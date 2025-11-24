Μεγάλα συναισθήματα σε λίγα λεπτά - Real.gr

Το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας 15 βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα

Το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει για έκτη χρονιά στις οθόνες μας μεγάλες ταινίες μικρού μήκους και, συγκεκριμένα, 15 βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από το 47o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Στο ευαίσθητο “Treadmill” του Γιώργου Κοιμήση, με τις υπέροχες Εύη Σαουλίδου και Υβόννη Μαλτέζου, η 50χρονη Δήμητρα ζει με την ηλικιωμένη, χειριστική μητέρα της, Ρέα. Η δύσκολη συνύπαρξή τους φτάνει σε οριακό σημείο όταν η Δήμητρα επιχειρεί να εγκαταστήσει στο δωμάτιό της ένα διάδρομο γυμναστικής.

Στον ατμοσφαιρικό, μελαγχολικό “Γκέκα” του Δημήτρη Μουτσιάκα μεταφερόμαστε στην ελληνική επαρχία και παρακολουθούμε το δίλημμα του 12χρονου Βασίλη, που από τη μία θέλει να ικανοποιήσει τον πατέρα του και να μάθει να κυνηγά, από την άλλη δυσκολεύεται να πυροβολήσει, και τη σχέση που αναπτύσσει με το κυνηγόσκυλο Μαξ.

Στο καταπληκτικό “MJ” του Γιώργου Φουρτούνη, ο τραγουδιστής της τραπ Μιχάλης έχει εμμονή με τη δόξα, το χρήμα και τον Μάικλ Τζόρνταν. Σίγουρος ότι είναι φτιαγμένος για μεγαλεία, αναρωτιέται γιατί δεν τον αγαπάνε.+

Αυτές και 12 ακόμα μικρού μήκους μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από σήμερα, 24 Νοεμβρίου, και έως τις 3 Δεκεμβρίου, στο Onassis Channel στο YouTube και στο onassis.org.