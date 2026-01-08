Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 8-14 Ιανουαρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μετεμφυλιακή Ελλάδα του ‘50. Μια 17χρονη έρχεται από την επαρχία στην Αθήνα για να δουλέψει ως υπηρέτρια. Στο σπίτι όπου ζητάει δουλειά, έχει μόλις αυτοκτονήσει η προηγούμενη οικιακή βοηθός. Μαζί με τη θέση, η κοπέλα παίρνει και το όνομα της προκατόχου της: «Θα σε φωνάζουμε όπως συνηθίσαμε ως τώρα: Τασία», της λένε. Ο Λάμπρος, αδελφός της Τασίας, επιστρέφει από ναύτης και ψάχνει να βρει την αλήθεια για την νεκρή αδερφή του. Αυτοκτόνησε ή την «αυτοκτόνησαν»; Ήταν πόρνη όπως λένε οι φήμες ή όχι; Η νεαρή και ο Λάμπρος, ζευγάρι πια, ψάχνουν τη λύση στο μυστήριο. Στο διάσημο έργο “Αγγέλα” του Γιώργου Σεβαστίκογλου δεν βλέπουμε καθόλου τα αφεντικά, αλλά μονάχα τις υπηρέτριες στις ταράτσες και στις εξόδους τους. Μέσα από την καθημερινότητα της εργατικής τάξης της εποχής φανερώνονται όλοι οι μηχανισμοί εξάρτησης και εξουσίας που επιστρατεύουμε ώστε να επιβιώσουμε σε δυσμενείς συνθήκες ζωής. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Παύλου. Για λίγες παραστάσεις, Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο “Κάμιρος” (Ιθάκης 32, Αθήνα). Προπώληση: ticketservices.gr

* Η Weirdwave παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη ταινία του Ντίλαν Σάουθερν “Ένα πράγμα με φτερά”, στην οποία ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στον ρόλο ενός πατέρα που πρέπει να διαχειριστεί τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του. Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά του περίφημου βιβλίου του Μαξ Πόρτερ “Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά”, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των «100 Καλύτερων Μυθιστορημάτων του Εικοστού Πρώτου Αιώνα» των “Sunday Times”. Η ταινία, που μιλά για την αγάπη, την πατρότητα, τη διαχείριση του πένθους και την αποδοχή του θανάτου, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάντανς και προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

* Η εικαστικός Μάτω Ιωαννίδου παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση ζωγραφικής, με τίτλο «ScreenShots», από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην γκαλερί “Art Project Space” (Φαλήρου 66, όπισθεν Ε.Μ.Σ.Τ.). Η έκθεση περιλαμβάνει έργα μικτής τεχνικής σε χαρτί ή μουσαμά, εμπνευσμένα από τις σκηνές χορού της ηρωίδας της ταινίας «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώτα κείμενα της έκθεσης υπογράφει η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου.

* Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια συναυλία- αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη. Με δεκάδες γνωστά τραγούδια, αλλά και με εκατοντάδες άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ο Ρασούλης έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς των τελευταίων δεκαετιών. Εμβληματικά τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί από σημαντικούς καλλιτέχνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν μουσικά την εποχή τους. Τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Άγγελος Ηλίας, ενώ ερμηνεύουν οι Μελίνα Ασλανίδου, Μάνος Πυροβολάκης, Θάνος Ματζίλης, Κωνσταντίνος Στεφανής και Ναταλία Ρασούλη. Η παράσταση “Εδώ είναι του Ρασούλη” πραγματοποιείται την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις 20.30, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, Αθήνα). Προπώληση στο more.com

* Πώς ικανοποιείς τις ορέξεις ενός δικτάτορα; Επηρεάζει το φαγητό τις αποφάσεις του; Τι βράζει στην κατσαρόλα σου τη στιγμή που κρίνεται η ζωή των άλλων αλλά και η δική σου; Ταξιδεύοντας σε τέσσερις ηπείρους, ο Πολωνός δημοσιογράφος Βίτολντ Σαμπλόφσκι εντόπισε και κλείστηκε στις κουζίνες με τους πιο ασυνήθιστους μάγειρες του κόσμου: τους ανθρώπους που υπηρέτησαν πέντε επικίνδυνους δικατάτορες- τον Σαντάμ Χουσεϊν (Ιράκ), τον Ίντι Αμίν (Ουγκάντα), τον Πολ Ποτ (Καμπότζη), τον Φιντέλ Κάστρο (Κούβα) και τον Εμβέρ Χότζα (Αλβανία). Σε έναν συνδυασμό ρεπορτάζ και βιβλίου μαγειρικής, ο συγγραφέας μάς παρουσιάζει κομβικές στιγμές της ιστορίας του 20ού αιώνα… μέσα από την κουζίνα. Στο “Μαγειρεύοντας για έναν δικτάτορα” (εκδόσεις Μεταίχμιο) μαθαίνουμε, μεταξύ άλλων, τι έτρωγε ο Πολ Ποτ ενώ δύο εκατομμύρια Καμποτζιανοί πέθαιναν από την πείνα. Αν ίσχυε η τρομερή φήμη ότι ο Ίντι Αμίν ήταν κανίβαλος. Και γιατί ο Φιντέλ Κάστρο είχε εμμονή με μια συγκεκριμένη αγελάδα.