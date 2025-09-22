Ο Γιάννης Οικονομίδης αποτυπώνει την μοναχική φύση του ανθρώπου - Real.gr

Ένας κόσμος γκρίζος και ναρκοθετημένος πλαισιώνει τον επιπόλαιο ήρωα της νέας ταινίας του δημοφιλούς Έλληνα σκηνοθέτη, «Σπασμένη Φλέβα», που έρχεται στις αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η πανελλήνια πρεμιέρα θα γίνει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 24 Νοεμβρίου

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα - Φωτογραφίες από τα γυρίσματα: Μαριλένα Αναστασιάδου

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η του ταινία «Σπασμένη Φλέβα». Πρόκειται για μια παραγωγή των Argonauts Productions / Faliro House, συμπαραγωγή-μεταξύ άλλων-και του Onassis Culture, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες (σε διανομή Tanweer) στις 27 Νοεμβρίου.

Το σενάριο του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη επικεντρώνεται στον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν μεσήλικα επιχειρηματία που πνίγεται στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο χρόνος για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι φαίνεται να τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

«Η “Σπασμένη Φλέβα” είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο», αναφέρει ο Γιάννης Οικονομίδης. «Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου,ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις,το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου».

Στη «Σπασμένη φλέβα» πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Κλέλια Ρένεση, Μαρία Καλλιμάνη κ.α.