Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 16-22 Οκτωβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Πολλοί θεωρούν τη Λένι Ρίφενσταλ συνυφασμένη με τον Χίτλερ και το ναζιστική προπαγάνδα. Ωστόσο, η ίδια, που ακολουθούσε με τον φακό της τον Αδόλφο και, για ένα διάστημα, έγινε η επίσημη φωτογράφος και σκηνοθέτις της πορείας του καθεστώτος του, αρνιόταν επίμονα ότι είχε αντιληφθεί τις θηριωδίες που διαπράττονταν και ότι το μόνο που την ενδιάφερε ήταν “η τέχνη και όχι η πολιτική”. O Γερμανός σκηνοθέτης Άντρες Φάιελ, όμως, μαζί με τη δημοσιογράφο Σάντρα Μάισμπέργκερ, σκάλισαν επί μήνες την προσωπική της κληρονομιά- 700 κουτιά γεμάτα φιλμ, φωτογραφίες, ηχογραφημένες τηλεφωνικές συζητήσεις και γράμματα- για να ανακαλύψουν την αλήθεια που αυτή η χαρισματική (ως προς την τέχνη της) αλλά εντελώς αμφιλεγόμενη δημιουργός πάλεψε να καλύψει. Τους πρώτους 6 μήνες δεν έβρισκαν τίποτα, όμως, ξαφνικά, η Λένι Ρίφενσταλ άρχισε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια τους. Η συλλογή της Ρίφενσταλ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κινηματογράφου και της φωτογραφίας. Στο ντοκιμαντέρ του, το οποίο πρωτοείδαμε στο Γερμανόφωνο Φεστιβάλ της Πάτρας KinoFest και το οποίο τώρα προβάλλεται στις αίθουσες, ο Φάιελ παρουσιάζει πώς η Ρίφενσταλ έγινε η σημαντικότερη σκηνοθέτις του Γ΄ Ράιχ, αμφισβητεί τα ψέματα και τους μύθους που η ίδια δημιούργησε και ανοίγει, παράλληλα, έναν διάλογο γύρω από τη σημερινή αποτελεσματικότητα των fake news και της προπαγάνδας. Το “Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ”, σε διανομή Filmtrade, είναι ένα σημαντικό, πλούσιο σε αρχειακό υλικό ντοκιμαντέρ, που αξίζει την προσοχή σας.

* Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν… Είναι αυτός όμως, πράγματι; Aυτό που ξεκινά ως “Ένα απλό ατύχημα” θέτει σε κίνηση μια σειρά από κλιμακούμενες συνέπειες που κόβουν την ανάσα. Η πλοκή της ταινίας δίνει την ευκαιρία στον σπουδαίο Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί να μιλήσει με οξυδέρκεια, χιούμορ και συγκίνηση για μερικά καυτά, πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η εκδίκηση, η αυθαίρετη απονομή δικαιοσύνης, η συγχώρεση και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η ταινία, με στοιχεία σουρεαλιστικής μαύρης κωμωδίας αλλά και πολιτικού θρίλερ, χαρακτηρίστηκε ως ένα «μπεκετικό αριστούργημα» και μια «πράξη αντίστασης» γεμάτη ανθρωπιά. Απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ Καννών, αποτελεί την επίσημη πρόταση της Γαλλίας για τα Όσκαρ και στις ελληνικές αίθουσες διανέμεται από τη Weirdwave. Ο Παναχί, που ασκεί εδώ και πολλά χρόνια κριτική στο θεοκρατικό Ιράν, έχει υποστεί αμέτρητες διώξεις από την κυβέρνηση της χώρας του: έχει φυλακιστεί δύο φορές, έχει κάνει απεργία πείνας, έχει αναγκαστεί να πουλήσει το σπίτι του για να πληρώσει την εγγύηση, επί χρόνια δεν του επιτρεπόταν να ταξιδέψει και του είχε απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες, καθώς αυτές θεωρούνται προπαγάνδα εναντίον του καθεστώτος. Το “Ένα απλό ατύχημα” γυρίστηκε κρυφά από το καθεστώς -πολλές ηθοποιοί μάλιστα εμφανίζονται με ακάλυπτο το κεφάλι τους.

* Ο εμβληματικός φωτογράφος Γιούργκεν Τέλερ εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα). Η έκθεση “you are invited” , που παρουσιάζεται από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου, είναι αναδρομική, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, και παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα “συναντήσετε” στην έκθεση είναι ο Ίγκι Ποπ, η Κέιτ Μος, η Σάρλοτ Ράμπλινγκ, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και ο Πάπας Φραγκίσκος. Επίσης, θα δείτε μια φωτογράφιση του Άουσβιτς, εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου αλλά και έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του και την κόρη τους.

* Ένα θεατρικό έργο που ξετυλίγεται σαν μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν 7μελή θίασο και με την υπογραφή του κορυφαίου Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι Ζιλιέν Γκοσλέν, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης (Λεωφ. Συγγρού 107), από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου. “Το Παρελθόν” ξεκινά με μια αποτυχημένη γυναικοκτονία και περιλαμβάνει σκηνές-σοκ. Κι όμως, η παράσταση οικοδομείται ως έργο τέχνης: κοστούμια εποχής και σκηνές που θυμίζουν το σινεμά του Ταρκόφσκι εκτυλίσσονται υπό το φως των κεριών σε ένα σπίτι που χτίζεται και καταρρέει –όπως και οι σχέσεις των ενοίκων του. Χιονισμένα τοπία, σαν πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου της Αναγέννησης Μπρίγκελ, συνυπάρχουν με ζωντανή κινηματογράφηση του θιάσου, που δίνει ερμηνείες αμείωτης έντασης, σε μια σπαρακτική τελετουργία αποχαιρετισμού προς τον έρωτα, άρα και την ανθρωπότητα.

Οι παραστάσεις ξεκινούν Πέμπτη έως Σάββατο στις 19.00 και Κυριακή στις 14.00. Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 15.00-17.00, θα πραγματοποιηθεί masterclass με τον Ζ. Γκοσλέν (χρειάζεται προκράτηση στο www.onassis.org), ενώ την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, μετά την παράσταση, θα διεξαχθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Η παράσταση δεν συστήνεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Διάρκεια: 4 ώρες και 20 λεπτά (με ένα διάλειμμα).

* Χρόνια πριν, παραμονές γιορτών, μια κοπέλα βρέθηκε σε ένα απομονωμένο σπιτάκι στο Δάσος της Φραγκονίας. Εκεί, ένας ψυχοπαθής έφτιαξε μαζί της ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο φρίκης. Τώρα, μια μητέρα σκαλίζει εκείνη την παλιά ιστορία για να σώσει το δικό της παιδί. Το νέο θρίλερ του Σεμπάστιαν Φίτσεκ “Το κορίτσι του ημερολογίου” (εκδόσεις Διόπτρα) κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Είναι συλλεκτική έκδοση με ειδικό εφέ στο εξώφυλλο (περιλαμβάνει κρυμμένη εικόνα), αλλά και αποκλειστική συνέντευξη του συγγραφέα για τους Έλληνες αναγνώστες. Ο δημοφιλέστατος στη χώρα μας συγγραφέας θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη (20 Οκτωβρίου, “Ολύμπιον”, 19.00) και την Αθήνα (21 Οκτωβρίου, “Gazarte”, 19.30).