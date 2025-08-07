Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 7-13 Αυγούστου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Το Σάββατο 9 Αυγούστου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα υποδεχθεί την πανσέληνο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 20.00 έως τα μεσάνυχτα και με θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα οδηγηθούν σε επιλεγμένα εκθέματα των μονίμων και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου και σε ένα νυχτερινό περίπατο γύρω από αυτό, με ιστορίες που θα ξεδιπλώσουν οι ακόλουθοι τρεις αφηγητές:

Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων, «Ιστορίες λάμψης και μυστηρίου στην Προϊστορία: Χρυσός και κεχριμπάρι αλλιώς», αίθουσες 5 και 4, 20.00 – 21.00.

Δρ Κάτια Μαντέλη, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, «Οι φάσεις της σελήνης στην ζωή των νεολιθικών κοινωνιών», αίθουσα 5, 21.15 – 22. 00.

Ο αριθμός συμμετεχόντων και στις δύο παραπάνω περιηγήσεις είναι 20 και είναι απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής στο 213 2144856.

Δρ Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Αρχαιολόγος Τμήματος Εκπαίδευσης, Επιμελητής Αρχαιοτήτων, «Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης». Συνάντηση στα σκαλιά του Μουσείου επί της οδού Πατησίων, 20. 30-22.00, ελεύθερη συμμετοχή.

* Ο Αλέν Ντελόν, η Ορνέλα Μούτι, ο Κλάους Κίνσκι και η Μιρέιγ Νταρκ πρωταγωνιστούν στο δυσεύρετο πολιτικό νουάρ “O θάνατος ενός διεφθαρμένου” του Ζορζ Λοτνέρ, το οποίο έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε επανέκδοση από τη Weirdwave.

Η υπόθεση: Ένα σημαντικό πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας δολοφονείται από έναν βουλευτή, όταν επιχειρεί να τον εκβιάσει για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας που εμπλέκουν κι άλλα μέλη της κυβέρνησης. Ο δολοφόνος ζητά από τον φίλο του Ξαβιέ να τον βοηθήσει, κι εκείνος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα παιχνίδι πολιτικής, διαφθοράς και μεγάλων συμφερόντων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όχι μόνο η δική του ζωή αλλά και όσων βρίσκονται γύρω του.

Ο απόλυτος σταρ Αλέν Ντελόν, που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή, υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό το ατμοσφαιρικό φιλμ με το τζαζ soundtrack του Φιλιπ Σαρντ και το σαξόφωνο του Σταν Γκετς.

* Το καλοκαίρι του 1956, ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Αμοργού έπληξε το νησί της Σαντορίνης προκαλώντας την απώλεια δεκάδων κατοίκων και σημειώνοντας σημαντικές καταστροφές στο δομημένο περιβάλλον. Η προσεισμική μορφή του νησιού ζωντανεύει χάρη στην εκτενή αποτύπωση της Ελληνίδας φωτογράφου του μεσοπολέμου, Έλλης (Νέλλης) Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη (1899-1998).

Γνωστή ως Nelly’s, επισκέφθηκε τη Θήρα για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1928 και περιηγήθηκε το νησί με τη φωτογραφική της μηχανή ανά χείρας. Το απόκρημνο ηφαιστειακό τοπίο και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του νησιού κέντρισαν το ενδιαφέρον της και οι καμπύλες, οι καμάρες, οι τρούλοι των εκκλησιών αλλά και η ίδια η μορφολογία του εδάφους πρωταγωνιστούν στις συνθέσεις της, ενώ η ανθρώπινη παρουσία είναι διακριτική.

Από τα περίπου 200 γυάλινα αρνητικά που αποτύπωσε η Νέλλη επιλέχθηκαν 40 θέματα, τα οποία παρουσιάζονται σε σύγχρονες εκτυπώσεις στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα, στον Πύργο Σαντορίνης. Η έκθεση “Nelly’s. Η Σαντορίνη του Μεσοπολέμου” θα διαρκέσει από τις 10 Αυγούστου έως τις 20 Οκτωβρίου.

* Στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, που ξεδιπλώνεται μέσα από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου έως τις 23 Αυγούστου, ο Φοίβος Δεληβοριάς παρουσιάζει δύο διαφορετικές συναυλίες: το Σάββατο 9 Αυγούστου, στη συναυλία “Χάρτης”, θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια από την πορεία του, ενώ στις 10 του μηνός η συναυλία “Πες μου τ’ ‘ονομά σου” είναι ειδικά αφιερωμένη στο παιδικό κοινό.

Προπώληση στο www.ticketservices.gr

* Στο πλούσιο Άμστερνταμ του 1705, η Τέα Μπραντ υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες την ενηλικίωσή της. Στο θέατρο της πόλης, ο Βάλτερ, ο έρωτας της ζωής της, την περιμένει, όμως στο σπίτι της η κατάσταση είναι έκρυθμη – ο πατέρας της και η θεία της διαπληκτίζονται διαρκώς και η οικογένεια ξεπουλά έπιπλα και κειμήλια για να επιβιώσει. Στα γενέθλια της Τέα, που είναι και η μέρα που πέθανε η μητέρα της πριν από 18 χρόνια, μυστικά του παρελθόντος αναδύονται και μοιάζουν να απειλούν το παρόν.

Το “Χρυσαφένιο σπίτι” της Τζέσι Μπάρτον είναι η συνέχεια του μπεστ σέλερ “Το κουκλόσπιτο” και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.