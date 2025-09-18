Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 18-24 Σεπτεμβρίου.

από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Στην ταινία «Έχω κάτι να πω», του Στράτου Τζίτζη, ο πρωταγωνιστής Αντίνοος Αλμπάνης υποδύεται έναν αποτυχημένο σκηνοθέτη που θέλει να βγάλει ένα βιβλίο φιλοσοφίας, γιατί νομίζει ότι έχει κάτι σημαντικό να πει στους ανθρώπους- αν και κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται. Πρόκειται για την αυτοσαρκαστική κωμωδία ενός σκεπτόμενου ανθρώπου ο οποίος, παρά τις αναποδιές και τα ευτράπελα που αντιμετωπίζει, καθώς και τον κίνδυνο να μείνει στον δρόμο, επιμένει να ασχολείται με βαθυστόχαστα ζητήματα. Τον πρωταγωνιστή πλαισιώνουν οι Ζέτα Δούκα, Γιάννης Ζουγανέλης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χρήστος Σαπουντζής, Ματίλντα Τζίτζη και Αναστασία Δέλτα.

Η ταινία θα προβληθεί στα παρακάτω θερινά σινεμά: «Ηλέκτρα», Πατησίων (19/09, 20.00), «Μασκώτ», Ταύρος (20/09, 20.00), «Παράδεισος», Κορυδαλλός (21/09, 20.00), «Ζέφυρος», Άνω Πετράλωνα (22/09, 20.00), “Αρκαδία”, Βύρωνας (23/09, 20.00), «Αμίκο», Χαλάνδρι (24/09, 20.00), «Εκράν», Εξάρχεια (25/09, 20.00), “Ηλέκτρα”, Πατησίων (26/09, 21.00, με Q&A παρουσία συντελεστών και πάρτι). Ο σκηνοθέτης Στράτος Τζίτζης θα παρίσταται σε όλες τις προβολές.

* Το Ελληνικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας εγκαινιάζεται στο Λόφος Art Project (Βελβενδού 39, Κυψέλη) την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, με τίτλο «Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια- Η Μπιενάλε της Γάζας, Το Ελληνικό Περίπτερο».

Η Μπιενάλε της Γάζας αποτελεί πλατφόρμα διεθνούς αλληλεγγύης, διοργανώνεται σε 14 πόλεις σε όλον τον κόσμο (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βερολίνο, Κοπεγχάγη, Βαλένθια, κ.ά.) και αποτελεί την πρώτη μεγάλη πλατφόρμα ανάδειξης της τέχνης των νέων Παλαιστινίων καλλιτεχνών.

Το Ελληνικό Περίπτερο επέλεξε χαρακτηριστικά έργα, τα οποία συνδυάζουν αισθητική αρτιότητα, καλλιτεχνική πρωτοπορία και πολιτική στάση. καταδεικνύοντας τη σημασία και βαρύτητα της τέχνης στη συνέχεια και εξέλιξη ενός πολιτισμού που στοχοποιείται από την κατοχή.

Στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Γάζας στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις: το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 19. 00 θα γίνει συζήτηση με θέμα “Bearing Witness: Πώς η τέχνη σπάει την πολιορκία”, ενώ το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 19.00 θα παρουσιαστεί το Ημερολόγιο τον Καιρό της

Γενοκτονίας του Sohail Salem, ευγενική παραχώρηση από το Αγγλικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας.

* Οι Puressence, το εμβληματικό συγκρότημα από το Μάντσεστερ, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη βρετανική εναλλακτική ροκ σκηνή, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία και μοναδική εμφάνιση στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη μοναδική τους συναυλία για το 2025, γεγονός που την κάνει ξεχωριστή, όχι μόνο για τους φανατικούς θαυμαστές του γκρουπ αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα που μόνο οι Puressence ξέρουν να δημιουργούν. Εισιτήρια στο more.com

* Για τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής: στις 20 Σεπτεμβρίου, οι Full Circle παρουσιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά, που θα ανοίξει µε τον resident DJ του Full Circle, Maarkk, και θα συνεχιστεί µε τους Reign of Time. Και οι δύο θα δηµιουργήσουν την ιδανική ατµόσφαιρα για τον headliner της βραδιάς, την παγκόσµια μορφή της ηλεκτρονικής µουσικής, Solomun, που εµφανίζεται για πρώτη φορά µε το Full Circle στο Anassa City Events (Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4, Αθήνα). Αναγνωρισµένος ως µία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης dance µουσικής, ο Solomun έχει επαναπροσδιορίσει την τέχνη του DJ set, φέρνοντας ενέργεια, ακρίβεια και συναίσθηµα στα dancefloors όλου του κόσµου. Από την Ίµπιζα µέχρι το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τούλουµ, οι εµφανίσεις του έχουν γίνει σηµείο αναφοράς για το πώς η µουσική µπορεί να ενώσει το κοινό. Μέσα από τη βραβευµένη δισκογραφική του Diynamic, συνεχίζει να στηρίζει ανερχόµενα ταλέντα και να διαµορφώνει την πορεία της παγκόσµιας ηλεκτρονικής σκηνής. Εισιτήρια στο go-out.co

* Ο συγγραφέας Θωμάς Σίδερης μεγάλωσε, όπως και χιλιάδες άλλα παιδιά, στη «Σκιά της Τσιμινιέρας». Το βιβλίο του, λοιπόν, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Ταξιδευτής”, εστιάζει στο εργατικό δυναμικό στις προσφυγικές γειτονιές της περιφέρειας του Πειραιά.

Πολλοί δεν γνωρίζουμε ότι στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχε το όραμα να μετατραπεί ο Πειραιάς στο Μάντσεστερ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο θρυμματίστηκε εξαιτίας της περίπλοκης σχέσης ανάμεσα στο εγχώριο κεφάλαιο και στην πολιτική εξουσία. Οι πρόσφυγες, όπως και οι εσωτερικοί μετανάστες, χρησιμοποιήθηκαν ως φθηνά εργατικά χέρια. Μετά το 1922 δημιουργήθηκε μία εκτεταμένη βιομηχανική ζώνη σε όλη την παραλιακή μετώπη, που υπάρχει μέχρι και σήμερα και εκτείνεται από τον λιμενοβραχίονα μέχρι το Πέραμα.

Όμως, δεν δούλεψαν σκληρά μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες, πολλές από τις οποίες ήταν μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, δούλεψαν στα εργοστάσια, στα υφαντουργικά εργαστήρια, αλλά και ως εσωτερικές σε σπίτια. Κάποιες οδηγήθηκαν σε κυκλώματα πορνείας στα Βούρλα και αλλού. Στο βιβλίο εξετάζεται διεξοδικά το πώς αντιμετωπιζόταν το γυναικείο σώμα στον Μεσοπόλεμο. Επίσης, οι προσφυγικοί και εργατικοί συνοικισμοί υπέφεραν από έλλειψη πόσιμου νερού και οργανωμένου αποχετευτικού δικτύου δίκτυο και νοσούσαν από διάφορες λοιμώδεις ασθένειες. Επίσης, όμως, οι άνθρωποι στους προσφυγικούς συνοικισμούς έκαναν τον πόνο τους ρεμπέτικο τραγούδι.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται μαρτυρίες από εργάτες που δούλεψαν στα εργοστάσια του Πειραιά, ενώ μεγάλο μέρος του δημιουργήθηκε μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα του συγγραφέα στο πλαίσιο των κινηματογραφικών και ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του.