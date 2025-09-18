Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούς έρχεται στις “Νύχτες Πρεμιέρας” - Real.gr

Η μεγάλη επιστροφή ενός τεράστιου ηθοποιού στο σινεμά αλλά και στην Αθήνα, όπου θα βρεθεί ξανά για την πρεμιέρα της ταινίας του “Ανεμώνη” και για να τιμήσει την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Τίποτα δεν ήταν εύκολο στην προετοιμασία του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, οι άνθρωποι του οποίου ενημερώθηκαν αιφνιδίως, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ότι δεν επρόκειτο να επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τη φετινή διοργάνωση. Το σοκ ήταν μεγάλο και οι δυσκολίες που ορθώθηκαν ξαφνικά φάνταζαν τεράστιες. Οι Νύχτες Πρεμιέρας στάθηκαν όρθιες, χάρη στη στήριξη των πολλών φορέων, χορηγών και φίλων που πιστεύουν ακράδαντα και δικαίως στην προσφορά τους, όμως αναγκάστηκαν, για πρώτη φορά στη μακριά και λαμπερή ιστορία τους, να συρρικνωθούν: το μεγάλο αφιέρωμα που σχεδιαζόταν ακυρώθηκε, ζωτικά και δημοφιλέστατα τμήματα του προγράμματος καταργούνται, οι 100 ταινίες έγιναν 50 και οι διεθνείς καλεσμένοι μειώθηκαν.

Όμως, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο οποίος στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα, πριν από 7 χρόνια, μας είχε επιβεβαιώσει την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη. Και τον Οκτώβριο θα είναι εδώ, στις Νύχτες Πρεμιέρας, για να παρουσιάσει, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τη νέα του ταινία “Ανεμώνη”. Η πανελλήνια πρεμιέρα θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή-όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν εκεί.

“Επτά χρόνια ήταν αρκετά ώστε να θεωρούμε την επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην υποκριτική ως το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός του 2025”, μας είπε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του φεστιβάλ ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Λουκάς Κατσίκας.“Ο μεγάλος ηθοποιός και παντοτινός φίλος της Πόρτας Ανοιχτής θα μας κάνει την τιμή να επισκεφθεί την Αθήνα για να παραστεί στην πρεμιέρα της “Ανεμώνης”, στην οποία πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον γιο του Ρόναν Ντέι Λιούς, ο οποίος σκηνοθετεί”.

Στην ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες σε διανομή Tanweer, ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια και η ένταση μεταξύ τους κορυφώνεται. Ήδη από το τρέιλερ που παρακολουθήσαμε δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Ντέι Λιούς θα είναι και πάλι συγκλονιστικός.

Όπως μας είπε η Επίτιμη Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος της Πόρτας Ανοιχτής, κ. Δάφνη Οικονόμου, η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Ντάνιελ Ντέι Λιούς και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας “Το αριστερό μου πόδι”. Για να παίξει το ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική δυσκολία, ο ηθοποιός είχε περάσει τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία και, μετά από την προσωπική του επαφή μαζί τους, επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Την επομένη της πρεμιέρας ο Daniel επισκέφτηκε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιτής, και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι που το είχε ακόμα στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ. “Την επομένη το πρωί, πολύ νωρίς, γύρω στις 7, μας τηλεφώνησε και μας είπε: “Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!”, θυμάται η κ. Οικονόμου.

Έκτοτε, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούς δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.