Ο Γιούργκεν Τέλερ μάς προσκαλεί στον κόσμο του - Real.gr

Ο εμβληματικός φωτογράφος εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, με την εντυπωσιακή ατομική έκθεση «you are invited».

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Από τον Ίγκι Ποπ στην κόρη του Ίγκι, από την Κέιτ Μος στον Πάπα Φραγκίσκο: ο διακεκριμένος φωτογράφος Γιούργκεν Τέλερ παρουσιάζει την πιο εκτενή ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Τίτλος της «you are invited» και μαζί με την έκθεση εγκαινιάζεται και το Onassis Ready, ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Στρατή Τσίρκα 2).

Η αναδρομική αυτή έκθεση θα παρουσιάζεται από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου, δίνοντας ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας ενώ, παράλληλα, θα σηματοδοτήσει μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη.

Το «you are invited», πλούσιο σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του Τέλερ, περιλαμβάνει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

Αν και ο Τέλερ είχε πάντοτε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο στην οποία έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες όπως ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και η Σάρλοτ Ράμπινγκ, τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024, τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. Παράλληλα, τα τελευταία 8 χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Ντοβίλ, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του, που προέκυψαν ως απόρροια αυτών των συνδέσεων, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία.

Ο Γιούργκεν Τέλερ γεννήθηκε το 1964 στο Ερλάνγκεν της Γερμανίας. Σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο και το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο. Μεταξύ άλλων, έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας. Το 2003 βραβεύτηκε με το Citibank Prize for Photography από τη Photographers Gallery του Λονδίνου, ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο Special Presentation Infinity από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης. Το έργο του έχει εκτεθεί στο Παρίσι, στο Τέξας, στη Σεούλ, στο Λονδίνο, στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στο Πεκίνο, στο Μιλάνο και αλλού. Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και τη National Portrait Gallery (Λονδίνο).

Το Onassis Ready που θα φιλοξενήσει το «you are invited» στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πάλαι ποτέ βιομηχανική ζώνη της πόλης. Έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο. Το Onassis Ready στεγάζει, επίσης, τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX – ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες.