Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 11-17 Δεκεμβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Στη νέα του σειρά, “Ριφιφί”, ο Σωτήρης Τσαφούλιας (“Έτερος εγώ”, “17 Κλωστές”) μάς ταξιδεύει στο 1992, όταν έγινε μια ληστεία τράπεζας, το “ριφιφί του αιώνα”, όπως τη χαρακτήρισαν, η οποία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Από αυτήν την αληθινή ιστορία, αλλά και από μία ακόμα, που είχε επίσης συγκλονίσει την Ελλάδα στις αρχές του 2000, άντλησε έμπνευση ο σκηνοθέτης αλλά και οι σεναριογράφοι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή και εισχώρησαν στα έγκατα της “Τράπεζας Ανάπτυξης” αλλά, κυρίως, στις ψυχές των ηρώων τους: των επτά ανθρώπων που ενώθηκαν κάτω από τη σκιά της απώλειας, που δεν είχαν τίποτα άλλο να χάσουν και που λαχταρούσαν να τιμωρήσουν την τράπεζα που τους διέλυσε τις ζωές και το σύστημα που ποτέ δεν τους αντιμετώπισε ως ανθρώπους με αξία. Η κινηματογραφική αισθητική, η συγκίνηση και το χιούμορ αλλά και οι πραγματικά θαυμάσιες ερμηνείες από τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Δήμο Γιγαντάκη και Χρήστο Χατζηπαναγιώτη είναι μερικά από τα ατού της σειράς 6 επεισοδίων, που κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο Cosmote Cinema. Αμέσως μετά την προβολή του, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο on demand.

* Ο σερ Ροντ Στιούαρτ δεν έχει έρθει ποτέ στη χώρα μας. Όμως, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε στη σκηνή του Telekom Center Athens (Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι), με μια εμφάνιση που θα μας ανταμείψει για την αναμονή δεκαετιών. Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, το look-σήμα κατατεθέν με τα όρθια μαλλιά και τα φανταχτερά ρούχα, ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, παγκόσμιο είδωλο και ένας από τους πιο χαρισματικούς διασκεδαστές όλων των εποχών, μπορεί να υπερηφανεύεται για μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 5 δεκαετίες. Στη συναυλία του στην Αθήνα θα μας τραγουδήσει τις επιτυχίες του “Baby Jane”, “Maggie May”, “Tonight’s the Night”, “Downtown Train”, “Have I Told You Lately”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Sailing” κ.α., ενώ τη βραδιά θα ανοίξει η Angelika Dusk. Εισιτήρια: ticketmaster.gr

* Επί 8 χρόνια sold out στα μεγάλα κεντρικά θέατρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η οικογενειακή παράσταση “Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ”, σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, έρχεται για 9η χρονιά στο Θέατρο Πειραιώς 131, στον Κεραμικό. Βασισμένο στο αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς, το έργο ζωντανεύει τη μαγική ιστορία του εμβληματικού τσιγκούνη και διδάσκει το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Με πρωταγωνιστή τον Τάκη Παπαματθαίου, η παράσταση ντύνεται με παραμυθένια κοστούμια εποχής, εντυπωσιακά σκηνικά, 3D animation, video art, ειδικά εφέ και μαγικές μουσικές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο θέαμα υψηλής αισθητικής.

* Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου (Δημοφώντος 30 και Θορικίων 7, Θησείο) παρουσιάζει την έκθεση “Nocturama” τoυ Helmut Middendorf, με ζωγραφικά έργα και σχέδια από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τα ζωγραφικά έργα της δεκαετίας του 1990, που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά, αποτελούν μια σειρά αυτοπροσωπογραφιών που διακατέχονται από την χαρακτηριστικά άμεση και ακατέργαστη ενέργεια του Middendorf. Οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις — από βαθιά μπλε έως εκτυφλωτικά κόκκινα και κίτρινα — προσδίδουν στα πρόσωπα μια ηλεκτρισμένη, σχεδόν πυρετώδη παρουσία. Αρκετά πορτρέτα περιλαμβάνουν λέξεις και αποσπάσματα κειμένου που φορτίζουν την εικόνα με μια αστική, νυχτερινή ένταση. Τα έργα σε χαρτί εκείνης της περιόδου αποτυπώνουν την έντονη ατμόσφαιρα της νύχτας όπως εκτυλισσόταν στο άμεσο περιβάλλον του καλλιτέχνη, στην περιοχή Kreuzberg του Βερολίνου, όπου ζούσε και εργαζόταν. Έχουν ως θέμα την ανθρώπινη φιγούρα και την εμβάπτισή της στη μουσική, στη νυχτερινή ζωή και στην ακατέργαστη ενέργεια των δρόμων. Δημιουργημένα με αυθορμητισμό και επείγοντα χαρακτήρα, αυτές οι συνθέσεις σφύζουν από φωτεινά, έντονα χρώματα και ευρείες πινελιές. Στόχος τους ήταν να μεταφράσουν τη δύναμη της βιωμένης εμπειρίας σε μια εξίσου δυναμική οπτική γλώσσα.

* Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 19.30, στον Ιανό (Σταδίου 24, Αθήνα), παρουσιάζεται το νέο βιβλίο της Αργυρώς Μαντόγλου «Ένας δικός της δρόμος» (Εκδόσεις Καστανιώτη), που αφορά τρεις γυναίκες, σε διαφορετικούς αιώνες, οι οποίες κάνουν το άλμα που θα αλλάξει τη ζωή τους και θα διαμορφώσει το έργο τους. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Θανάσης Αγάθος, αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ και Λιάνα Σακελλίου, ποιήτρια, πανεπιστημιακός. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Εβελίνα Αραπίδη και Εύρη Σωφρονιάδου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και η συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα.