Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Η νέα έκθεση που επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο Κώστας Πράπογλου φιλοξενείται σε έναν ακόμα πρωτότυπο χώρο: στο Express Facility, ένα terminal του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”, απέναντι από τον κεντρικό χώρο των αναχωρήσεων-αφίξεων, το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 για να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων του Champion League και στη συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Έκτοτε παρέμεινε κλειστό. Άνοιξε, όμως, ειδικά για την έκθεση σύγχρονης τέχνης “all aboard” και αν την επισκεφθείτε, θα νιώσετε σαν να ετοιμάζεστε για ταξίδι: όλος ο εξοπλισμός που βρίσκεται σε ένα λειτουργικό terminal αερολιμένα βρίσκεται εκεί: οι πινακίδες, τα καθίσματα, η εγκατάσταση για τον έλεγχο αποσκευών και επιβατών, οι πύλες αλλά και οι εργαζόμενοι. “Το κτίριο ενός αεροδρομίου είναι σχετικά ουδέτερο, όμως συμβολίζει μια μετακίνηση ψυχικού φορτίου”, μας εξηγεί ο Κώστας Πράπογλου. “Το θέμα μας είναι το ταξίδι, αλλά με πιο διευρυμένη έννοια και πιο φιλοσοφική ματιά. Τι σημαίνει για τον καθένα μας αυτός ο χώρος; Μας κάνει χαρούμενους; Μας αγχώνει; Υπάρχει έντονη εναλλαγή συναισθημάτων”. Η μεταβλητότητα του περιβάλλοντος ενός αερολιμένα, το γεγονός ότι η πτήση (κάποτε σύμβολο ελευθερίας) φέρει στις μέρες μας ιδιαίτερα έντονα τα ίχνη του ελέγχου και του περιορισμού, η κατανάλωση που είναι συνυφασμένη με την αναμονή, το οικολογικό αποτύπωμα των αερομεταφορών, η δίψα για εξερεύνηση αλλά και η ικανότητα του ανθρώπου για νέα ξεκινήματα και αναγέννηση είναι μερικές από τις πολλές σκέψεις που γέννησαν το concept του “all aboard”.

Μια γιγάντια φωλιά τερμιτών, ένας εγκέφαλος από σκοινί, περιστρεφόμενες επιφάνειες με καθρέφτες, ένας Δούρειος Ίππος που κρύβει σούπερ ήρωες στην κοιλιά του, η μηχανή ενός μικρού αεροπλάνου που κάποτε κατείχε ο Αλέξανδρος Ωνάσης, μία από τις απόκοσμες, τελευταίες φωτογραφίες μιας καλλιτέχνιδος που έβαλε τέλος στη ζωή της. Κι ακόμα, μια αεροπορική εταιρία που γεννήθηκε αποκλειστικά στο μυαλό του δημιουργού της, η εικαστική απόδοση των σκέψεων του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, ένα λευκό διαστημόπλοιο, το πρώιμο ασπρόμαυρο βίντεο που γύρισε στα ΄60’ς ο διάσημος σκηνοθέτης του “Blade Runner” Ρίντλεϊ Σκοτ μαζί με τον αδελφό του , Τόνι, για να αποτυπώσει μέσα από τα βιομηχανικά ερείπια μιας αγγλικής πόλης την αποξένωση. Αλλά και η ζεστασιά που πηγάζει μέσα από το πλησίασμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας και οι μνήμες από μια οικογένεια της Κάσου του 19ου αιώνα. Αυτά και άλλα πολλά έργα παρουσιάζονται στο Express Facility από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την έκθεση δωρεάν (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης ή διαβατηρίου) Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 12.00 – 19.00.

* Η μαγεία, το φως και το χρώμα συναντιούνται στο “Galtuk – Η Χώρα των Ονείρων”, ένα φαντασμαγορικό θέαμα της βραβευμένης ομάδας Fiesta Escénica εμπνευσμένο από την παράδοση του τσίρκου και σχεδιασμένο για να συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Στο “Galtuk”, ένα μικρό αγόρι μας οδηγεί σε μια μαγική χώρα, γεμάτη φανταστικά πλάσματα: ακροβάτες-ιπποπόταμοι, φλαμίνγκο που χορεύουν, παιχνιδιάρικες ζέβρες, άλογα και τεράστια ψάρια ζωντανεύουν μέσα από μια μίξη θεάτρου, χορού, ακροβατικών και μουσικής. Αυτό το ταξίδι στη φαντασία για όλη την οικογένεια μπορείτε να το απολαύσετε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 18.30 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 12.00 στο

θέατρο “Παλλάς” (Βουκουρεστίου 3-5). Προπώληση: more.com.

* To Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 26 χώρες, πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218) για δεύτερη χρονιά, με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό (απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας). Επιδίωξη του Platforms Project είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στην τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών-καλλιτεχνικών ομάδων. Έτσι το Platforms Project έχει δημιουργήσει, μέσα στα 13 χρόνια λειτουργίας του, ένα παγκόσμιο δίκτυο από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους- μια κοινότητα. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης του Platforms Project 2025, θα πραγματοποιηθούν σειρά ημερίδων, παρουσιάσεων, περφόρμανς, workshops αλλά και ξεναγήσεων για το κοινό. Στη διεύθυνση είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Οι ώρες λειτουργίας είναι την Πέμπτη 18.00-22.30 και Παρασκευή-Κυριακή 12.00-21.00, ενώ πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.platformsproject.com

* Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 19.30, η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι εκδόσεις Infoγνώμων διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Μπαλαχούτη «Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας». Ο συγγραφέας ανιχνεύει το φαινόμενο «Καζαντζίδης» και απαντά σε ερωτήματα όπως: Πώς ερμηνεύονται οι αποχές του Στέλιου από τις ζωντανές εμφανίσεις και τη δισκογραφία στα καλύτερά του χρόνια; Γιατί συγκρούστηκε με δισκογραφικές εταιρείες και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων; Ποια ήταν τα δομικά στοιχεία του χαρακτήρα του, ποια τα παράπονα και οι επιδιώξεις του; Ο Κώστας Μπαλαχούτης, πέρα από τις μαρτυρίες του ίδιου του Καζαντζίδη που συγκέντρωσε, συνομίλησε με σπουδαίους συνεργάτες και φίλους του, με κομβικούς δευτεραγωνιστές, καθώς και σύγχρονους καλλιτέχνες. Περιλαμβάνεται σπάνιο αρχειακό υλικό και αναλυτική δισκογραφία. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι Γιώργος Λιάνης, δημοσιογράφος και πρώην Υπουργός, Χάρης Πασβαντίδης, προϊστάμενος Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, Σάββας Καλεντερίδης, συγγραφέας και εκδότης, καθώς και ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης. Θα συντονίσει η επιμελήτρια του βιβλίου Χριστίνα Χαφουσίδου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας (Σταδίου 24) και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube του ΙΑΝΟΥ.