Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 2-8 Οκτωβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης έρχονται στο προσκήνιο μέσα από το καινούριο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά». Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τις 3 Οκτωβρίου έως το τέλος του μήνα και για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο www.dithepi.gr/el/events/4874/

* Η δεύτερη έκδοση του ArtCinema Hydra — ένα πολιτιστικό τριήμερο τέχνης και κινηματογράφου —θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στην Ύδρα και θα υποδεχθεί 100 επιλεγμένους Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, πολιτιστικές προσωπικότητες, φιλότεχνους και επισκέπτες. Για τρεις ημέρες, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, καθημερινές εκθέσεις τέχνης, ξεναγήσεις σε καλλιτεχνικά στούντιο και προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μεγάλου μήκους ταινία “Bun Tikki”, που παρουσιάζουν ο καταξιωμένος Ινδός ηθοποιός Abhay Deol και ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης Faraz Arif Ansari στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα, όπως και το ψυχολογικό θρίλερ “Dirty Boy” του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Doug Rao. Επίσης, η Ινδή διεπιστημονική καλλιτέχνιδα Annu Yadav και ο Καναδός ζωγράφος Stephen Appleby-Barr πραγματοποιούν εργαστήρια για νέους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί. Μια ακόμα σημαντική δράση είναι το αφιέρωμα στο “Παιδί και το Δελφίνι”, στο Μανδράκι της Ύδρας, όπου γυρίστηκε η ταινία το 1956 με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν. Το ArtCinema θα παρουσιάσει την ταινία μικρού μήκους “Hydra and Sophia: Echoes of a Dolphin” του Αντώνη Σωτηρόπουλου, με πρόσφατες συνεντεύξεις από Υδριώτες που θυμούνται εκείνη την εποχή και αφηγούνται πώς η ταινία έκανε γνωστή το νησί σε όλο τον κόσμο και προσέλκυσε διεθνείς καλλιτέχνες. Ο Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας και η Ιταλο-Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο Δωροθέα Μερκούρη, είναι μεταξύ των προσκεκλημένων, ενθαρρύνοντας τους παρευρισκόμενους να ντυθούν με ρούχα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1950, σε συνεργασία με το Athens Fashion Film Festival. Ο Αυστραλός μαέστρος κιθαρίστας Kyran Daniel θα συνεργαστεί στη σκηνή με τους Υδραίους μουσικούς Γιάννη και Παναγιώτη Γαβαλά για να γιορτάσουν τη βραβευμένη με Όσκαρ κινηματογραφική μουσική, την οποία τραγουδούσε μεταξύ άλλων και η ίδια η Λόρεν. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.ArtCinema Hydra.com

* Τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη πλημμυρίζουν το Ηρώδειο. Με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του αφηγητή και τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi και APON επί σκηνής, η πολυαναμενόμενη αφηγηματική συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα», με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του σημαντικότερου δημιουργού της ελληνικής λαϊκής μουσικής, μεταφέρεται στις 7 Οκτωβρίου. Σκηνοθεσία Γιώργος Παπαγεωργίου, κείμενα Γιώργος Σκαμπαρδώνης. Εισιτήρια στο www.ticketservices.gr/event/herodeion-vassilis-tsitsanis-gia-panta .

* Αν δεν είδατε την παράσταση “Άγριοι” του Γιώργου Παλούμπη πέρσι, μπορείτε να την απολαύσετε από τις 6 Οκτωβρίου στη σκηνή του θεάτρου “Τζένη Καρέζη” (Ακαδημίας 3, Αθήνα). Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη το 2025, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή, ο ίδιος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου, ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, τα παιδιά πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή. Όμως, η ανατροπή θα έρθει από τους ίδιους. Το παιχνίδι αρχίζει, φήμες και διαδόσεις ανασύρονται και τα ταπεινά ένστικτα αρχίζουν να κατευθύνουν τα πρόσωπα σε πράξεις και αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Τα όρια που χωρίζουν το καλό από το κακό θολώνουν, τα προσχήματα καταρρέουν και η βία αποκτά πρόσωπο. Παίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Έκτορας Λιάτσος, Χριστίνα Μαριάννου, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη. Εισιτήρια στο more.com

* Η 27χρονη Τζετ, γόνος πλούσιας οικογένειας του Βερμόντ, έχει επιστρέψει στο πατρικό της αναβάλλοντας μια νέα αρχή στη ζωή της. Ώσπου, τη νύχτα του Χάλοουιν, κάποιος τη χτυπά στο κεφάλι. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι σύντομα το τραύμα θα προκαλέσει ένα μοιραίο ανεύρυσμα. Η Τζετ είναι “Προσεχώς νεκρή”. Καθώς ο χρόνος στερεύει, μόνο ο παιδικός της φίλος στέκεται πλάι της. Κι εκείνη είναι αποφασισμένη, μέσα σε 7 ημέρες, να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας της. To θρίλερ της Χόλι Τζάκσον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.