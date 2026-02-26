Μια υπέροχη ιστορία ενηλικίωσης στις αίθουσες - Real.gr

Με 5 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με διεθνή φεστιβαλική πορεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» ξεκίνησε τη διαδρομή της στους κινηματογράφους. Μην τη χάσετε.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα Φωτογραφίες: Γιάννης Δρακουλίδης

Δεν είναι εύκολο να αναφερθεί κανείς εκτενώς στην ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», την τρίτη μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Γιώργου Γεωργόπουλου, χωρίς να κάνει spoilers. Και είναι, πραγματικά, προς συμφέρον του θεατή να τη δει σχετικά απροετοίμαστος, ώστε να αφεθεί στο τρυφερό, καλοφτιαγμένο και πολύ επίκαιρο στόρι ενηλικίωσης της Δάφνης, μιας νεαρής αθλήτριας του τζούντο από την Ικαρία, που έρχεται στην Αθήνα για να διαπιστώσει αν οι ικανότητές της μπορούν να την οδηγήσουν ψηλά-ακόμα και μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται η σχέση της αθλήτριας με τον προπονητή και μέντορά της Γιούρι, έναν στωικό, εσωστρεφή, λιγομίλητο άνθρωπο, τον οποίο υποδύεται δωρικά και μεστά ο Βαγγέλης Μουρίκης. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς έναν άλλον ηθοποιό να ερμηνεύει τόσο αποτελεσματικά αυτόν τον οχυρωμένο χαρακτήρα, ο οποίος μάς αποκαλύπτεται πολύ αργά, έμμεσα, με απροθυμία σχεδόν. Στο εύστοχο καστ λάμπει, όπως πάντα, και ο Τάσος Νούσιας, ένας αθλητής-προπονητής ο οποίος βρίσκεται στον αντίποδα του Γιούρι σε όλα τα επίπεδα. Η αντίθεσή τους είναι η πηγή όσων τους χωρίζουν και η χημεία των δύο ηθοποιών είναι θαυμαστή.

Κι έπειτα, είναι η Δάφνη (Μορτ Κλωναράκη). Άπειρη και αθώα, δεν ξέρει ούτε ποια είναι ακριβώς, ούτε αν ο δρόμος που επέλεξε είναι ακριβώς αυτός που θέλει, ούτε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να τον ακολουθήσει. Η εσωτερική της δύναμη αχνοφαίνεται ήδη, όμως η Δάφνη κλυδωνίζεται ανάμεσα στην προσήλωση στον στόχο και στην φυσιολογική νεανική απειθαρχία και περιέργεια. Τα ποπ τραγούδια που συνοδεύουν τα βήματά της αποπνέουν παιδική αφέλεια, που αρχικά σε αιφνιδιάζει, αλλά τελικά κουμπώνει τέλεια στη διαδρομή της. Είναι, πράγματι, σα να μπαίνει η Άνοιξη. Ο Γεωργόπουλος έχει χτίσει τον χαρακτήρα της Δάφνης αριστοτεχνικά. Τον έχει ποτίσει με φρεσκάδα, με τα διλήμματα των σημερινών εφήβων και μετεφήβων και με το ανομολόγητο δέος που νιώθει ένας άβγαλτος, ανεπεξέργαστος άνθρωπος μπροστά στο αναπάντεχο ερωτικό σκίρτημα, στο βάρος του καθήκοντος, στη μεγάλη πόλη, στις πρωτόγνωρες, ένοχες απολαύσεις, στους δυνητικούς κινδύνους, στις ίδιες του τις επιθυμίες. Τον απογειώνει μέσα από την πιο δυνατή, ανατριχιαστική σκηνή της ταινίας-ανάμεσα στη Δάφνη και τον προπονητή της. Τον εξελίσσει όσο προχωρά προς το φινάλε.

Και όλα αυτά, ξεδιπλώνονται με φόντο έναν κόσμο άγνωστο στους περισσότερους από εμάς: τον κόσμο του τζούντο, ο οποίος αποδεικνύεται πολύ πιο συναρπαστικός από όσο θα φανταζόμασταν και το ιδανικό τοπίο για την ιστορία της ταινίας. “Έχοντας υπάρξει αθλητής του τζούντο για αρκετά χρόνια, αποφάσισα να αναπτύξω μια ιστορία ενηλικίωσης με φόντο ένα άθλημα που γνωρίζω καλά”, αναφέρει ο Γεωργόπουλος. “Είναι ένα άθλημα με αυστηρές ηθικές αρχές, και προσωπικά υπήρξα πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο που ήταν ταυτόχρονα και μέντορας. Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» είναι μια απόπειρα επανεξέτασης των «Αθλητικών ταινιών» (Sports Films), ένα είδος ταινιών με το οποίο μεγάλωσα. Η ιστορία της Πάττυ είναι μια ιστορία γύρω από την σχέση μεταξύ ενός Sensei (Δάσκαλος Τζούντο) και ενός Τζουντάκα (μαθητή τζούντο), μια ιστορία αρχετυπική. Μια ιστορία που γνωρίζουμε όλοι, αλλά στην περίπτωση της «Πάττυ» είναι ειπωμένη μέσα από το πρίσμα της εποχής της. Πιστεύω πως έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και την συγκίνηση. Το τζούντο είναι ένα άθλημα που απαιτεί σωματική επαφή. Και αυτή η επαφή είναι εύκολο να παρεξηγηθεί”.

Διανύουμε μια εποχή διεκδίκησης δικαιωμάτων και ορίων. Η αναζήτηση της δικαιοσύνης είναι από τα βασικά θέματα της “Πάττυ” και ο Γεωργόπουλος το θίγει πολύ έξυπνα, με ευαισθησία και με σεβασμό στα θύματα-αναμενόμενα και μη. Μας θυμίζει ότι η νίκη μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που περιμένει κανείς, αλλά πολύ πιο ουσιαστική. Και αποφασίζει ότι το πολύτιμο απόσταγμα της διαδρομής των ηρώων του αναδύεται όχι μέσα από έναν αγωνιστικό θρίαμβο, αλλά μέσα από μία αγκαλιά.

Info: Στην ταινία “Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ” παίζουν ακόμα οι Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Μαρία Καλλιμάνη και Αντώνης Κοτζιάς, ενώ σε ρόλους guest θα δείτε τους σκηνοθέτες Γιάννη Οικονομίδη και Σωτήρη Τσαφούλια.