Νίκολας Ρέγιες: «Ποτέ μη σταματάς να θέτεις προκλήσεις στον εαυτό σου» - Real.gr

Με αφορμή τη συναυλία των Gipsy Kings στον Λυκαβηττό στις 21 Σεπτεμβρίου, ο αειθαλής αρχηγός τους μιλά στο Real.gr. Γιατί η μουσική τους αγγίζει τις καρδιές του παγκόσμιου κοινού; Μετά από τόσες δεκαετίες στη σκηνή, έχει ακόμα τρακ; Τι θυμάται εντονότερα από τις προηγούμενες εμφανίσεις τους στην Ελλάδα;

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Με 14 εκατομμύρια πωλήσεις, ένα Γκράμι και τη συλλογή “The Best of the Gipsy Kings” να μένει 52 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή των charts, οι θρυλικοί Gipsy Kings έχουν μετατρέψει εδώ και δεκαετίες την παραδοσιακή gitano μουσική σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το πολυαγαπημένο συγκρότημα, με τον αειθαλή ηγέτη τους Νίκολας Ρέγιες, ανεβαίνουν για πρώτη φορά στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Η οικογενειακή κληρονομιά που γέννησε αυτόν τον ήχο ξεκινά τη δεκαετία του ’60, όταν ο πατέρας του Νίκολας, Χοσέ Ρέγιες, σχημάτισε ένα αξέχαστο φλαμένκο ντουέτο με τον Μανίτας ντε Πλάτα, το οποίο απέσπασε τον θαυμασμό του Μάιλς Ντέιβις και του Πάμπλο Πικάσο. Όταν οι δρόμοι τους χώρισαν, ο Χοσέ ίδρυσε τους Los Reyes με τη στήριξη του νεαρού γιου του, ενώ αργότερα ο Νίκολας άρχισε να παίζει στους δρόμους της Αρλ και του Σεν Τροπέ, υιοθετώντας τον αέναο, περιπλανώμενο ρυθμό των τσιγγάνων. Αυτή η περιπλάνηση γέννησε και το όνομα Gipsy Kings: μια φυσική μετεξέλιξη των «Βασιλιάδων» (Reyes) σε «Βασιλιάδες των Τσιγγάνων».

Σήμερα, η διαχρονικότητα του ήχου τους επιβεβαιώνεται με εντυπωσιακούς αριθμούς: το πασίγνωστο «Bamboléo» μετρά πάνω από 277 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, ενώ το «Volare» ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 6,1 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μουσική τους, διατηρώνοντας τους Gipsy Kings στον θρόνο τους.

O Νίκολας Ρέγιες μάς μίλησε λίγο πριν από την εμφάνιση των Gipsy Kings στην Αθήνα.

Η οικογένειά σας κουβαλά μια βαθιά μουσική κληρονομιά. Με ποιον τρόπο το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσατε συνέβαλλε στην ερμηνεία και στον τρόπο που παρουσιάζετε τα τραγούδια σας στη σκηνή;

Ήταν μια εκπληκτική εκπαίδευση που με έθρεψε και με ενέπνευσε. Με θυμάμαι να παρακολουθώ επί ώρες τον πατέρα μου να παίζει κιθάρα και να αντιγράφω τις κινήσεις του στις χορδές. Με δίδαξε πολλά. Η οικογένειά μου υπήρξε η μεγαλύτερη έμπνευση για μένα. Ολόκληρο το ταξίδι μου μέχρι σήμερα βασίστηκε σε αυτή την κληρονομιά.

Οι Gipsy Kings έχτισαν μια γέφυρα μεταξύ την παράδοσης των Ρομά και τη διεθνή μουσική. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της παράδοσης;

Η μουσική μας εκφράζει την ψυχή μας και προέρχεται από την καρδιά. Οι άνθρωποι που τραγουδούν τις μελωδίες μας ή χορεύουν στους ρυθμούς μας ενσωματώνουν το πνεύμα την κληρονομιάς μας και το μεταφέρουν στον χρόνο. Αυτές τις γέφυρες τις χρειαζόμαστε έτσι ώστε να περάσει η παράδοση στις επόμενες γενιές και να γνωρίσουν οι νέοι μας την πολιτιστική τους ιστορία.

