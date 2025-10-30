Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 30 Οκτωβρίου-5 Νοεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* «Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ παρουσιάζεται από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο “Στοά” (Μπισκίνη 55, Ζωγράφου). Το έργο το γνώρισαν αρκετοί μέσα από την ταινία του 2020, που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο συγγραφέας, με πρωταγωνιστές τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν. Η ταινία είχε αποσπάσει Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου και Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου. Ο “Πατέρας μου” ανέβηκε στη σκηνή το 2012, στο Παρίσι, το 2014 βραβεύτηκε με το βραβείο Moliѐre καλύτερου έργου, ενώ στη χώρα μας πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο θέατρο “Χορν” με τίτλο “Ο Μπαμπάς” σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Στη “Στοά”, τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, και τον ρόλο της κόρης η Εύα Καμινάρη. ‘’Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό’’, λέει ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης. ‘’Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει η ερμηνεία ενός ανοιακού, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί σε άσκηση των εκφραστικών μέσων και θα κινδύνευε να οδηγήσει σε μια επίδειξη τεχνικής. Σημασία έχει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον ‘’κόσμο του’’ και πότε επανέρχεται στον ‘’κόσμο μας’’. Πού νιώθει ασφαλής; Υπάρχει, άραγε, ευθεία γραμμή όταν το μυαλό μας βρεθεί σε τέτοια σκοτεινά μονοπάτια;’’ Το έργο θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Προπώληση more.com

* Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1) αποτίει φόρο τιμής στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη μέσα από τον κινηματογραφικό μαραθώνιο “Ο Χατζιδάκις στο σινεμά”, αφιερωμένο στο έργο του για τη μεγάλη οθόνη. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα “Αλεξάνδρα Τριάντη” σε συμπαραγωγή με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση του Χατζιδάκι με την 7η τέχνη, αποκαλύπτοντας πτυχές της ευαισθησίας, της φαντασίας και της αισθητικής του, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή κινηματογράφο. Θα προβληθούν οι ταινίες: “Topkapi” του Ζιλ Ντασέν (12.00), “America America” του Ελία Καζάν (14:30), “Ποτέ την Κυριακή” του Ζιλ Ντασέν (19.30) και “Ο Μεγάλος Ερωτικός” του Παντελή Βούλγαρη (21.30). Στις 18. 00, στην αίθουσα “Δημήτρης Μητρόπουλος”, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή συζήτηση «Σαν παλιό σινεμά…», στην οποία η Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού υποδέχεται τους Φώτη Απέργη (δημοσιογράφο), Ρενάτα Δαλιανούδη (αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Νίκο Κυπουργό (συνθέτη), σε μια αναδρομή στην πολύπλευρη σχέση του Χατζιδάκι με τον κινηματογράφο και τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του. Εισιτήρια για τις προβολές: megaron.gr

* Η επιτυχημένη παράσταση «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας”, συνεχίζεται για 2η χρονιά στο “Πτι Παλαί” (Ριζάρη 24, Παγκράτι), με την υπογραφή του Πέτρου Ζούλια στη σκηνοθεσία και τη Νένα Μεντή να καταθέτει μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της σεζόν. Στον θεατρικό αυτόν μονόλογο παρακολουθούμε μια ηλικιωμένη μοδίστρα να εξιστορεί κομμάτια της διαδρομής της ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της. Ένας φόρος τιμής στις απλές, προσωπικές ιστορίες του καθενός μας, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Ειστήρια: more.com

* Η ενδιαφέρουσα έκθεση «Πρωτόλεια. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο», που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, αναζητά, μελετά και αναδεικνύει τις ιδέες, τα μοτίβα και τα χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν στα πρώιμα έργα 11 Ελλήνων καλλιτεχνών, για να «ριζώσουν» σταδιακά στην ώριμη εικαστική γλώσσα τους. Πρόκειται για τους Σπύρο Βασιλείου, Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, ΓιάννηΜόραλη, Α. Τάσσο, Βάσω Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλο, Αλέκο Κοντόπουλο, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη και Χρύσα Ρωμανού. Επιμελητές: Χάρις Κανελλοπούλου, Ειρήνη Οράτη και Κωνσταντίνος Παπαχρήστου.

* Οι περισσότεροι δεν τους παρατηρούσαν καν: τρεις μικροσκοπικές φιγούρες στην άκρη μιας προβλήτας, στη γωνία ενός από τους πιο διάσημους πίνακες του κόσμου. Η Λουίζα όμως, μια επίδοξη ζωγράφος, είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτές τις αινιγματικές φιγούρες. Είκοσι πέντε χρόνια πριν, σε μια απόμακρη παραλιακή πόλη, μια παρέα εφήβων καταφεύγει σε μια εγκαταλειμμένη προβλήτα, μακριά από τις οικογένειες που τους πληγώνουν. Εκεί μοιράζονται αστεία και μικρές επαναστάσεις, βρίσκοντας στήριξη ο ένας στον άλλον. Από εκείνο το καλοκαίρι γεννιέται ένα έργο τέχνης, που θα καταλήξει απρόσμενα στα χέρια της 18χρονης Λουίζα, η οποία θα ξεκινήσει ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις για να μάθει ποιος και γιατί το ζωγράφισε. Η ίδια θα είναι η απόδειξη ότι το ευτυχισμένο τέλος δεν παίρνει πάντα τη μορφή που προσδοκούμε. Το βιβλίο ”Οι φίλοι μου” του Φρέντρικ Μπάκμαν (εκδόσεις Ψυχογιός) είναι μια αστεία, συγκινητική ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και της τέχνης.