παρουσιάζονται, μεταξύ πολλών άλλων, στην ατμοσφαιρική φωτογραφική έκθεση του Νίκου Χρυσικάκη στην γκαλερί Artshot -Sophia Gaitani.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Η γκαλερί Artshot -Sophia Gaitani, στο στενό της Λεμπέση κάτω από την Ακρόπολη, εγκαινιάζει στις 13 Φεβρουαρίου, στις 19.30, φωτογραφική έκθεση του Νίκου Χρυσικάκη με τίτλο “Revisited Encounters”. Η έκθεση βασίστηκε στην πρόσφατη έκδοση του ομώνυμου photo-zine. Περιλαμβάνει 12 έγχρωμα και ασπρόμαυρα φωτογραφικά πορτρέτα, μια επιλογή από την έκδοση, 3 έγχρωμες φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων από την παλαιότερη δουλειά του Χρυσικάκη με τίτλο «Caravaggio’s Kids» (που είχε παρουσιαστεί στη Photo España της Μαδρίτης, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και στο Schirn Kunsthalle Frankfurt), καθώς και τη βιντεο-εγκατάσταση “Κyklos”.

Το curating της έκθεσης είναι το οργανικό αποτέλεσμα μιας αναθεώρησης και ενός “ξανακοιτάγματος” όλων αυτών που απασχόλησαν εικαστικά τον φωτογράφο μέχρι τώρα. Είναι ένας κύκλος που κλείνει, ενώ την ίδια στιγμή έχει ανοίξει ένας άλλος, ο οποίος αντανακλά το φιλοσοφικό αξίωμα του Αντρέ Μπρετόν “Σε όλες τις ερωτήσεις η απάντηση είναι ο άνθρωπος”.

Η έκθεση «Revisited Encounters” θα διαρκέσει έως την 1η Μαρτίου.