Το “Bamboleo” και το “Volare” είναι διαχρονικά (αν και τα προσωπικά μου αγαπημένα τραγούδια σας είναι το “Viento del Arena”, το “Trista Pena”, το “Serana” και το “Un Amor”!). Την ώρα που τα ηχογραφούσατε, μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα μετατρέπονταν σε διεθνείς “ύμνους”; Τι θεωρείτε ότι κάνει τα τραγούδια σας τόσο αγαπητά σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και σε κοινά που δεν γνωρίζουν ισπανικά;

Η ισπανική γλώσσα είναι πολύ μελωδική, πράγμα που ωφελεί το δικό μας ύφος. Χαίρομαι που αναφέρετε τα αγαπημένα σας τραγούδια-δεν μπορώ να πάψω να τα τραγουδάω και όλα έχουν κάτι πολύ βαθύ να πουν στους στίχους. Πιστεύω πως, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, κάνουν τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει, να εκφράζει γνήσια συναισθήματα.

Η φωνή σας είναι η ψυχή των Gipsy Kings εδώ και δεκαετίες. Πώς τη διατηρείτε φρέσκια και συναισθηματική έπειτα από τόσα χρόνια;

Η αλήθεια είναι ότι η φωνή μου έχει αλλάξει μαζί με μένα, αλλά η αλλαγή είναι καλή. Ωστόσο, εφόσον τραγουδάω καθημερινά, την εξασκώ ακατάπαυστα. Ξέρετε τι λένε: εξάσκησέ το αν δεν θέλεις να το χάσεις. Καθώς μεγαλώνω συλλέγω εμπειρίες και η φωνή μου τις αντανακλά. Ωριμάζει μαζί μου.

Έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, τα συναισθήματά σας στη σκηνή έχουν αλλάξει; Σας συναρπάζει ακόμα; Εξακολουθείτε, καμιά φορά, να νιώθετε νευρικότητα;

Πάντα με συναρπάζει να ανεβαίνω στη σκηνή και να ερμηνεύω, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Και πράγματι, σε κάθε συναυλία μας αισθάνομαι λιγάκι νευρικός και αναρωτιέμαι αν οι θεατές θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν απόψε. Η συμβουλή μου θα ήταν “Ποτέ μην σταματάς να θέτεις προκλήσεις στον εαυτό σου”.

Δεν είναι η πρώτη σας εμφάνιση στην Ελλάδα. Τι θυμάστε πιο έντονα από τις προηγούμενες συναυλίες σας στη χώρα μας;

Έχω πολλές ωραίες αναμνήσεις από την Ελλάδα. Αναμνήσεις από το θερμό κοινό, το υπέροχο φαγητό, την πλούσια Ιστορία και τον πολιτισμό σας. Όσον αφορά τις συναυλίες, αν έπρεπε να διαλέξω μία συγκεκριμένη, θα ήταν αυτή στην οποία συνεργαστήκαμε με μία από τις σπουδαίες σας τραγουδίστριες, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μας.

Τι θα λέγατε στους Έλληνες θαυμαστές σας σχετικά με την εμφάνιση της 21ης Σεπτεμβρίου στον Λυκαβηττό;

Εννοείται ότι θα παίξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας, ενώ θα φέρουμε μαζί μας πολλές εκπλήξεις. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει, να χορέψει, να τραγουδήσει και να ζήσει μια βραδιά που θα θυμάται για καιρό. (σσ. Και συμπληρώνει στα ελληνικά: Ας έχουμε μια αξέχαστη βραδιά!)

Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που σας δίδαξε το ταξίδι σας στη μουσική;

Το πόσο αξίζει να περνάς χρόνο με τον άνθρωπο που αγαπάς- είναι πολύτιμος.