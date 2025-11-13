Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 13-19 Νοεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Στους ρυθμούς του σουίνγκ και της τζαζ: η Πέννυ Μπαλτατζή επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή και εγκαινιάζει τις μουσικές Πέμπτες του Νοεμβρίου στον ανακαινισμένο χώρο “Stage 7” (Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο) με την παράσταση «Her Swing Majesty». Στις 13, 20 και 27 του μηνός, από τις 21.00, θα τυλίξει τη σκηνή με κινηματογραφική ατμόσφαιρα και με τις μελωδίες μιας εποχής γεμάτης ρομαντισμό, κομψότητα και αληθινή διασκέδαση. Η Πέννυ ερμηνεύει με πάθος προσωπικά της τραγούδια αλλά και διαχρονικές, διεθνείς επιτυχίες, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, το κλασικό και το μοντέρνο.

Εισιτήρια: more.com

* Η γκαλερί “MatchPoint Arts N’ More” (Αινιάνος 1, Πλατεία Βικτωρίας), η φωτογράφος Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου και οι εκδόσεις Μπερλίν πραγματοποιούν φωτογραφική έκθεση και παρουσίαση του βιβλίου “Project Φλέβα. Παράλληλες Φωτογραφικές Διαδρομές”, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 18.00.

Στην έκθεση παρουσιάζονται μια σειρά από πορτρέτα των ηθοποιών της πολυαναμενόμενης (και πολύ καλής) ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία της φωτογράφου με τον κορυφαίο σκηνοθέτη. Το φωτογραφικό έργο αναπτύχθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα. Μέσα από τον φακό της Χατζηστεφάνου, οι ηθοποιοί, οι χώροι και οι στιγμές στο πλατό αποκτούν μια αυτόνομη οπτική αφήγηση, πέρα από το κινηματογραφικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, είναι ένα έργο μέσα στο έργο, που φωτίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Δρ. Ηώ Πάσχου, επιμελήτρια, φωτογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διάρκεια έως τις 30 Νοεμβρίου.

* Αν ο δρόμος σας καταλήγει σε κινηματογραφική αίθουσα, επιλέξτε τη “Νυρεμβέργη” με τον πάντα εντυπωσιακό ερμηνευτικά Ράσελ Κρόου, αλλά και τον υπερταλαντούχο Ράμι Μάλεκ (“Mr Robot”, “Bohemian Rhapsody”)-και οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ. Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο κόσμος ανακαλύπτει τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος σε όλη τους την έκταση, ο ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι (Μάλεκ), αναλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του Χέρμαν Γκέρινγκ (Κρόου), του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καθώς οι Σύμμαχοι πλοηγούνται στο μνημειώδες έργο της δημιουργίας ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου, ώστε να διασφαλίσουν ότι το ναζιστικό καθεστώς θα λογοδοτήσει, ο Κέλι γνωρίζει τους «ασθενείς» του. Σύντομα, όμως, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια ψυχολογική μονομαχία με τον Γκέρινγκ, του οποίου το χάρισμα και η πονηριά αποκαλύπτουν μια οδυνηρή αλήθεια: ότι οι συνηθισμένοι άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν ασυνήθιστο κακό. Σκηνοθετεί ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ.

* Μια νέα, μεγάλη έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 19.30, στο “Λόφος art project” (Βελβενδού 39, Κυψέλη), με τη συμμετοχή 42 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών που εκφράζονται μέσω της υφαντικής, σε επιμέλεια Δημήτρη Σαραφιανού. Τίτλος της, “Μίτοι για την εποχή μας”. Στόχος της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με μια σύγχρονη τέχνη που είναι πολύ κοντά στις αρχέγονες, μα και τόσο οικείες, πρακτικές της ύφανσης και του πλεξίματος και η οποία έχει πολλά να μας διδάξει για τους σύγχρονους λαβυρίνθους και την προσπάθεια διεξόδου από αυτούς. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Αντωνίτσης, Ειρήνη Απέργη, Ζιζή Μακρή, Στέφανος Ρόκος και Αντιόπη Πανταζή, Κατερίνα Νάκου, Δήμητρα Σιατερλή, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Doris Hakim. Παρουσιάζονται, επίσης, έργα από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου, από τις Πολιτικές Κρατούμενες στο Τρίκερι, καθώς και από τις Κρατούμενες στις Φυλακές Ελαιώνα Θήβας. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα παρουσιαστεί η περφόρμανς της Adi Liraz «Mητρικές γλώσσες». Διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου.

* O εξαιρετικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Παύλος Μεθενίτης, επιστρέφει με το “Τσιγαμάκι”, την πρώτη συλλογή διηγημάτων του. Στις σελίδες απλώνονται 25 σύντομες ιστορίες, εικόνες από τη ζωή του συγγραφέα και τους ανθρώπους που την έχουν σημαδέψει, στις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένα τσιγάρο. Το βιβλίο έρχεται ως απολογισμός μιας μακράς καπνιστικής “σταδιοδρομίας”, που έληξε οριστικά πριν από 11 χρόνια. Ο συγγραφέας δεν αποκηρύσσει αυτή του τη διαδρομή, αλλά ασφαλώς συνιστά σε όλους είτε να κόψουν το κάπνισμα, είτε να μη το αρχίσουν ποτέ. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 19.30, στο βιβλιοκαφέ των εκδόσεων “Εύμαρος” (25ης Μαρτίου 2 ή Κύπρου 1, Ταύρος). Θα μιλήσουν ο οικονομολόγος Δημήτρης Πεπελάσης, η σκηνοθέτις-συγγραφέας Ελισάβετ Χρονοπούλου, ο συγγραφέας και η γράφουσα, Μαρίνα Τσικλητήρα. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Θούλη Στάικου, ενώ συντονίζει ο υπεύθυνος των εκδόσεων Πέτρος Κακολύρης.