Ο Βιμ Βέντερς στη Στέγη - Real.gr

Τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Υποδεχόμαστε τον σπουδαίο Γερμανό κινηματογραφιστή, με αφορμή ένα τριήμερο αφιέρωμα.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα Πορτρέτο Βιμ Βέντερς: Peter Lindbergh

Η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Βιμ Βέντερς, τον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του.

Από το «Παρίσι, Τέξας» έως «Τα φτερά του έρωτα», ο κόσμος του Βιμ Βέντερς δεν τρέχει με ρυθμούς καθημερινότητας, αλλά δίνει χώρο για να περιπλανηθείς. Οι ταινίες του βοηθούν τους θεατές να αναπνεύσουν και το αφιέρωμα “Wim Venders: Η μεγάλη αναδρομή” μάς υπενθυμίζει πως το βασικό συστατικό της ζωής βρίσκεται σε σιωπές, βλέμματα και διαδρομές. Ακολουθώντας τα ταξίδια των περιπλανώμενων που αναζητούν τον εαυτό τους, από το Αμβούργο έως το Χόλιγουντ και από τις πιο σκληρές πραγματικότητες έως τον μαγευτικό κόσμο των ονείρων, ο Βιμ Βέντερς προσγειώνεται με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο στη Στέγη από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Το τριήμερο αφιέρωμα θα καταλάβει ολόκληρο το κτίριο της Στέγης με προβολές 13 ταινιών του, ένα masterclass και μια συζήτηση με τον μεγάλο δημιουργό, αλλά και ένα 3D short film installation που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η τριλογία του δρόμου συναντάει το «Δωμάτιο 666» και τον «Αμερικανό φίλο» τα παιχνίδια του φωτός (“Somebody Comes into the Light”), και της σκέψης του (“Reverse Angle”).

Οι «κρυφές» μικρού μήκους ταινίες του Βέντερς συναντούν τους ζωντανούς πια πίνακες του σπουδαίου Αμερικανού ζωγράφου Έντουαρντ Χόπερ, ενώ οι βραβευμένες ταινίες του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή επιφυλάσσουν μια μικρή έκπληξη με το 5ωρο director’s cut του «Μέχρι το τέλος του κόσμου», σε ειδική προβολή για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου θα γίνει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή από τις 20.00 έως τις 21.00 και θα ακολουθήσει στις 21.30 η προβολή της ταινίας του “Παρίσι, Τέξας”.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στη Μικρή Σκηνή, 17.00–18.00.

Πληροφορίες: www.onassis.org