Ο εικαστικός χάρτης της εποχής μας στο Ζάππειο Μέγαρο - Real.gr

Η Art Athina, μία από τις μακροβιότερες συναντήσεις τέχνης στην Ευρώπη, ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου με ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και ψηφιακή τέχνη.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η Art Athina, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης, η οποία διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και των προβληματισμών που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη της εποχής μας.

Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και ψηφιακής τέχνης.

Όπως κάθε χρόνο, η φουάρ εμπλουτίζεται με ένα πολυσχιδές παράλληλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ντιζάιν, περφόρμανς και δημόσιες συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες. Τη γενική διεύθυνση της έκθεσης κατέχει, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Αντώνης Κούρκουλος.

Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν, καταρχάς, στις εικαστικές προτάσεις πολλών γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσον αφορά το ντιζάιν, στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί, εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος, που μας καλεί να κοιτάξουμε πέρα από την επιφάνειά του. Αντίστιξη προσφέρουν τα βίντατζ έπιπλα, που γειώνουν το βλέμμα «υφαίνοντας μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου ντιζάιν», όπως επισημαίνουν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος, που επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα. Επίσης, στην Art Athina 2025 θα δούμε τις πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, στην ενότητα των πρότζεκτ που επιμελείται η Οντέτ Κουζού.

Φέτος, η περφόρμανς (που κινείται εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου) συναντιέται με τον χορό, τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Το Flux Laboratory μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα αυτή, οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου. Αναλυτικότερα: ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age». Ο καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», Ari Seth Kohen, φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας. Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο και μπλόγκερ Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και ίσως να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Kohen. Επίσης, στην ενότητα “Now What”, που επιμελείται ο Νικόλας Βαμβουκλής, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An Umbra Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων. Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI. Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής. Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».

Παρών στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair, ενώ επίσης ανοίγει ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ, και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;».

Η Art Athina 2025 δεν ξεχνά τους νεαρούς της φίλους: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina», που σχεδίασε και φέτος ο μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού ΚROMA, περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού.

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου για νέο καλλιτέχνη. Την περίοδο της Art Athina 2025 θα λειτουργεί η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου).

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η είσοδος στην Art Athina θα γίνεται μόνο με προσκλήσεις, ενώ από την Παρασκευή 19 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η φουαρ θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 12.00 έως τις 21.00.