Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 18-24 Δεκεμβρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο. Στην πιο εκτενή, μέχρι σήμερα, ατομική του έκθεση στην Ελλάδα, ο Γιούργκεν Τέλερ παρουσιάζει στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης) μια σαρωτική επισκόπηση του φωτογραφικού και βίντεο έργου του. Με σκηνογραφία σχεδιασμένη από το αρχιτεκτονικό γραφείο 6a Architects, η έκθεση “you are invited” εκτυλίσσεται σε χώρους ποικίλων διαστάσεων, σε δύο ορόφους, προτρέποντας τους επισκέπτες να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έκθεση παρουσιάζεται έως τις 30 Δεκεμβρίου: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18.00-23.00 και Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 18.00-23.00.

* Αυτά τα Χριστούγεννα στο θέατρο “Τζένη Καρέζη”(Ακαδημίας 3,Αθήνα), ο “Φιλάργυρος” γίνεται η πιο γιορτινή, η πιο φωτεινή ιστορία. Ο πιο τσιγκούνης ήρωας της σκηνής ξεκινά ένα ταξίδι που θα τον οδηγήσει στην πραγματική μαγεία σε αυτή τη διαδραστική, ευφάνταστη παράσταση για όλη την οικογένεια. Μέσα από κωμικές καταστάσεις, ευρηματικούς χαρακτήρες, μουσική και πολύχρωμα κοστούμια, μικροί και μεγάλοι θεατές παρακολουθούν τις περιπέτειες του Αρπαγκόν και των παιδιών του, ενώ ανακαλύπτουν τη σημασία της γενναιοδωρίας, της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας. Εισιτήρια στο more.com

* Με χριστουγεννιάτικα όνειρα και γιορτινή διάθεση, νοσταλγία και κυρίως με όμορφα τραγούδια, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής βρίσκονται σε μια μίνι περιοδεία: Εμφανίζονται στον Βόλο στις 19 Δεκεμβρίου (Δημοτικό Θέατρο Βόλου “Βαγγέλης Παπαθανασίου”) και στην Αθήνα στις 22 και 23 Δεκεμβρίου (Θέατρο “Παλλάς”). Στη συνέχεια, οι δυο γιορτινοί συνοδοιπόροι θα περάσουν από την Πάτρα στις 26 Δεκεμβρίου (Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πάτρας) και θα ολοκληρώσουν αυτή τη μικρή περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου (Radio City). Να σημειώσουμε ότι την αφίσα της περιοδείας κοσμούν φωτογραφίες των Φραγκούλη και Περρή από την παιδική τους ηλικία. Προπώληση: www.ticketservices

* Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου. το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο, θεαματικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, με πολυπληθή θίασο. Η παράσταση “Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα” υμνεί τη φιλία, το θάρρος και τη χαρά του να πιστεύεις στο αδύνατο. Κείμενο και στίχοι είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η μουσική του Στέφανου Κορκολή και η σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου και της Χλόης Μάντζαρη. Πρωταγωνιστούν: ZAF, Γιώργος Νινιός και Εβελίνα Παπούλια.

* Παίξτε δημιουργικά κάνοντας STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) με το παιδί σας κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Το βιβλίο “Steam” (εκδόσεις Καστανιώτη), που υπογράφει η παιδαγωγός Μαριλίζα Ποντικού-Λιγνού, θα σας δώσει ιδέες: θα φτιάξετε χιόνι, γλυπτά από πάγο και ένα σπίτι για τον Ρούντολφ, ενώ μέσα από άλλα πειρ άματα, κατασκευές και χειροτεχνίες, τα παιδιά θα βιώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων ενώ εξασκούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.