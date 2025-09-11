Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 11-17 Σεπτεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Με αφορμή την έκθεση “Χρώμα Κόκκινο” του Αλέκου Κυραρίνη στην Citronne Gallery (Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος) τρεις συγγραφείς, ο Δημήτρης Αγγελής, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Κώστας Βραχνός, μιλούν για τη σχέση τους με τη ζωγραφική του γνωστού καλλιτέχνη, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 20.00. Ο Αλέκος Κυραρίνης πάντα υποστήριζε ότι η ζωγραφική προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας συλλογικής προσπάθειας. Όλα αυτά τα χρόνια, η εικαστική του γλώσσα συνομιλεί, άμεσα ή έμμεσα, με το έργο πολλών ποιητών και πεζογράφων. Ωστόσο, ο Κυραρίνης δεν ζωγραφίζει την ποίηση, αλλά την προσωπική του σχέση μαζί της. Με τους τρεις συγγραφείς έχει συνεργαστεί: έργα του φιλοξενούνται σε λογοτεχνικά τους πονήματα, ενώ στην εκδήλωση που θα συμπαρουσιάσουν θα ερευνήσουν τι είναι αυτό που αποσπά ως δωρεά η ζωγραφική από την ποίηση και το αντίστροφο.

* Μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο, και με τις παραστάσεις στην Αττική να έχουν ήδη γίνει sold out, προστίθεται λόγω μεγάλης ζήτησης μία ακόμη τελευταία παράσταση για την παραγωγή «ζ-η-θ, ο Ξένος» στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Πρόκειται για μια επιστροφή στις πηγές, μια επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας, μια συγκινητική συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, με την εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη και την εμπνευσμένη σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Νωρίτερα, στις 12 Σεπτεμβρίου η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», ενώ στις 14 του μηνός στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Προπώληση: more.com

* Μια εντυπωσιακή παράσταση κλασικού μπαλέτου έρχεται στο Ηρώδειο στις 14 Σεπτεμβρίου: στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας, το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, σε πλήρη σύνθεση με 120 συντελεστές, έρχεται στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ «Ζιζέλ». Από τα πλέον δημοφιλή έργα, πλούσια σε συναισθηματικές διακυμάνσεις και ιδανικά χορογραφικά ανοίγματα, η “Ζιζέλ” έχει υψηλές απαιτήσεις τεχνικής από τους χορευτές. Είναι ίσως το μοναδικό επίτευγμα της ρομαντικής περιόδου που επιβίωσε ως τις ημέρες μας χωρίς να χάσει ίχνος της δύναμής του. Προπώληση: more.com

* Οι Εφηρμοσμένοι Ελληνογαλλικοί Διάλογοι , πρωτοβουλία των Καθηγητών και Πρέσβεων Γιώργου Πρεβελάκη και Michel Foucher, αποσκοπούν στην διασύνδεση και την συνεργασία ανάμεσα σε προσωπικότητες του πανεπιστημιακού, του διπλωματικού, του επιχειρηματικού και του πολιτικού κόσμου από την Ελλάδα και την Γαλλία. Με την ανταλλαγή απόψεων επιδιώκεται η αμοιβαία ενημέρωση και η διερεύνηση της δυνατότητας για κοινές δράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η πρόσκληση της Muriel Pénicaud στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Η Muriel Pénicaud διαθέτει μεγάλη επαγγελματική, πολιτική και διπλωματική εμπειρία σε περίοπτες θέσεις της γαλλικής διοίκησης και οικονομίας. Χρημάτισε Υπουργός Εργασίας και Πρέσβυς της Γαλλίας στον ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα με τις επαγγελματικές και πολιτικές της δραστηριότητες, είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος. Η κεντρική εκδήλωση θα έχει ως γενικό θέμα “Το Σχήμα του Μέλλοντος” και θα ξεκινήσει στις 18.00 με ομιλία και συζήτηση για “Το Μέλλον της Εργασίας”. Θα ακολουθήσει η έκθεση φωτογραφίας “Το Μητρώο του Κόσμου”, την οποία επιμελείται η Citronne Gallery.

* Έως τις 21 Σεπτεμβρίου μπορείτε να επισκεφθείτε το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Στη μεγάλη γιορτή συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, υπάρχουν 285 περίπτερα και πραγματοποιούνται περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Πέμπτη 18.00-22.30, Παρασκευή και Σάββατο 18.00-23. 00, Κυριακή 10.30-15.00 και 18.00-22.30.