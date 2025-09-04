Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 4-10 Σεπτεμβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αισχύλεια 2025, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης “Arousal Circle/The Mystery of Xenobot Art” στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας, από τους εικαστικούς Αντιγόνη Κουταλιέρη, Παρασκευή Καραμάνη και Γεωργία Φιλίππου. Πρόκειται για εικαστική εγκατάσταση στην τομή τέχνης και επιστήμης, εμπνευσμένη από τα Xenobots, τα πρώτα ζωντανά ρομπότ, βιοτεχνολογικά δημιουργήματα που λειτουργούν ως από μηχανής θεοί της εποχής μας. Μέσα από γλυπτικές αναφορές στην κυκλικότητα της ζωής, υποβρύχιες φωτογραφίες και σκίτσα με κάρβουνο, οι δημιουργοί διερευνούν τη σχέση ανθρώπου, φύσης και τεχνολογίας. Το σκεπτικό τους; Η τέχνη δεν λειτουργεί ως καταγραφή, αλλά ως πεδίο μεταμόρφωσης. Γίνεται εργαλείο κατανόησης και δημιουργίας νέων πραγματικοτήτων, ένα μέσο μέσω του οποίου μπορούμε να αισθανθούμε την επιστήμη, να τη στοχαστούμε και να τη βιώσουμε αλλιώς. Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Γιώργος Κουταλιέρης και τον καλλιτεχνικό φωτισμό η Αλία Σωτηρακοπούλου. Διάρκεια Έκθεσης έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

* Πανέτοιμη η Δράμα να υποδεχτεί το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους συμμετέχουν στα 7 διαγωνιστικά τμήματα, μεταξύ των οποίων τα Διεθνές Διαγωνιστικό και Εθνικό, Διεθνές και Εθνικό Σπουδαστικό και Animation. Φέτος, η δημοφιλής και σημαντική διοργάνωση κάνει επανεκκίνηση με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο ενώ, μεταξύ άλλων, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φρέσκια ελληνική κινηματογραφική σοδειά. Και φέτος, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®. Το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους στην πόλη και online. Μέσα από την πλατφόρμα www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.

* Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα φλαμένκο συγκροτήματα της Ισπανίας, το Barcelona Flamenco Ballet, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν, σε μια εντυπωσιακή σύγχρονη σκηνική εκδοχή, που φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου χορευτή και χορογράφου Νταβίντ Γκουτιέρεζ. Στην παράσταση “Carmen” συμμετέχουν διακεκριμένοι μουσικοί επί σκηνής, οι οποίοι ερμηνεύουν ζωντανά τη μουσική. Μπορείτε να απολαύσετε το όμορφο θέαμα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», στον Λόφο Φιλοπάππου στην Αθήνα, στις 21.00.

* Ο Κωνσταντίνος Βήτα πειραματίστηκε με τον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική μουσική, δημιουργώντας έναν αντιφατικό, βαθιά προσωπικό κόσμο. Τα άλμπουμ του απέκτησαν χιλιάδες φανατικούς ακροατές, ενώ η ιδιαίτερη, εξομολογητική ποίησή του συντρόφευσε τις πιο μοναχικές μας στιγμές. Η αγάπη του για την κιθάρα και τα συνθεσάιζερ υπήρξε το θεμέλιο για το χαρακτηριστικό του ύφος, που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ένταση. Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Κ. Βήτα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία. Μαζί του, οι αγαπημένοι του μουσικοί, για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το εύρος της διαδρομής του– από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο έργο του, “Το Χέρι”. Ώρα έναρξης: 21.00.

* Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του λόγου, στη γενναιότητα της ψυχής και στην ανιδιοτελή προσφορά θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη» (Aστέρια Γλυφάδας) την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 18.00. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» της Ελένης Παλυβού-Μπούση – μιας γυναίκας που έχει ταυτίσει τη ζωή της με την προσφορά. Από τη δημιουργία του Ορφανοτροφείου “Mercy Orphanage” στην Κακαμέγκα της Κένυας, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μπούση, μέχρι την ίδρυση της Φροντίδας και του ΚΕΣΟ, η Ελένη Παλυβού-Μπούση δεν έπαψε ποτέ να στέκεται στο πλευρό των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των άπορων. Το βιβλίο αποτελεί φόρο τιμής στη γυναικεία αντοχή, τόλμη και δύναμη, όπως τις έχει βιώσει, συναντήσει και εμπνευστεί η συγγραφέας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά, ενώ θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, η ηθοποιός Μιμή Ντενίση, η επιχειρηματίας Στέλλα Αλεξία Μάντζαρη, η Master of MIS Άλκηστις Δήμα, ο νομικός και εκδότης Ανδρέας Καραγιάννης και ο γλύπτης Νίκος Φλώρος. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για την υποστήριξη του Hippocratic Cancer Research Foundation for Northwestern Hospital, ενισχύοντας την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου.