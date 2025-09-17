Ο κόσμος του Πάνου Χ. Κούτρα...ανάποδα - Real.gr

Πέντε μεγάλου και πέντε μικρού μήκους ταινίες του τολμηρού, σημαντικού σκηνοθέτη προβάλλονται σε αφιέρωμα στον θερινό κινηματογράφο “Λαΐς” της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμά τον Πάνο Χ. Κούτρα, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, με μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του με τίτλο «Πάνος Χ. Κούτρας- Ο κόσμος ανάποδα», το οποίο θα παρουσιαστεί από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο «Λαΐς».

Θα προβληθούν και οι 5 μεγάλου μήκους ταινίες του πρωτοπόρου σκηνοθέτη, ενώ για πρώτη φορά θα παιχτούν στην Αθήνα οι 5 μικρού μήκους ταινίες του (4 ταινίες μυθοπλασίας και ένα μουσικό βίντεο), που στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκαν στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, όταν του απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά. Το αφιέρωμα, ένας φόρος τιμής «στους outsiders που υπήρξαν πάντα οι ήρωές μου στη ζωή και στις ταινίες», όπως λέει ο ίδιος, θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίσει εκ νέου έναν δημιουργό ο οποίος αποδομεί και ξαναχτίζει με τρόπο πρωτότυπο, τρυφερό και συγκινητικό την ελληνική κοινωνία και οικογένεια.

Ο Πάνος Κούτρας έκανε το θεαματικό του ξεκίνημα το 1999, με την «Επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά» βγάζοντας τη γλώσσα στη σοβαροφάνεια. Αγαπήθηκε για το απόλυτα προσωπικό ύφος που χαρακτηρίζει κάθε μία από τις ταινίες του και κέρδισε διεθνή αναγνώριση: το έργο του έφτασε μέχρι τις Κάννες, το Βερολίνο και το Τορόντο, ενώ βρήκε διανομή στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Για τις μικρού μήκους του, που γύρισε στο εξωτερικό τη δεκαετία του ΄80 και τις οποίες θα παρακολουθήσουμε τώρα στην Ταινιοθήκη, αναφέρει: «Δεν πήρα ποτέ λεφτά από πουθενά για αυτές τις ταινίες. Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες, φτιαγμένες με την αγάπη και τη βοήθεια φίλων».

Ο αντισυμβατικός σκηνοθέτης θα ανοίξει το αφιέρωμα και θα παρευρεθεί στις προβολές των ταινιών του, τις οποίες θα προλογίσουν αγαπημένοι συνεργάτες του. Η έναρξη θα γίνει με την αξέχαστη “Στρέλλα” την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου (είσοδος με προσκλήσεις, ενώ θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων).

Την Παρασκευή 19/8 στις 20.00, θα προβληθεί το υπέροχο “Xenia”, το οποίο θα προλογίσουν η παραγωγός Ελένη Κοσσυφίδου και ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια, ενώ στις 10.30 θα δούμε τη θρυλική “Επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά”, που θα προλογίσει η Θέμις Μπαζάκα.

Το Σάββατο 20/9, στις 20.00, θα προβληθεί ξανά η «Στρέλλα», την οποία προλογίζει ο Γιάννης Κοκιασμένος, ενώ στις 22.15 παρουσιάζεται η «Αληθινή ζωή», την οποία θα προλογίσει η μοντέζ και σκηνοθέτρια Ελισάβετ Χρονοπούλου.

Την Κυριακή 21/9, στις 20.00, προβάλλονται οι μικρού μήκους του Πάνου Κούτρα, με ελεύθερη είσοδο. Ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη και την κριτικό κινηματογράφου Λήδα Γαλανού.

Στις 22.00 θα δούμε το λαμπερό «Dodo», το οποίο θα προλογίσει η διευθύντρια φωτογραφίας Ολυμπία Μυτιληναίου.