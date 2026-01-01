Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 1-7 Ιανουαρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια με συναρπαστική καριέρα, η Νταϊάν Μόργκαν έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης (Λεωφ. Συγγρού 107) στις 7 Ιανουαρίου, στις 20.30, για μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου και φέρνει μαζί της έναν ολόκληρο κόσμο από καυστικό χιούμορ, απρόσμενες ιστορίες και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Η κατ’ επανάληψη υποψήφια για βραβεία BAFTA και Emmy, Νταϊάν είναι ίσως περισσότερο γνωστή για την ενσάρκωση της σατιρικής περσόνας της Φιλομίνα Κουνκ, από το “Charlie Brooker’s Weekly Wipe”, το καυστικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του δημιουργού του “Black Mirror”, που σατίριζε τη βρετανική ποπ κουλτούρα, ενώ δημιούργησε την πιο διάσημη ψευδοντοκιμαντερίστρια της βρετανικής τηλεόρασης, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Η Νταϊάν Μόργκαν θα μας μιλήσει για τα πάντα, επιστρατεύοντας το παράλογο χιούμορ, την απενοχοποιημένη σάτιρα και την ξεκαρδιστική αφέλεια που επιτάσσει η εποχή.

* Μία παράσταση-εμπειρία που συνδυάζει την κλασική κωμωδία με τα πιο μαγευτικά αποσπάσματα από πασίγνωστες μελωδίες της όπερας δοσμένες με προσιτό και διασκεδαστικό τρόπο, o “Κουρέας της Σεβίλης” σε σκηνοθεσία Χλόης Μάντζαρη συνδυάζει αγαπημένες μελωδίες, στοιχεία κομέντια ντελ άρτε, αυτοσχεδιασμούς, όμορφα κοστούμια, χορευτικά και θεαματικά ακροβατικά. Το μουσικό πολυθέαμα παρουσιάζεται στο θέατρο “Πορεία”(Τρικόρφων 3, Αθήνα) κάθε Κυριακή στις 11.30 και στις 14.00, αλλά και σε επιπλέον παραστάσεις, λόγω εορτών: 2 Ιανουαρίου στις 14.00, 3 Ιανουαρίου στις 14.00 και 6 Ιανουαρίου στις 14.00. Εισιτήρια: www.ticketservices.gr

* Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε», σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και στην Αθήνα στο Embassy Theater, λόγω της θερμής ανταπόκρισης του κοινού και της μεγάλης επιτυχίας, παίρνει παράταση παραστάσεων έως και τις 27 Ιανουαρίου (κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00). Οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού, η Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, θα συναντηθούν για λίγες ακόμα παραστάσεις στο Embassy Theater (Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα), για να διηγηθούν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ζωή σε γεγονότα που έζησαν και σε άλλα, που δεν έζησαν αλλά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές. Ερμηνεύουν η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη, ενώ αφηγήτρια είναι η Νικολέττα Καρρά. Εισιτήρια: more.com

* Ο Πύργος της “Βαβέλ”, πύργος της σύγχυσης. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία γεννά τέρατα. Λέξεις ακατάληπτες, αντιλήψεις, ιδέες, θρησκείες ξένες. Εμείς και οι Άλλοι. Τι είχαν να μοιράσουν, άραγε, οι έκπτωτοι άνθρωποι, οι χτίστες του ψηλού πύργου, ακόμα και όταν άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες; Τι είχαν να χωρίσουν, αιώνες αργότερα, οι μουτζούρηδες από όλα τα έθνη που σκάβανε το κάρβουνο στις στοές του Βελγίου; O Soloúp (Αντώνης Νικολόπουλος) διερευνά τις έννοιες της αδερφοσύνης, της αλληλεγγύης και της αγωνιστικότητας μέσα από ένα graphic novel (εκδόσεις Ίκαρος) που ταξιδεύει στον χώρο και τον χρόνο με έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και ατόφια συγκίνηση.