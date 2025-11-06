Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 6-12 Νοεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Ανατρεπτικός και σταθερά τολμηρός, ο Γιώργος Λάνθιμος στοχεύει και πάλι στην ενεργοποίηση των φαιών μας κυττάρων, καθώς στη νέα του ταινία, “Βουγονία”, θέτει ερωτήματα για την σημερινή κοινωνία και την ανθρωπότητα μέσα από τη σουρεαλιστική ματιά του. Ο φακός του κορυφαίου σκηνοθέτη ακολουθεί δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους που ξεμυτίζουν από τα διαδικτυακά τους λαγούμια για να απαγάγουν μια επιβλητική διευθύνουσα σύμβουλο, με την πεποίθηση ότι είναι μία… εξωγήινος με αποστολή να μας καταστρέψει! Την εγκλωβίζουν στο υπόγειο τους και εκεί οι δύο πλευρές έρχονται αντιμέτωπες και εμπλέκονται σε μια απρόβλεπτη, συγκινητική σύγκρουση. Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλίμονς και Έιντεν Ντέλμπις, ενώ ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται σε μια αρχαία ελληνική δοξασία πως οι μέλισσες γεννιούνται από νεκρές αγελάδες. Με όπλο τις δυνατές ερμηνείες και το “σατανικό” σενάριο του Γουίλ Τρέισι (που άντλησε έμπνευση από μια κορεάτικη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 2003), ο Λάνθιμος υφαίνει έναν πρωτότυπο ιστό για το τι σημαίνει να γελάς, να κλαις και να νιώθεις αποστροφή μπροστά στο πεπρωμένο της ανθρωπότητας.

* Η εντυπωσιακή ομάδα Grands Ballets Canadiens έρχεται από το Μόντρεαλ στην Αθήνα και, συγκεκριμένα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τρεις παραστάσεις, την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 20.00, με ένα διπλό πρόγραμμα υψηλής ενέργειας και συναισθηματικής έντασης. Θα ερμηνεύσουν τις “ Τέσσερις εποχές”, σε μουσική του Αντόνιο Βιβάλντι- μια εκρηκτική, θεατρική χορογραφία, γεμάτη χιούμορ φαντασία και χαρά- και την “Καντάτα”, ένα αφιέρωμα στη μουσική παράδοση της Νότιας Ιταλίας, με έντονα ρυθμικά στοιχεία και εκφραστική ένταση. Πρόκειται για δύο έργα του Μάουρο Μπιγκοντζέτι που συνθέτουν μια παράσταση-ορόσημο, η οποία αναδεικνύει τόσο τις τεχνικές δεξιότητες όσο και τη συναισθηματική εκφραστικότητα των χορευτών.

* Tο Θέατρο ARK (Δροσοπούλου 197, Αθήνα) ανοίγει ξανά τις πόρτες του, πλήρως ανασχεδιασμένο. Στη σκηνή όπου ο Άρης Μπινιάρης παρουσίασε τον «Άνοδο του Αρτούρο Ούι» – μια παράσταση που για τρία συναπτά έτη παρέμεινε αδιάλειπτα sold out – ο δημιουργός επιστρέφει τώρα με τη «Δίκη» του Φραντς Κάφκα, ένα από τα εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα. Ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται ένα πρωί, στο κρεβάτι με τις πιτζάμες του για ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει ποιο είναι. Παρά τη σύλληψη, τού επιτρέπεται να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Το Δικαστήριο είναι εκεί απλώς για να παρατηρεί τις αντιδράσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Γιόζεφ Κ. αναζητά μάταια το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, συνειδητοποιώντας σταδιακά ότι όλοι οι άνθρωποι που συναντά είναι, στην πραγματικότητα, μέρος αυτού του Δικαστηρίου, που «έλκεται από την ενοχή» και έχει το μοναδικό χάρισμα να εμφυσά στους κατηγορούμενους την τεχνική της αυτοενοχοποίησης. Τον Γιόζεφ Κ. υποδύεται ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Προπώληση: more.com

* Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται στην Kourd Gallery (Κασσιανής 2 & Φαναριωτών, Αθήνα) η πρώτη ατομική έκθεση της Kimiko Yoshida στην Ελλάδα, σε επιμέλεια Ελένης Βαροπούλου. Με τίτλο “Μυθολογίες – Με το πρόσωπο της Kimiko Yoshida”, η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και γλυπτά και προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι ανάμεσα στη μυθολογία, την ταυτότητα και τη μεταμόρφωση. Η Yoshida γεννήθηκε στο Τόκιο. Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις της έχουν πραγματοποιηθεί σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, ενώ έργα της συμπεριλαμβάνονται σε μόνιμες συλλογές σημαντικών μουσείων στο Παρίσι, στο Χιούστον, στην Ιερουσαλήμ, στη Βενετία, στη Μόσχα, στη Σαγκάη, στην Πόλη του Μεξικού και αλλού.

* Οι νεόνυμφοι Τρίσια και Ίθαν αναζητούν το σπίτι των ονείρων τους. Όταν, όμως, επισκέπτονται το απομακρυσμένο αρχοντικό που κάποτε ανήκε στη διάσημη ψυχίατρο Αντριέν Χέιλ, που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τέσσερα χρόνια νωρίτερα, μια σφοδρή χιονοθύελλα τους παγιδεύει στο κτήμα. Σε ένα μυστικό δωμάτιο, η ηρωίδα του ψυχολογικού θρίλερ “Ποτέ μη λες ψέματα!” της Φρίντα ΜακΦάντεν (εκδόσεις Διόπτρα) βρίσκει μια σειρά από μαγνητοφωνημένες συνεδρίες κάθε ασθενούς της Χέιλ. Καθώς ακούει τις κασέτες, η Τρίσια μαθαίνει για την τρομακτική αλυσίδα γεγονότων που οδήγησαν στην εξαφάνιση της ψυχιάτρου.