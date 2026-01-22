Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 22-28 Ιανουαρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την συγκλονιστική τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» για τη σύγχρονη σκηνή. Ένα θαυμάσιο επιτελείο ηθοποιών με επικεφαλής τον Αργύρη Ξάφη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει, όμως, επίκαιρη. Οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, που εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το τέλμα της αδιαφορίας και της αδράνειας. Η παράσταση απογειώνεται με μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα από τον BlaineL. Reininger του θρυλικού συγκροτήματος Tuxedo Moon και εκτελεσμένα από τον ίδιο αλλά και όλο τον θίασο. Η πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου). Προπώληση:more.com

* Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους έρχεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα) για ένα δημιουργικό διήμερο γεμάτο σινεμά και νεανική έκφραση στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Μεταφέροντας τον παλμό και την αισθητική της πρόσφατης 28ης διοργάνωσης από την Ηλεία στην πρωτεύουσα, το διήμαρο περιλαμβάνει ένα πανόραμα των βραβευμένων ταινιών, καθώς και τις ξεχωριστές δημιουργίες των παιδιών και των νέων της 25ης Camera Zizanio. Tο πρόγραμμα εστιάζει στη διαδραστικότητα και την εκπαίδευση, πλαισιωμένο από βιωματικά εργαστήρια stop-motion, παρουσιάσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μικρού και μεγάλου μήκους. Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου: https://olympiafestival.gr/news/to-festival-olympias-stin-tainiothiki/

* Είκοσι χρόνια συνεργασίας συμπληρώνει η Γκαλερί Ζουμπουλάκη (πΛ/ Κολωνακίου 20, Αθήνα) με τον Μίλτο Γκολέμα, η νέα ατομική έκθεση του οποίου, με τίτλο «Οροπέδιο», εγκαινιάζεται σήμερα Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου. Εμπνεόμενος από τον τόπο καταγωγής του, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει έργα κυρίως μεγάλων διαστάσεων, λάδια σε καμβά.

Στο κείμενο του καταλόγου, ο Ιστορικός Τέχνης και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος αναφέρει: «Το «Οροπέδιο» είναι μια αυτοπροσωπογραφία, το πορτρέτο ενός ανήσυχου, ταλαντούχου και ώριμου ζωγράφου. Μια δουλειά βαθιά προσωπική και διόλου περιγραφική (…) Κοιτώντας πιο προσεκτικά τα τοπία του Γκολέμα, αρχίζεις να αναγνωρίζεις τις ομοιότητες με μια μουσική σύνθεση, είτε αυτή είναι μια συμφωνία δωματίου, ένα συμφωνικό ποίημα, είτε ένα κομμάτι των Pink Floyd. Αναγνωρίζεις το πάθος, την τραγικότητα, τις συναισθηματικές εξάρσεις, την εσωτερική ηρεμία, τη γαλήνη, την ισορροπία και την κρυμμένη αρμονία. Νιώθεις την αγωνία του ζωγράφου και τον πηγαίο ενθουσιασμό του (…) Με την ενότητα-έκθεση «Οροπέδιο», ο Μίλτος Γκολέμας κατέκτησε μια κορυφή. Αναζητώντας την ένωση μεταξύ του επίγειου και του ουράνιου, κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ελληνική ζωγραφική». Διάρκεια έως τις 21 Φεβρουαρίου.

* Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων (Μητροπόλεως 44) εγκαινιάζει τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη. Η σειρά ξεκινά απόψε Πέμπτη 22 Ιανουαρίου με την καταξιωμένη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, μια καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές όπερας παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους.

Μαζί με τον διακεκριμένο πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, θα μοιραστούν επιλεγμένες στιγμές από το λυρικό ρεπερτόριο, ενώ παράλληλα, μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Φλωράκη, θα φωτίσουν όψεις της καλλιτεχνικής της διαδρομής, ρόλους, συνεργασίες και εμπειρίες από τις μεγάλες σκηνές του κόσμου. Ώρα προσέλευσης: 20.00. Απαραίτητη προκράτηση στο more.com

* Ιούνιος 1989. Μια ελληνική οικογένεια. Το ένα πρόσωπο καθρεφτίζεται στο άλλο. Ο πατέρας στη μάνα του, η κόρη στον πατέρα της, η μάνα στη δική της μάνα. Με τα χρόνια αρχίζουν να μοιάζουν μεταξύ τους, στις εκφράσεις, στις κινήσεις, στις λέξεις, στις βαθύτερες σκέψεις. Παίρνει ο ένας από τον άλλον, σαν διαφορετικά αλλά συγκοινωνούντα δοχεία, κανείς τους, όμως, δεν το παραδέχεται. Φωνάζουν πως είναι αλλιώτικοι. Συγκρούσεις, καταστροφές, συγκινητικές παρηγοριές, αναπάντεχα γκρεμίσματα, ονειρικοί έρωτες, διαψεύσεις, χαρούμενες συνευρέσεις και ετεροχρονισμένες μεταμέλειες. Κι όμως, ο καθρέφτης συνεχίζει να δείχνει πανομοιότυπα τα διαφορετικά. Ναι, η οικογένεια είναι ένα κουτί ερμητικά κλειστό. Κανείς δεν ξεφεύγει, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Χορευτής , ηθοποιός, σκηνοθέτης και καθηγητής, ο Κοραής Δαμάτης έχει εκδώσει το μυθιστόρημα «Το σπίτι μόνο», τη συλλογή ιστοριών «Αφορμές» και τον θεατρικό μονόλογο «Χαρίκλεια Καβάφη». Τα «καλοήθη παράσιτα» (εκδόσεις Βακχικόν) είναι το δεύτερο μυθιστόρημά του.