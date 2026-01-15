Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 15-21 Ιανουαρίου.

από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε το βασίλειο της Βουργουνδίας. Μια μέρα ο πρίγκιπας έφερε μια σιωπηλή κοπέλα, την Υβόννη, με σκοπό να την παντρευτεί. Όμως στο παλάτι τη θεώρησαν άσχημη και παράξενη και τη σκότωσαν. Από τότε, η εξουσία έγινε πιο έξυπνη, μοιραζόταν σε όλο και πιο πολλούς και ο κόσμος γέμισε αφεντικά και υπηρέτες. Η παράσταση “Βουργουνδία”, βασισμένη στο έργο του Βίτολντ Γκομπρόβιτς, παρουσιάζεται από τις 19 Ιανουαρίου στο θέατρο “Σφενδόνη” (Μακρή 4, Αθήνα) από την ομάδα “Αθώο Σώμα”. Εισιτήρια: ticketservices.gr

* Η Γκαλερί Σκουφά (Σκουφά 4, Κολωνάκι) παρουσιάζει την ατομική έκθεση “Παρά θιν’ αλός” του Τάσου Μαντζαβίνου, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 19.30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Οι γνώριμες φιγούρες του καλλιτέχνη (ναυτικοί, βαρκάρηδες, σώματα σε καΐκια, γυναίκες που περιμένουν, άνεμοι) συνθέτουν ένα υδάτινο σύμπαν. Από τον Όμηρο, ο Μαντζαβίνος αλιεύει την αίσθηση του ορίου: το παρὰ θῖν’ ἁλός (στην ακροθαλασσιά) είναι το σημείο όπου η πράξη αναστέλλεται και η μοίρα βαραίνει. Από τη λαϊκή παράδοση και τον Καραγκιόζη κρατά τη χειροποίητη μορφή, την απλότητα και την παιδικότητα. Η Γκαλερί Σκουφά εισάγει τον επισκέπτη στον κόσμο του Τάσου Μαντζαβίνου μεταφέροντας μέσα της και μια γωνιά από το εργαστήρι του ζωγράφου, που περιλαμβάνει φωτογραφίες, αντικείμενα και εργαλεία της μαστορικής του. Την επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Μυλωνάς.

* H Δάφνη Σκρουμπέλου παρουσιάζει τον συγκλονιστικό μονόλογο “The fever” στο θέατρο “Φούρνος” (Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα). Το έργο του Γουάλας Σον εστιάζει σε μια εύπορη γυναίκα που αναμετριέται με την ίδια της τη συνείδηση, καθώς αρχίζει να διακρίνει ότι η άνετη ζωή της έχει οικοδομηθεί πτάνω στη φτώχεια και την εκμετάλλευση των άλλων. Προπώληση: Ticketservices.gr

* Ο Μάριος Στρόφαλης με το κουαρτέτο του και την Ειρήνη Τουμπάκη μας προσκαλούν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1) στην αίθουσα “Γιάννης Μαρίνος” του συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”. Η συναυλία τους αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο παρουσιάζουν τον κύκλο σύγχρονης μουσικής δωματίου με τίτλο «European Taxim II» ενώ στο δεύτερο μέρος τη συλλογή τραγουδιών με τίτλο «Ο μυστικός κήπος με τα άνθη του καλού». Εισιτήρια: ticketservices.gr

* Γιατί, ενώ περνάμε τόσες ώρες «κολυμπώντας σε μια θάλασσα πληροφοριών», μάς είναι τόσο δύσκολο να συνθέσουμε μια συνολική άποψη και να διακρίνουμε το σημαντικό από το ασήμαντο; Στο βιβλίο “Social Media: Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι” (Εκδόσεις Gutenberg), ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Πουλής ξεκινά από τη διαπίστωση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προδίδουν συστηματικά την υπόσχεση της οριζόντιας επικοινωνίας και καταγράφει τον μηχανισμό με τον οποίο συνήθως λειτουργούν. Αντλεί στοιχεία από μαρτυρίες, εκθέσεις, έρευνες, μελέτες και από συγκεκριμένα παραδείγματα από την ελληνική, κυρίως, αλλά και την παγκόσμια επικαιρότητα. Μιλά για τον εθισμό και τη διάσπαση προσοχής, αναλύει τα fake news και τη συνωμοσιολογία ως εργαλείο αποκατάστασης του κύρους του συστημικού λόγου, αναφέρεται στους influencers και στην ελπίδα της εύκολης διασημότητας. Το νήμα που διατρέχει την ανάλυση είναι η απαισιόδοξη εκτίμηση ότι το τίμημα της ελευθερίας μας να λέμε (σχεδόν) ό,τι θέλουμε, είναι ότι μονολογούμε περιχαρείς σε εχθρικό περιβάλλον.