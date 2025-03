Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 27 Μαρτίου-2 Απριλίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Το ενδιαφέρον, ατμοσφαιρικό ντοκιμαντέρ “How to built a choir- Μυστήριο 96 Κόρες”, για το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES που δημιουργήθηκε από τη Μαρίνα Σάττι, προβάλλεται εδώ και λίγες ημέρες στο youtube.

Οι CHÓRES αριθμούν, πλέον, περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15-60 ετών, οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Το πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, τραγούδια των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών Ελλήνων και ξένων συνθετών, αρκετές από τις οποίες γράφτηκαν ειδικά για το σύνολο.

Οι CHÓRES συνεργάζονται με την Εθνική Λυρική Σκηνή και έχουν λάβει μέρος σε πολλλές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και χορωδιακά φεστιβάλ, καθώς και σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, συμμετείχαν στην Τελετή Έναρξης του θεσμού «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». “Ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε αντιμετωπίσει ως τώρα”, λέει η Μαρίνα Σάττι στο ντοκιμαντέρ, το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Αθανασίου. “Πάρα πολλές προσωπικότητες, πάρα πολλές φωνές. Η πολυφωνία είναι και σε κυριολεκτικό επίπεδο, αλλά και σε μεταφορικό, και αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να ανήκουμε κάπου”. Μπορείτε να το δείτε πατώντας How to Build a Choir – ΜΥΣΤΗΡΙΟ 96 ΚΟΡΕΣ

* Αυτήν την προβολή δεν πρέπει να τη χάσετε, όχι μόνο επειδή η ταινία “I shall not hate” (Δεν θα μισήσω) είναι συγκλονιστική, αλλά και επειδή θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, έναν γιατρό που κατορθώνει να νικήσει το μίσος με την ανθρωπιά.

Ο Dr. Izzeldin Abuelaish, ο πρώτος Παλαιστίνιος γιατρός που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο, ξεγεννά μωρά. Όμως, το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης που τον διακατέχει δοκιμάζεται άγρια όταν, το 2009, ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες και την ανιψιά του. Όσο κι αν φαντάζει απίθανο, ο γιατρός μετατρέπει την τραγωδία του σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη του μίσους.

Το καναδικής παραγωγής ντοκιμαντέρ “I shall not hate” (2024), σε σκηνοθεσία της Tal Barda, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Dr Abuelaish με συνταρακτικά ντοκουμέντα από τη ζωή του και έκανε ελληνική πρεμιέρα στο Καστελλόριζο, την οποία το Real.gr παρακολούθησε.

Η ταινία μάς καθήλωσε και απέσπασε το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης. Τώρα, ο Dr. Izzeldin Abuelaish έρχεται στην Αθήνα για να συνομιλήσει με το κοινό, προσκεκλημένος του Beyond Borders – Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, που ανοίγει το τριήμερο προβολών του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Μεγ. Αλεξάνδρου 136) την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 στις 19:45, με το “I shall not hate”.

Έως τις 30 Μαρτίου, το Beyond Borders θα παρουσιάσει τις βραβευμένες ταινίες του.

* Μια πρωτοποριακή συνάντηση τέχνης, επιστήμης και ιστορίας θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Μαρτίου στο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75, Αθήνα). Πρόκειται για μια έκθεση πολυμέσων, βιολογικών γλυπτών και performance, με τίτλο “Project Mycelium”, από τους Bianca Nikolareizi και Robert Bryant.

Ο εκθεσιακός χώρος δίνει την εντύπωση μιας κρύπτης ή ενός αποθετηρίου αντικειμένων και κυριαρχείται από μια σειρά ανθρώπινων μορφών. Κάποιες φορούν ένα ακριβές αντίγραφο της ενδυμασίας που φορούσε κάποιο επιφανές πρόσωπο της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας (Καποδίστριας, Κάλλας, Βασίλισσα Αμαλία), άλλες φορούν πρωτότυπες δημιουργίες μόδας. Τα κοστούμια δεν είναι άθικτα.

Το καθένα είναι αποικισμένο από ένα ή περισσότερα είδη ζωντανών μυκήτων (!), που εξαπλώνουν το μυκήλιό τους, καταβροχθίζουν και παραμορφώνουν τα υφάσματα. Αναμένεται, λοιπόν, τα κοστούμια να είναι καλυμμένα με μια πληθώρα μανιταριών, η ανάπτυξη των οποίων στα βιολογικά αυτά γλυπτά θα εξελίσσεται διαρκώς (με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαφορετικά κάθε ημέρα της έκθεσης), μέχρι την πλήρη ωρίμανση τους. Ενδιάμεσα, θα παρεμβάλλονται προβολές με αποσπάσματα ολόκληρης της διαδικασίας «καλλιέργειας» στα ενδύματα.

