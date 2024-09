Ο Κωνσταντίνος Κακανιάς στον μαγικό κόσμο του γυαλιού

Πολύχρωμο, ονειρικό και παιχνιδιάρικο, το έργο “Dyslexia” του διακεκριμένου καλλιτέχνη, που εκθέτει η Stefanidou Tsoukala Gallery στην Art Athina 2024, αντανακλά την απροσδόκητη ομορφιά που αναδύεται ακόμα και μέσα από την αταξία.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Η Stefanidou Tsoukala Gallery (STG) εγκαινιάζει την πρώτη συμμετοχή της στη φετινή Art Athina με μια εντυπωσιακή συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Κακανιά, σε συνέχεια της επιτυχημένης σύμπραξής τους στην έκθεση PAD Paris (από τις πλέον αναγνωρισμένες ετήσιες εκθέσεις design, τέχνης και διακόσμησης, που πραγματοποιείται και στο Λονδίνο), στην οποία, όπως μας ενημερώνει η Λώρα Τσουκαλά, που ηγείται της γκαλερί, ολόκληρο το περίπτερο της STG ήταν αφιερωμένο στον διακεκριμένο καλλιτέχνη.

Το «Dyslexia», ένας εντυπωσιακός, πολύχρωμος πολυέλαιος, δεσπόζει στο περίπτερο της γκαλερί, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον ευφάνταστο και πολυδιάστατο κόσμο της συλλογής “STG x Kakanias”.

Το έργο αποτελείται από χειροποίητα γυάλινα κομμάτια προερχόμενα από την Αμερική και το Μεξικό, το καθένα με ιδιαίτερη μορφή και διάσταση και, παρότι η αρχιτεκτονική του σύνθεση μοιάζει ακανόνιστη, αποτυπώνει ιδανικά την αβίαστη ροή της δημιουργικότητας του καλλιτέχνη.

“Όταν η Stefanidou Tsoukala Gallery μού πρότεινε να κάνουμε μια συνεργασία στο PAD, μου άλλαξε τη ζωή”, λέει στο Real.gr ο Κωνσταντίνος Κακανιάς. “Με έβαλε σε έναν καινούριο δρόμο, κάτι υπέροχο στη ζωή μας, γιατί όταν μπαίνεις σε μια νέα διαδρομή, βλέπεις καινούρια τοπία, καινούρια χρώματα, καινούριους ανθρώπους και εμπειρίες. Με το έργο “Dyslexia” μπήκα για πρώτη φορά στον κόσμο του γυαλιού, μια καινούρια χώρα για μένα”.

Ο Κωνσταντίνος Κακανιάς αντλεί την έμπνευσή του από προηγούμενη συνεργασία του με το Μουσείο Γουλανδρή στην Αθήνα, όπου παρουσίασε την ατομική του έκθεση «Time Goes By So Slowly». Με τον τίτλο «Dyslexia» επαναπροσδιορίζει τη συμβατική έννοια της λέξης, μεταμορφώνοντας το χάος και την έλλειψη ισορροπίας σε πηγή δύναμης και αρμονίας. Η φαινομενικά ασύμμετρη δομή του πολυελαίου αποκαλύπτεται ως κάτι εξαιρετικά όμορφο και επιβλητικό, αναδεικνύοντας την ικανότητα της τέχνης να μετασχηματίζει την ατέλεια σε κάτι που φέρει δικό του ρυθμό και ουσία. Το έργο επαναδιαπραγματεύεται τις έννοιες του χρόνου και της φόρμας και ενσωματώνει τη φιλοσοφία ότι η ομορφιά μπορεί να αναδυθεί ακόμη και μέσα από την αταξία, αρκεί να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Μετά την παρουσία της στην Art Athina, η Stefanidou Tsoukala Gallery συνεχίζει την πορεία της στο διεθνές προσκήνιο, συμμετέχοντας για 12η συνεχή χρονιά στην έκθεση PAD London 2024. Ως η μοναδική ελληνική γκαλερί design που λαμβάνει μέρος σε αυτό το γεγονός, η STG επιβεβαιώνει τη θέση της στην πρωτοπορία του σύγχρονου καλλιτεχνικού design.

Η γκαλερί Stefanidou Tsoukala (STG), με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί ως χώρος έκφρασης και δημιουργίας που συνδέει τους κόσμους των σύγχρονων καλλιτεχνών και σχεδιαστών της χώρας μας με τις ιστορικές εμπνεύσεις της αρχαίας Ελλάδας. Παρουσιάζοντας έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών όπως ο Takis, η Vana Xenou και η Λιάνα Βασάλου, με διεθνείς εικονικές μορφές όπως ο Vladimir Kagan και ο Paul Evans, η γκαλερί δημιουργεί έναν διάλογο μεταξύ της πλούσιας ιστορικής και καλλιτεχνικής παράδοσης της Ελλάδας και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας του design.

Μπορείτε να απολαύσετε το έργο του Κωνσταντίνου Κακανιά στο περίπτερο της STG αλλά και ολόκληρη την εντυπωσιακή φουάρ Art Athina 2024 έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.