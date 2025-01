Νέα Υόρκη: Οι ομογενείς υποστηρίζουν την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

Την αμέριστη στήριξη του απόδημου ελληνισμού ώστε να ολοκληρωθεί η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», εκφράζουν ομογενείς από τη Νέα Υόρκη μέσω ανακοίνωσής τους.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής έδωσε τη δική του μάχη προκειμένου να γυριστεί η ταινία «Καποδίστριας», ωστόσο βρήκε εμπόδια από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ταινία θα προβάλλει την ελληνική Ιστορία και τον πολιτισμό, μέσω ενός αξιέπαινου κάστ ηθοποιών και ενώ η Περιφέρεια Αττικής είχε εγκρίνει το χρηματικό ποσό, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μπλόκαρε τα γυρίσματα, όπως κατήγγειλε πρόσφατα ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του.

Σε μια κίνηση στήριξης του σκηνοθέτη, Έλληνες ομογενείς προχώρησαν σε πρωτοβουλία για συγκέντρωση χρημάτων όχι μόνο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας αλλά και για να αποδειχτεί ότι «το μήνυμα του Καποδίστρια παραμένει ζωντανό στις μέρες μας και ότι για μια ακόμα φορά ο Ελληνισμός μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του», όπως αναφέρουν.

Αναλυτικά το κάλεσμά τους:

Νέα Υόρκη, 6 Ιανουαρίου 2025

Προς τους Απανταχού Ελληνες

Πριν τρεις περίπου μήνες εμείς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, απογοητευμένοι από την συστηματική υπονόμευση της δημιουργίας της ταινίας «Καποδίστριας» του εθνικού μας σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή από διάφορους «κύκλους» του ελληνικού συστήματος εξουσίας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή με τον σκηνοθέτη και, πάντοτε με την έγκρισή του, να δημιουργήσουμε μια επιτροπή πρωτοβουλίας για την συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού.

Αφού μεσολάβησε ένα διάστημα διοργανωτικό, τις τελευταίες μέρες του 2024 η προσπάθειά μας πήρε σάρκα και οστά μετά από την περίφημη συνέντευξη του σκηνοθέτη στο πρόγραμμα «Αντιθέσεις» του Γιώργου Σαχίνη (Κρήτη TV) που προκάλεσε σεισμό, αναδημοσιεύθηκε πολλαπλώς και έδωσε ώθηση στην προσπάθειά μας.

Καλούμε όλους τους Έλληνες στην γενέτειρα και στη Διασπορά να συμβάλλουν το κατά δύναμη στην εθνική αυτή προσπάθεια. Είναι ολοφάνερο ότι δεν πρόκειται απλά και μόνο για την συγκέντρωση των χρημάτων – για τούτο άλλωστε και οι «γνωστοί άγνωστοι» πολεμούν την ταινία. Πρόκειται κυρίως για την προσπάθεια όλων μας να αποδείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και μετά στον κόσμο ολόκληρο, ότι ο Ελληνισμός δεν έχει οριστικά χαθεί, όπως ο Μέττερνιχ και οι εχθροί του Καποδίστρια υποστήριζαν.

Να αποδείξουμε ότι το μήνυμα του Καποδίστρια παραμένει ζωντανό στις μέρες μας και ότι για μια ακόμα φορά ο Ελληνισμός μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.

Η προσπάθεια αυτή:

Είναι εθελοντική σε όλες τις βαθμίδες – από τον σκηνοθέτη μέχρι και όλους μας.

Τα χρήματα του καθενός σας, είτε με το σύστημαgogetfunding είτε απευθείας, κατατίθενται στον λογαριασμό της ταινίας στην Εθνική Τράπεζα,χωρίς καμία διαμεσολάβηση από κανένα. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι εδώ GR 140 110 1780 0000 1780 0970 984 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΜ (για την ταινια ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ), (Για κατοίκους εξωτερικού BIC/SWIFT ETHNGRAA)

Εάν υπάρξει περίσσευμα (στόχος μας είναι το υπολειπόμενο $1.5 εκατομμύριο από τον προϋπολογισμό της ταινίας) αλλά και τα κέρδη από την προβολή της ταινίας θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο εθνικό σκοπό. Για να βοηθήσετε οικονομικα την ταινία «Καποδίστριας» συνδεθείτε εδώ στην ιστοσελίδα www.kapodistriasmovie.com.

Σύλλογοι και οργανισμοί που θα επιθυμούσαν να συνεισφέρουν μπορούν να δουν το ειδικό πακέτο για χορηγούς εδώ…KAPODISTRIAS SPONSORS’ PACKAGE. Ο Ελληνισμός δεν έσβησε, «ανθεί και φέρει κι άλλον»...

Με τη ταινία "Καποδίστριας" γράφουμε ιστορία όλοι μαζί… Βασίλης Ματαράγκας, Ηellenic American National Council – HANC Ηλίας Κάτσος, Eastern Mediterranean Business Culture Alliance – EMBCA Κώστας Βαγγελάτος, World Federation Of Cephalonian and Ithacian Societies, «Odysseus» Νίκος Αλισσανδράτος, «Kefalos» Cefalonian Society Of America Νίκος Μπάρδης, Ionian Cultural Federation Θ. Παυλάκος, Πρ. Πρόεδρος της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά, Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν» Στέλιος Τάτσης, Πρ. Πρόεδρος «Παγχιακή ΚΟΡΑΗΣ» Κώστας Καντζόγλου, παραγωγός, GlobeEntertainment, Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν» Νίκος Σταματάκης, επιχειρηματίας, εκδότης του «Helleniscope», Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σμαραγδής μετά την υποστηρικτική κίνηση των Ελλήνων συμπατριωτών της Αμερικής έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Αυτή η κίνηση των αποδήμων Ελλήνων αλλά και του απλού κόσμου που ήδη μας συμπαραστέκεται με συγκινητικό τρόπο με τον οβολό του δεν μπορεί παρά να με πλημμυρίζει ευγνωμοσύνη, χαρά, δύναμη κι αισιοδοξία. Θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συγκινητική δραστηριοποίηση ώστε επιτέλους να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της Εθνικής σημασίας ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ μέσα στο 2025.

Επιθυμώ επίσης να ενημερώσω ότι για τη συγκέντρωση των χρημάτων που λείπουν για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η ταινία, θα υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους όπως ορίζει ο νόμος, και τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την δημιουργία της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”.

Επί την ευκαιρία θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η ταινία θα αρχίσει τα γυρίσματα εξαρχής την ερχόμενη άνοιξη. Έχουν προηγηθεί δοκιμαστικά γυρίσματα το 2023 που αφορούσαν την δημιουργία του εισαγωγικού τρέιλερ, όπως συμβαίνει συχνά στις μεγάλες παραγωγές».

Γιάννης Σμαραγδής Σκηνοθέτης – Ακαδημαϊκός στην Ευρώπη