Επίσης, το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 13.00 και στις 16.00, η περφόρμερ Αλίκη Γερμανού θα εκτελέσει μια χορογραφία στον εκθεσιακό χώρο.

Το “Project Mycelium” αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεώργιου Ζερβάκη και του Επίκουρου Καθηγητή Γεώργιου Κουτρώτσιου.

* Αν μέσα στους ερχόμενους μήνες βρεθείτε στην Ύδρα, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την έκθεση «Διαφημίζοντας την Ελλάδα. Οι απαρχές του ελληνικού τουρισμού», που φιλοξενείται στην Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη, παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στο νησί, και η οποία μόλις άνοιξε για το κοινό. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του θεσμού των Μιαουλείων.

Η έκθεση ανιχνεύει τα πρώτα βήματα του ελληνικού τουρισμού μέσα από αφίσες και φυλλάδια που εκδόθηκαν από τους πρώτους κρατικούς τουριστικούς οργανισμούς και διαφήμιζαν το τοπίο, τις παραδόσεις και τη φιλοξενία της Ελλάδας, μέσα από καλλιτεχνικές και γραφιστικές συνθέσεις υψηλής αισθητικής, ενώ, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στον θεσμό του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ανάμεσα στα ονόματα των δημιουργών, συναντάμε ζωγράφους και σχεδιαστές, όπως οι: Τάσος Λουκίδης, Περικλής Βυζάντιος, Παναγιώτης Τέτσης, Σπύρος Βασιλείου, Γιώργος Βακιρτζής, Ελένη Περάκη-Θεοχάρη, Ειρήνη Απέργη, Σπύρος Βασιλείου, Γιώργος Βακιρτζής, Γιάννης Φαϊτάκις, Τάσσος, Γιάννης Τσαρούχης, Μιχάλης Κατζουράκης, φωτογράφους όπως οι Nelly’s, Νικόλαος Τομπάζης, Δημήτρης Χαρισιάδης, Μαρία Χρουσάκη και λιθογράφους όπως οι Όθων Περβολαράκης και Σεβαστιανός Κούρκουλος. Πολλοί από αυτούς έμελλε με το έργο τους να σφραγίσουν την εποχή τους. Διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου.

* Η απονομή βραβείων ελληνικού animation «Στράτος Στασινός» 2025, μια βραδιά γιορτής αφιερωμένη στα 80 χρόνια ελληνικού animation, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 17.30 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ASIFA HELLAS (Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων), που τα διοργανώνει για δεύτερη χρονιά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζει η ηθοποιός Χριστίνα Σωτηρίου, θα απονεμηθούν 8 βραβεία- χορηγία του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων. Τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας Animation και Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας Animation αθλοθετούνται από το ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece και την Hellas Film. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους του ελληνικού animation και όσους θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για την ASIFA HELLAS και τις δράσεις της.

* Ο δημοφιλέστατος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μάριος Μάζαρης, γνωστός και ως Schoolmarius, συνεχίζει τα πολύ επιτυχημένα διαδραστικά σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και τη συναισθηματική καλλιέργεια των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι.

Με οδηγό το βιβλίο του “Καλώς ήρθες στον κόσμο που μπορείς” (εκδόσεις Μεταίχμιο), που περιλαμβάνει 52 δραστηριότητες, μία για κάθε εβδομάδα του έτους, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και στη σύσφιξη των δεσμών στην τάξη και την οικογένεια, ο Μάριος δείχνει σε κάθε παιδαγωγό και γονιό πως ο καλύτερος τρόπος να μάθεις σε ένα παιδί είναι να… παίξεις σαν παιδί!

Το Σάββατο 29 Μαρτίου, στις 11.00, μπορείτε να τον δείτε και να τον ακούσετε στο Artbox Fargani Theater (Αγ. Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη). Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου, η διανομή των οποίων ξεκινά στις 10.00.

Την Κυριακή 30 Μαρτίου, στις 12.00, θα βρίσκεται στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισα (Αρβανιτοπούλου & Σκοπιάς). Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο 2410 531686.