Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 29 Ιανουαρίου- 4 Φεβρουαρίου

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Οι Dream Syndicate, μπάντα – ορόσημο της αμερικανικής εναλλακτικής σκηνής, θα βρίσκεται απόψε, 29 Ιανουαρίου, στις 21.00 στο Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα). Στο πρώτο μέρος του σόου τους, παρουσιάζουν μια επιλογή από ολόκληρη τη διαδρομή τους: κλασικά κομμάτια που καθόρισαν τον ήχο της Paisley Underground σκηνής, αλλά και τραγούδια από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσής τους (2017–2023). Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα παίξουν ολόκληρο το εμβληματικό “Medicine Show” (1984), ένα άλμπουμ σκοτεινό και λυρικό, γεμάτο ένταση και υπόγειο συναίσθημα. Οι θεατές της συναυλίας των Dream Syndicate θα απολαύσουν το ολοκαίνουργιο PA system L-Acoustics του “Gagarin 205”, που χαρίζει εξαιρετικό, πεντακάθαρο ήχο.

* Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί την έκθεση «Νημάτων Ένδυμα» της σχεδιάστριας Denise Ελευθερίου στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης–Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α., Πολυφήμου 6 & 10, Αθήνα). Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου, παρουσιάζει μια σύγχρονη, αβάν γκαρντ προσέγγιση στο ένδυμα μέσα από τη διάσταση του νήματος. Η σχεδιάστρια δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε προϊόντα της ΝΗ.Μ.Α. που συναντάμε ως διακοσμητικές λεπτομέρειες από την ελληνική παράδοση έως τη σύγχρονη μόδα. Τα υλικά αυτά μετατρέπονται σε πρώτη ύλη δημιουργίας σχηματίζοντας επιφάνειες και όγκους και συνθέτοντας σύγχρονα γλυπτικά ενδύματα. Η ελληνική παράδοση, πλούσια και μαγική, αποτελεί για την Denise Ελευθερίου σταθερή πηγή έμπνευσης, όχι ως κομμάτι του παρελθόντος, αλλά ως εργαλείο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος.

* Mετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του, λόγω ναζιστικής κληρονομιάς, o Γερμανός ψυχίατρος Τίτους Μίλεχ ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Σε αυτό το ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο των εγκλημάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισκέπτεται τόπους μνήμης και ανθρώπους, σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος. Περισσότερο από μια βιογραφία, πρόκειται για την υπαρξιακή αναζήτηση ενός ανθρώπου που διασχίζει το χρονικό της ανθρώπινης σκληρότητας, με στόχο την αυτογνωσία και τη συμφιλίωση με το παρελθόν. Το ντοκιμαντέρ “Επιστροφή στην πατρίδα” έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 2025 στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, ενώ κέρδισε το βραβείο κοινού στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Μπορείτε να το δείτε στον κινηματογράφο “Δαναό” (Λεωφ. Κηφισίας 109) έως τις 2 Φεβρουαρίου. Στις προβολές θα παραβρεθούν οι σκηνοθέτες Χρύσα Τζελέπη και Άκης Κερσανίδης, ο ιστορικός Γιώργος Κόκκινος και ο Κωστής Δρυγιανάκης, συνθέτης της μουσικής της ταινίας.

* Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τον ανακαινισμένο ημιυπόγειο χώρο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» (Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα) ο οποίος ξεκινάει τη λειτουργία του ως εκθεσιακός, φιλοξενώντας, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου, την έκθεση «Πάμε σαν άλλοτε…», από την συλλογή Χρήστου και Πόλλυς Κολλιαλή. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, από την πρώτη έκθεση των «Ανένταχτων» του Νίκου Βέλμου, το 1928, σε ένα υπόγειο της οδού Νικοδήμου στην Πλάκα, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» επιστρέφει συμβολικά στον δικό του υπόγειο χώρο, τιμώντας δύο ναΐφ ζωγράφους, την Έρση-Αλεξία Χατζημιχάλη (1918-2001) και τον Γιώργο Σαββάκη (1924–2004). Τα έργα που παρουσιάζονται δεν επιδιώκουν να συνοψίσουν το σύνολο της δημιουργίας τους, ωστόσο λειτουργούν ως θραύσματα βιωμένης ζωής, ως εικόνες που συνομιλούν με τον χώρο, τον χρόνο και τη συλλογική μνήμη της Πλάκας. Την επιμέλεια υπογράφει η λαογράφος Σταυρούλα Πισιμίση, υπεύθυνη Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 12:00.

* Ένα πρωτότυπο λεύκωμα για τον Ολυμπιακό ανοίγει τις σελίδες του σαν κινηματογραφικό καρέ και φωτίζει το φαινόμενο μιας ομάδας που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού. To βιβλίο “Η τέχνη του να είσαι Ολυμπιακός” (εκδόσεις Δίχτυ) είναι το πρώτο του κριτικού κινηματογράφου Κωνσταντίνου Καϊμάκη. “Έχει τη μορφή μελέτης, έρευνας και κριτικής αποτίμησης κάποιων ελληνικών ταινιών – “Οι άσοι των γηπέδων”, “Ποτέ την Κυριακή”, “Θύρα 7” κλπ- που έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με τον Ολυμπιακό”, μάς λέει ο συγγραφέας. “Επίσης, περιλαμβάνει προσωπικές καταθέσεις ανθρώπων από όλους τους χώρους των τεχνών και επιστημών (Σωτήρης Τσαφούλιας, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αχιλλέας Κυριακίδης, Σταύρος Ψυλλάκης, Νίκος Περάκης, Γιάννης Μπέζος, Γιώργος Ρούσης, Βασίλης Δούβλης κ.α.) αλλά και τη δημοσιογραφία (Λόλα Νταϊφά, Όλγα Νικολαϊδου κ.α.), ενώ την εισαγωγή του βιβλίου υπογράφει ένας… βάζελος: ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης”. Στο λεύκωμα αυτό βρίσκεται το ίδιο το αποτύπωμα της ομάδας: στις κορυφαίες στιγμές της, μα και στη βαθιά της διείσδυση σε κάθε κοινωνική τάξη, από την ημέρα που γεννήθηκε στην ταβέρνα του Μοίρα, μέχρι τις σημερινές της εμφανίσεις που συνεχίζουν να συγκινούν χιλιάδες φιλάθλους. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός αγγίζει το χώρο της τέχνης — και ιδίως του κινηματογράφου — όχι ως απλό σύμβολο, αλλά ως ζωντανό κομμάτι της πολιτισμικής μνήμης της χώρας. Οι φιλοξενούμενοι στις σελίδες του βιβλίου καταθέτουν τις προσωπικές τους αναμνήσεις από τον δικό τους Θρύλο, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια παράλληλη περιπλάνηση στα σημαντικότερα γεγονότα μιας ιστορίας 100 χρόνων. Μιας ιστορίας που κάθε τόσο διακόπτεται από κινηματογραφικές εικόνες που γράφουν κι αυτές ιστορία: από τη «Στέλλα», όπου το κόκκινο γίνεται πάθος, ως το «Casa de Papel», όπου ένα σύγχρονο ερυθρόλευκο σύμπαν υπενθυμίζει πως οι μύθοι δεν σβήνουν ποτέ.