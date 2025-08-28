Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 28 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μια συναυλία – γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης , στο Γκάζι, με τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου. Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών και συνθετών/τριών, πρωταγωνιστούν σε αυτή τη βραδιά καλωσορίσματος των φωνών του μέλλοντός μας στο ελληνικό τραγούδι. Οι Ακροάσεις της Μικρής Άρκτου, ένας θεσμός με ζωή πάνω από 23 χρόνια, αποτελούν το σημείο συνάντησης νέων δημιουργών και ερμηνευτών με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι και το κοινό του. Μέσα από το θεσμό αναδείχθηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς όπως οι Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Νατάσσα Μποφίλιου, Δημήτρης Μαραμής και πολλοί άλλοι.

Τους νέους ερμηνευτές και δημιουργούς θα υποδεχτούν οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος και Θοδωρής Νικολάου. Την συναυλία, που θα ξεκινήσει στις 20.00, θα παρουσιάσουν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφώντας Ραράκος. Είσοδος ελεύθερη – αυστηρά με δελτία εισόδου μέσω ticketmaster.

* Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Ο Θάνατος του Εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη και με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ολοκληρώνει το ταξίδι της, με τρεις τελευταίες παραστάσεις: 29 Αυγούστου στα Βριλήσσια, 30 Αυγούστου στον Κορυδαλλό και 31 Αυγούστου στη Θήβα. Γραμμένο το 1949, “Ο Θάνατος του Εμποράκου” θεωρείται το κορυφαίο έργο του Αμερικανού συγγραφέα. Πραγματεύεται την ζωή του Γουίλι Λόμαν, ενός πλανόδιου πωλητή, που ζει μπερδεμένος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, εγκλωβισμένος από το αμερικάνικο όνειρο. Το δυσβάσταχτο κυνήγι της επιβίωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα που επιτάσσει η άκρως καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγεί παραληρηματικά στην διάλυση ολόκληρης της ζωής του. Τα σκηνικά της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς και τα κοστούμια η Ντένη Βαχλιώτη. Εισιτήρια στο more.com

* Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Άιβι (Ολίβια Κόλμαν) και Θίο (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς): επιτυχημένες καριέρες, ένας ωραίος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει. Καθώς η καριέρα του Θίο καταρρέει και οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει. Η ταινία “Ρόουζ εναντίον Ρόουζ”, σε σκηνοθεσία Τζέι Ρόουτς, είναι μια νέα προσέγγιση της κλασικής ταινίας του 1989 “Ο πόλεμος των Ρόουζ”, που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ.

* Στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (28η Οκτωβρίου 44, Αθήνα), στον χώρο του Καφέ, φιλοξενείται έως τις 5 Σεπτεμβρίου η εικαστική έκθεση «Συσχετισμοί» του Τόνι Μιλάκη. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: “Τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο της δουλειάς μου έχει γίνει η περιοχή πέριξ της πλατείας Κολιάτσου. Την παρατηρώ και με ενδιαφέρει να καταγράψω την πολυπλοκότητα των χρωμάτων της και να την αποτυπώσω στα έργα μου. Αυτός ο διάλογος του παλιού με το καινούργιο γεννά ζητήματα συσχετισμών. Ο τρόπος που φέρεται μια κοινωνία στο παλιό μα και στο νέο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχει να κάνει με την παιδεία, το μορφωτικό επίπεδο και το βαθμό ευαισθησίας των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Ο σεβασμός του διαφορετικού, η ανάγκη για συνομιλία, ο χώρος που δίνουμε να αναδειχθεί κάτι που δεν μας εκφράζει είτε εννοιολογικά, είτε πολιτικά, είτε αισθητικά και η ενσωμάτωση, η σύνθεση όλων αυτών των αντικρουόμενων στοιχείων, καθορίζει και το βαθμό πολιτισμού μιας κοινωνίας. Μέσα από αυτήν την έρευνα μελετώ και την αθηναϊκή πολυκατοικία- ένα κράμα πρωτοπορίας και παρακμής, κοινωνικού στάτους και οικονομικής επιφάνειας”.

* Το ταξίδι της αυτογνωσίας είναι µακρύ και συχνά επίπονο. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν έµπειρο συνοδοιπόρο που θα μας προτρέπει να δίνουμε καθηµερινά τον καλύτερο εαυτό μας, ενώ παράλληλα ασκούμαστε στην αυτοπαρατήρηση και την αυτοφροντίδα. “Το τετράδιο” (εκδόσεις Brainfood) της Αγγελικής Τζάνου δεν είναι απλώς ένας οδηγός ή ένα ηµερολόγιο. Αντίθετα, φιλοδοξεί να γίνει ένας προσωπικός χώρος έκφρασης, µια πρόσκληση να εξερευνήσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες μας µε τον τρόπο που μας ταιριάζει καλύτερα. Περιλαµβάνει ποικίλες βιωµατικές ασκήσεις διαχείρισης συναισθημάτων, εσωτερικής παρατήρησης και σύνδεσης µε το σώμα, καθώς επίσης και πλούσιο ψυχοεκπαιδευτικό υλικό που θα μας φέρει πιο κοντά σε µια ποιοτική και αυθεντική ζωή.