«Ο Μέγας Αλέξανδρος πίσω στην Αίγυπτο» - Έκθεση με έργα του Μ. Βαρλάμη στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας - Real.gr

Σε μία συγκινητική εκδήλωση η πόλη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου υποδέχθηκε την συλλογή του διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνη της ελληνικής διασποράς Μάκη Βαρλάμη με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο, αποτελούμενη από 41 ζωγραφικούς πίνακες και 12 γλυπτά με όλες τις τιμές.

H έκθεση «Ο Μέγας Αλέξανδρος πίσω στην Αίγυπτο» θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό χώρο της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου

Ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης δρ. Ζάεντ, ο κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας Αχμεντ Χάλετ, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Κάιρο Νικόλαος Παπαγεωργίου, η αρχαιολόγος δρ. Καλλιόπη Παπακώστα και ο εκπρόσωπος του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας Παύλος Τροχόπουλος, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς για να γίνει στην συνέχεια ένα στρογγυλό τραπέζι με συντονίστρια της καθηγήτρια Μόνα Χαγκάκ, πρόεδρο της Αρχαιολογικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας και ομιλητές την Σοφία Αυγερινού, ομότιμο καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, την δρ. Καλλιόπη Παπακώστα αρχαιολόγο και τον Μοχάμεντ Ελ Γκάνι, καθηγητή του Ελληνορωμαικού Πολιτισμού στο πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, όπου ο καθένας από την πλευρά του αποκάλυψαν την διαχρονική σχέση του αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού με σημείο αναφοράς τον Μεγαλέξανδρο και τους Ελληνιστικούς χρόνους.

Στην συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλλόγου «Αιγές», χόρεψε στο μεγάλο φουαγιέ της βιβλιοθήκης, σκορπίζοντας συγκίνηση στους Έλληνες και ενθουσιασμό στους Αιγύπτιους.

Τα εγκαίνια έγιναν στην συνέχεια από τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, τον διευθυντή της Βιβλιοθήκης και τον Έλληνα πρέσβη, ενώ ακολούθησε μεγάλη δεξίωση.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, στην Ελληνική Κοινότητα, Έλληνες και Αιγύπτιοι χόρεψαν μαζί τους μακεδονικούς ήχους σε μία αξέχαστη βραδιά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ Νικόλαος Βαφειάδης συγκινημένος ευχήθηκε να συνεχίσει η Ελλάδα να υποστηρίζει τον εναπομείναντα ελληνισμό της Αλεξάνδρειας με τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αίγυπτο, των Υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), του ΑΠΘ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και είναι συνδιοργάνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Μουσείου Τέχνης Waldviertel της Αυστρίας, του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας και της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας