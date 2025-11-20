Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 20-26 Νοεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Πανελλήνιες πρεμιέρες, διαγωνιστικό τμήμα, σημαντικά αφιερώματα και εκλεκτοί καλεσμένοι φιλοξενούνται στο φετινό, 38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, πάντα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίνου Φένεκ Μικελίδη. Στόχος του Πανοράματος ήταν και είναι η προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού, αλλά και η δημιουργία αφιερωμάτων σε προσωπικότητες και επίκαιρα θέματα. Φέτος, λοιπόν, θα δούμε μεταξύ άλλων το αφιέρωμα στις ταινίες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, το αφιέρωμα “Χιροσίμα Εφιάλτη μου” (με αφορμή τα 80 χρόνια από τη ρίψη της βόμβας), και αφιέρωμα “Το Ρεβιζιονιστικό Γουέστερν”, κινηματογραφικό είδος στο οποίο η θρυλική, πλην απλοϊκή άποψη για το Φαρ Ουέστ ανατρέπεται.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 20.30, στο “Cinobo Όπερα 1” (Ακαδημίας 57, Αθήνα), με την πανελλήνια πρεμιέρα του βραβευμένου κοινωνικού δράματος “Σιωπηλή αγάπη” της Εύα Λίμπερταντ, που φωτίζει τη σχέση μιας κωφής γυναίκας με τη μητρότητα. Στη λήξη, την Τετάρτη 26 του μηνός, στις 20.30, στο “Cinobo Όπερα 1”, θα δούμε, επίσης σε πανελλήνια πρεμιέρα, την σλοβάκικη ταινία “Πατέρας” της Τερέζα Νβοτόβα, ένα συναισθηματικό και οπτικά εντυπωσιακό δράμα για τη θλίψη, την ενοχή και τη λύτρωση ενός ανθρώπου που παλεύει με τις συνέπειες μιας τραγωδίας, που απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Στο Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα περιλαμβάνονται 12 ταινίες, μεταξύ των οποίων τρεις από την Ελλάδα και δύο από την Κύπρο. Το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου φιλοξενείται στις αίθουσες “Cinobo Όπερα 1”, “Νιρβάνα Cinemax 2” και “Studio New Star Art Cinema”. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο panoramafest.gr

* Κινηματογράφου συνέχεια: Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Cinecittà, η Ιταλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών φέρνουν το άρωμα της Ιταλίας στην μεγάλη οθόνη, μέσα από το αφιέρωμα “Cinema made in Italy/Athens”. Το υπέροχο ταξίδι στην πατρίδα του Φελίνι, του Βισκόντι, του Παζολίνι και του Αντονιόνι θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου στην Ταινιοθήκη (Ιερά Οδός 48 και Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136). Θα προβληθούν 7 ταινίες μυθοπλασίας, με σημαντικά βραβεία στις αποσκευές τους και συμμετοχές στα σπουδαιότερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως των Καννών, του Βερολίνου, του Τορόντο και της Βενετίας: δύο μαυρόασπρα ιταλικά διαμαντάκια της δεκαετίας του ΄50 σε νέα αποκατάσταση και 5 νέες ιταλικές ταινίες σε πανελλήνια πρεμιέρα. Πληροφορίες: www.tainiothiki.gr

* Παραμένουμε στη σκοτεινή αίθουσα για το νέο, δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Κύριλλος και Μεθόδιος- Οι φωτιστές των Σλάβων» της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού, το οποίο προβάλλεται από τις 20 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο “Δαναός” στην Αθήνα και από τις 27 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη διαδρομή του σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και σε ειδικές προβολές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και σε διεθνείς Οργανισμούς σε Ευρώπη και Αμερική. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται η συναρπαστική ζωή και η προσφορά των Αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα. Το σπουδαίο έργο τους, με τη δημιουργία της σλαβικής γραφής, έδωσε τη δυνατότητα στους Σλάβους να αναδείξουν την ταυτότητά τους.

* H αναδρομική έκθεση «Shadows of the Mind» του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου Roger Ballen, σε επιμέλεια του Ηρακλή Παπαϊωάννου, παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1950, ο Ballen ζει και εργάζεται στη Νότιο Αφρική τα τελευταία 40 χρόνια. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες φωτογράφους του 21ου αιώνα. Στην πρακτική του, έχει διερευνήσει τις δυνατότητες να ενώσει τη φωτογραφία, το σχέδιο και την εγκατάσταση, επεκτείνοντας διαρκώς το ρεπερτόριο και την εικαστική του γλώσσα, ενώ θεματικά εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο της ανθρώπινης ψυχής.

* Μια φορά κι έναν καιρό, ψηλά πάνω σε ένα όμορφο βουνό, ήταν ένα μικρό χωριό. Είχε μόνο λίγα σπίτια, λίγους ανθρώπους και λίγα αυτοκίνητα. Αυτό δεν του άρεσε καθόλου! Δεν ήθελε να είναι μικρό. Ήθελε να γίνει μια μεγάλη πόλη, με πολλά σπίτια, πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ήθελε να γίνει σαν… τη Νέα Υόρκη. Στο βιβλίο “Το Μικρό Πάπιγκο” (εκδόσεις Καστανιώτη), ένας Έλληνας συγγραφέας, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, και μια Πορτογαλίδα εικονογράφος, η Μαριάνα Ρίο, φτιάχνουν μια ιστορία για παιδιά που θέλουν να μεγαλώσουν και για μεγάλους που θέλουν να γίνουν ξανά παιδιά. Από 4 ετών.