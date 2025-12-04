Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 4-10 Δεκεμβρίου

από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Πώς διαχειρίζεται ένα ανάπηρο άτομο μια μη προσβάσιμη πόλη; Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λέμε «για 5 λεπτά θα το αφήσω, σιγά μην περάσει κανείς»; Τι εμπόδια μπορεί να συναντήσει μια ποδηλάτισσα στους αθηναϊκούς δρόμους; Είναι η έλλειψη προσβασιμότητας ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τους ανάπηρους ανθρώπους; Με αυτά τα θέματα ασχολείται η ταινία μικρού μήκους “Ηandbrake” της Αντιγόνης Καρνεσιώτη, σε σενάριο της ίδιας και της Πατρίτσιας Τόσκα, η οποία προβάλλεται στο Onassis Channel στο YouTube. Το “Ηandbrake” έχει ταξιδέψει σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η ομάδα της ταινίας πήρε μέρος σε συζητήσεις και άρθρα, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση του βασικού της μηνύματος: η προσβασιμότητα μας αφορά όλους και όλες.

Παίζουν: Πατρίτσια Τόσκα, Έλενα Κατάκου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Ματίνα Κοψολαίμη, Γιάννης Πετρίδης.

* Μετά την τεράστια επιτυχία της παράστασης “Μια άλλη Θήβα”, ο συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο επιστρέφει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 και, Θαρύπου, Αθήνα) με ένα ακόμη έργο που θα προκαλέσει αίσθηση. Γραμμένος το 2017 και ερμηνευμένος από τον ίδιο στο Μοντεβιδέο, ο μονόλογος “Τα άνθη του κακού ή Ο εορτασμός της βίας” συνεχίζει την διερεύνηση του συγγραφέα γύρω από τα όρια της βίας, μέσα από τον συνδυασμό προσωπικής εμπειρίας και μυθοπλασίας. Ο Μπλάνκο στέκεται μπροστά στον εμβληματικό πίνακα του Ρέμπραντ “Η τύφλωση του Σαμψών από τους Φιλισταίους” και ξεκινάει μια διάλεξη περί βίας, χωρίς να διακρίνεται με σαφήνεια η πραγματικότητα από τη φαντασία, το ψέμα από την εξομολόγηση. Ταυτόχρονα, διερευνά τη βία της λογοτεχνίας, που τον έχει σημαδέψει ως πόνος, αλλά και συνεπάρει ως απόλαυση. Το ρόλο του Σέρχιο Μπλάνκο ερμηνεύει η Δέσποινα Σαραφείδου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. Εισιτήρια more.com

* Το ιστορικής σημασίας έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια και με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, κάνει πρεμιέρα στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Ισορροπώντας ανάμεσα στο δράμα και το χιούμορ, το «Μεγάλο μας Τσίρκο» ακολουθεί την πορεία της ελληνικής Ιστορίας- οι αλληγορίες του μας ταξιδεύουν από την αρχαιότητα μέχρι και τον εμφύλιο. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από 52 χρόνια, λογοκρίθηκε αρκετές φορές, απαγορεύτηκε, αλλά επανήλθε ακόμα πιο επίκαιρο.

Στην παράσταση στον “Ελληνικό Κόσμο” παίζουν οι Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Καζάκας, Άννα Μονογιού και Δημήτρης Καπετανάκος. Τα τραγούδια, που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση. Εσιτήρια στο 212 2540300.

* Η Άνχελα, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Χέκτορ. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Άνχελα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι’ αυτήν. H πολυβραβευμένη “Σιωπηλή αγάπη”, υποψηφιότητα της Ισπανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, σε σκηνοθεσία της Εύα Λιμπερταντ και με πρωταγωνίστρια την κωφή ηθοποιό αδερφή της, Μίριαμ Γκάρλο, προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους από τη Feelgood.

* “Η οδός Πατησίων μοιάζει με ένα ποτάμι μαζί με τους παραποτάμους του. Διακλαδίζεται σε δρόμους και στενά, γεννά πυκνότητες και καμπυλώσεις, οργανώνεται σαν ένα αποκύημα μιας κοινής φαντασίας και εκβάλλει με όλες τις βεβαιότητες και τις ρηγματώσεις του χρόνου. Είναι ο τόπος όπου μεγάλωσα και αυτονοήτως φέρω όλη εκείνη τη σκόνη των αναμνήσεων της ενηλικίωσης σε μια Αθήνα που είναι πλέον παλιά και μάλλον ξεχασμένη”. Ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος, ο άνθρωπος που ανέδειξε όσο κανείς την πολυπρισματική ταυτότητα της αθηναϊκής πολυκατοικίας και της ζωής στον αστικό ιστό, μάς παρουσιάζει το υπέροχο βιβλίο “Από το Μουσείο στην Κυψέλη” (εκδόσεις Μεταίχμιο), το πρώτο μέρος της νέας του σειράς «Διαδρομές στην Αθήνα». “Αυτό είναι ένα βιβλίο που ενθαρρύνει το περπάτημα, τη σκέψη και το διάβασμα”, σημειώνει ο συγγραφέας για την ξακουστή λεωφόρο την οποία, για κάποιον παράξενο λόγο, αποκαλούμε “οδό”. “Επιχειρεί αφενός να δικαιώσει τη φήμη της μεσοαστικής Πατησίων του 20ού αιώνα και αφετέρου να δώσει τροφή για σκέψη σε όλους όσοι θέλουν να την περπατήσουν και να την γνωρίσουν καλύτερα”. Η έκδοση κοσμείται από φωτογραφικό υλικό.