Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 25 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου.

από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Το U-Theatre της Ταϊβάν, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα καλλιτεχνικά σχήματα της Ασίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία και μοναδική παράσταση με το πολυσυζητημένο έργο «Sword of Wisdom» (Το Σπαθί της Σοφίας). Πρόκειται για μια σύνθεση μουσικής, κίνησης, πνευματικότητας και θεάτρου που έχει ταξιδέψει σε δεκάδες σκηνές σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έως τη Μόσχα και την Οσάκα.

Το «Sword of Wisdom» είναι ένα θέαμα-τελετουργία, όπου το σώμα και ο ήχος γίνονται εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης. Εμπνευσμένο από τέσσερις βουδιστικούς στίχους, αφηγείται την ιστορία του «Γενναίου» – ενός πολεμιστή που, αντιμετωπίζοντας τον φόβο και την άγνοια, φτάνει σταδιακά στην πνευματική διαύγεια και τη βαθιά κατανόηση του εαυτού του. Με μία αρμονική σύνθεση παραδοσιακών κρουστών, πολεμικών τεχνών, χορού, τάι-τσι, ακρίβειας και σιωπής, το έργο μεταφέρει τον θεατή σε έναν «μαγνητικό χώρο», όπου κίνηση και ακινησία, δύναμη και τρυφερότητα συνυπάρχουν. Ζήστε την εμπειρία στο Θέατρο «Παλλάς» (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα), την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com

* Λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού και μετά από μια χορταστική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο ακέραιος και ακούραστος «αιώνιος έφηβος», θα δονήσει και φέτος τις καρδιές μας με μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Εισιτήρια: more.com

* Το KinoFest, τo μοναδικό γερμανόφωνο φεστιβάλ στην Ελλάδα, μόλις ξεκίνησε και θα πραγματοποιείται, έως και τις 28 Σεπτεμβρίου, στον υπέροχο χώρο του Castro Clauss στην Πάτρα. Η ιστορική οινοποιία μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν 9 ταινίες, όλες ελληνικές πρεμιέρες, από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο.

Προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση του κοινού στις προβολές, το φεστιβάλ έχει εξασφαλίσει καθημερινή δωρεάν μετακίνηση από και προς την Achaia Clauss με αφετηρία το κέντρο της Πάτρας.

Πληροφορίες για τις ταινίες, τις ώρες προβολής τους και τη μετακίνηση στο kinofest.gr και στο infopoint του Φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

* Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα) παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από το ίδιο το κτήριο που τη στεγάζει, από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό κτήριο, στο μεσοπάτωμα, θα εκτεθεί τρισδιάστατα εκτυπωμένη μακέτα, όπου αποτυπώνονται οι χωρικές και χρονικές προσθήκες που διαμόρφωσαν την πορεία του.

Η παρουσίαση της μακέτας θα συνοδεύεται από Ψηφιακή Γωνιά, με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την κατασκευή, την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο και στην εξέλιξή του.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα υλοποιηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε Τρεις Διαστάσεις»: δύο εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά 6–12 ετών προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να περιηγηθούν στην τρισδιάστατη μακέτα και να δημιουργήσουν τις δικές τους μακέτες και αναπτύγματα, μαθαίνοντας για την κλίμακα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

* Το 1741 ο φυσιοδίφης και θεολόγος Γκέοργκ Βίλχελμ Στέλερ εντάσσεται στη Μεγάλη Βόρεια Αποστολή, καθώς ο καπετάνιος Βίτους Μπέρινγκ και το πλήρωμά του ερευνούν μια θαλάσσια διαδρομή από την Ασία στην Αμερική. Αν και δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους, κάνουν μια μοναδική ανακάλυψη: τη θαλάσσια αγελάδα του Στέλερ. Το 1859 ο Γιούαν Χάμπους Φούρουγελμ, ο Φινλανδός κυβερνήτης του ρωσικού τμήματος της Αλάσκας, αναθέτει στους άντρες του να βρουν τον σκελετό του τεράστιου θηλαστικού, που φημολογείται ότι εξαφανίστηκε πριν από 100 χρόνια. Το 1952 ο Γιον Γκρένβαλ, συντηρητής στο Φινλανδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αναλαμβάνει να επανασυναρμολογήσει τον σκελετό του εξαφανισμένου κήτους.

Από τις παγωμένες θάλασσες της Αρκτικής και τη ρωσική Αλάσκα στην Ευρώπη του σήμερα, το βιβλίο «Έμβια όντα» (εκδόσεις Ίκαρος) είναι το βραβευμένο ντεμπούτο της Φινλανδής Λίντα Τουρπάινεν, στο οποίο εξερευνά ένα από τα συναρπαστικότερα ζώα της ιστορίας και τις ανθρώπινες ζωές που άλλαξε η ανακάλυψη αλλά και η εξαφάνισή του.