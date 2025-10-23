Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 23-29 Οκτωβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Η έκθεση “Van Gogh: The Immersive Experience” είναι η ιδανική ινσταγκραμική εμπειρία, αφού σας επιτρέπει να βουτήξετε, κυριολεκτικά, μέσα στα πιο γνωστά έργα του κορυφαίου ζωγράφου και να φωτογραφηθείτε…περίπου ως μέρος τους! Όμως, πέρα από το “παιχνίδι” ανάμεσα στα ηλιοτρόπια και τον έναστρο ουρανό που προσφέρει η έκθεση, αποτελεί και μια θαυμάσια ευκαιρία για όποιον δεν είχε, μέχρι σήμερα, την τύχη να θαυμάσει από κοντά έργα του Βαν Γκογκ, να πάρει μια δυνατή γεύση από τον πολύχρωμο, υπνωτιστικό κόσμο που έπλασε η εκρηκτική φαντασία του, αλλά και να περιηγηθεί στους χώρους όπου έζησε και εργάστηκε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης. Η υπερπαραγωγή αυτή, που συνδυάζει άψογα την τέχνη με την τεχνολογία, έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Φιλοξενείται στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Κτίριο Β02) και η επίσκεψη διαρκεί 60–75 λεπτά. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω προπώλησης στο www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience/

* Εκθέσεων συνέχεια, αλλά στην όμορφη Καλαμάτα: στον χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού παρουσιάζεται, μέχρι και τον Δεκέμβριο, η επετειακή περιοδική έκθεση “Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού”, η οποία αναδεικνύει την ιστορία του σημαντικού φεστιβάλ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας μέσα από αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχεία της διοργάνωσης, αλλά και μέσα από νέες δημιουργίες. Με την ευκαιρία αυτή, ανασύρεται από το αρχείο του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας το εμβληματικό έργο «Μνημείο» του Δημήτρη Παπαϊωάννου και προβάλλεται στο Φουαγιέ, 28 χρόνια μετά την ανάθεση δημιουργίας του από το Φεστιβάλ. Πρόκειται για ένα σόλο αφιερωμένο στη Nelly’s, τη φωτογράφο που απαθανάτισε τις απαρχές του εξπρεσιονιστικού χορού. Ερμηνεύει η Κατερίνα Παπαγεωργίου – Kat Válastur, ενώ τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει ο Τάκης Χατζόπουλος. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από τις 25 Οκτωβρίου, Τετάρτη έως Κυριακή (10.00-13.00 και 18.00-20.30). Δευτέρα και Τρίτη κλειστά.

* Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη στη σκηνή του θεάτρου “Μικρό Παλλάς” (Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου): το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω» της Αμερικανίδας Μέγκαν Κένεντι παρουσιάζεται, σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, με πρωταγωνιστές τη σκηνοθέτρια και τους Θοδωρή Αθερίδη και Πέγκυ Τρικαλιώτη – στην πρώτη θεατρική τους συνεργασία. Μας αφηγούνται μια τρυφερή ιστορία που μιλάει, με χιούμορ και ειλικρίνεια, για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία και μοναδική στιγμή που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων. Και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off Broadway στην Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Ντέιβιντ Κρόμερ. Εισιτήρια: more.com

* Η ταινία “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” (που προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή Feelgood) μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Μπρους Σπρίνγκστιν με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (“The Bear”) στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σκοτ Κούπερ, η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς και επικεντρώνεται στη δημιουργία του άλμπουμ “Nebraska”, που ηχογραφήθηκε το 1982 και έμεινε στην ιστορία για τον βαθιά προσωπικό και σκοτεινό του χαρακτήρα. «Στον πυρήνα του βρίσκεται η ιστορία μιας παραμελημένης ψυχής που θεραπεύεται μέσα από τη μουσική”, λέει ο σκηνοθέτης. “Μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ “The River”, όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν καλά. Μέσα του, όμως, ο Μπρους διαλυόταν, ένιωθε ότι η ζωή που είχε χτίσει δεν ταίριαζε πια με το φορτίο που κουβαλούσε. Ήταν στοιχειωμένος, όχι με τη γοτθική έννοια, αλλά πνευματικά. Στοιχειωμένος από τον πατέρα του. Στοιχειωμένος από τον φόβο της επιτυχίας, του να μην είναι πια σαν τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε. Από αυτήν την αφετηρία προέκυψε, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους των τελευταίων 50 χρόνων. Το “Nebraska” δεν ήταν προσχεδιασμένο. Ο Μπρους δεν μπήκε σε εκείνο το δωμάτιο για να φτιάξει έναν δίσκο. Μπήκε γιατί κάτι βαθιά μέσα του πάλευε μανιωδώς να βγει προς τα έξω». To άλμπουμ “Nebraska ’82: Expanded Edition”, που ενέπνευσε την κινηματογραφική μεταφορά του “Deliver Me From Nowhere”, κυκλοφορεί στις 24/10 από τη Sony Music.

* Ένα αυτοβιογραφικό, μέχρι έναν βαθμό, μυθιστόρημα του Χέρμαν Έσσε, με ήρωα τον Γιόχαν Βέραγκουτ, έναν επιτυχημένο ζωγράφο ο οποίος δυστυχεί, μαζί με τη σύζυγό του Αντέλε, σε έναν γάμο χωρίς αγάπη. Οι δυο τους ζουν, ουσιαστικά, χωριστά στην όμορφη εξοχική κατοικία τους, το Ροσχάλντε. Είναι δυο ξένοι που τους κρατούν ενωμένους μόνο οι συμβάσεις και η αγάπη για τον μικρότερο γιο τους, τον Πιερ. Η αδυναμία του Γιόχαν στο παιδί του και ο φόβος του μήπως χάσει κάθε σταθερότητα στη ζωή του τον κρατούν αιχμάλωτο στην κατοικία, μέχρι που η μοίρα χτυπά με απροσδόκητο τρόπο την πόρτα του. Στο “Ροσχάλντε” (εκδόσεις Διόπτρα) ο νομπελίστας συγγραφέας διοχετεύει τη θλίψη από τον δικό του αποτυχημένο γάμο, θέτοντας ταυτόχρονα ένα ευρύτερο ερώτημα: μπορεί ένας καλλιτέχνης, ένας στοχαστής, να ζήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, με τις χαρές και τις λύπες μιας συνηθισμένης ζωής, ή είναι καταδικασμένος στην παντοτινή μοναξιά της δημιουργίας;